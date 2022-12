Rando: «Con las renovables el futuro de las cuencas mineras es prometedor»

¿Cómo valora la llegada de las renovables a la provincia?

Para mí son más que bienvenidas. Soy partidario de dejar tanto a mis hijos como a mis nietos un planeta que no se acabe deteriorando todavía más y esta es la única solución. Las consecuencias que está teniendo la guerra de Rusia en Ucrania nos han dejado claro que no podemos ser dependientes del sector energético. Si las energías están en manos de personas como Putin, que cualquier día pueden cometer alguna locura, esto acaba afectando a la clase trabajadora. Existe la necesidad de que empecemos a ser independientes a través de estas energías que son inagotables y limpias.

El Plan del nudo Mudéjar, ¿cumple con lo que el territorio esperaba?

Cuando salió la resolución yo si que vi en gente cercana y amiga de la zona que había una cierta tranquilidad. Es cierto que el proceso ha sido largo y lento. Pero eso no es nuevo, en España la administración siempre ha sido así, y más en este caso de trámites. Lo que es evidente en Andorra y el resto de territorios mineros es que con el nudo ha habido un antes, hay un ahora y habrá un después. Yo seguí el cierre de las cuencas mineras centrales, donde se invirtió muchísimo dinero y muchísimas empresas fantasmas se lo llevaron. Pero las empresas que ahora han presentado ofertas son potentes, fiables y muchas continuarán con los proyectos a pesar de no haber ganado el concurso. Por lo que creo que a pesar de que ha costado tiempo el futuro de Andorra y toda la zona minera es prometedor y lo será todavía más.

Se prometen 370 empleos directos, ¿cómo valora esta cifra?

Es una cifra importante. Hay una frase que me han oído decir antes: uno más uno más uno. Y se refiere a que yo peleo cada puesto de trabajo, y en esta ocasión estamos hablando de más de 300. El Bajo Aragon Histórico va a estar mucho mejor de lo que estaba. Además, hay que tener en cuenta que estas empresas conllevan también puestos indirectos. Tenemos que valorar que las cuencas mineras van a recibir una solución con muchísimo futuro y no solo pensando en un único monopolio. Aquí se pretende abarcar diferentes sectores dentro de la misma zona, y eso me parece importantísimo y algo que va a crear muchas oportunidades. Yo entiendo que la población está cansada de escuchar y quiere ver, pero creo que en este caso hay que esperar a ver cómo se desarrolla todo, anticiparse no es bueno.

¿Cómo se notará su impacto en el resto de la provincia de Teruel?

Se podría afirmar que las renovables también lograrán frenar la despoblación.

Una parte. Allá donde haya energía alrededor hay oportunidades, por eso antes he hablado de que no podemos ser dependientes. Y en los primeros en los que hay que pensar al hacerlo es en quién ya está y quiere seguir viviendo en nuestros pueblos.

Es importante analizar el impacto medioambiental y la ordenación de las renovables. Esto preocupa a muchos vecinos. ¿Se tiene en cuenta lo que ellos quieren a la hora de instalarlas?

A mí hace poco me hablaba un alcalde y me decía que los vecinos de su pueblo y él no querían contar con renovables. Y tal y como les dije, están en su derecho. Está claro que no se puede hacer un atentado contra la naturaleza, pero yo confío mucho en la normativa medioambiental de la Unión Europea, que es una de las más duras del mundo. Y hay que recordar que quienes firman y deciden si un proyecto cumple o no con esta normativa son los técnicos, y no los políticos. Y confío en que hacen lo que tienen que hacer, igual que confío mucho en el territorio y su posibilidad de decidir qué quieren, y creo que todo ello es compatible.