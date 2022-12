El sector hostelero del Matarraña acusa la falta de personal cualificado

Preocupación en buena parte del sector hostelero del Matarraña ante la falta de personal cualificado. Empresarios y hosteleros no pueden cubrir, en muchos casos, las vacantes que ofertan de cara a completar su plantilla. Sucede, especialmente, en cuanto al empleo ofertado para servicios de restauración y atención en sala. A pesar de que es una tónica que se repite en todo tipo de establecimientos, el problema se agrava en el gran número de hoteles y restaurantes de alta gama que existen en el Matarraña. Los empresarios se encuentran con dificultades a la hora de contar con personal del territorio con cualificación y tampoco es mejor la situación cuando se intenta atraer a trabajadores de otros puntos del país. En este tipo de establecimientos los empresarios suelen demandar cierta experiencia en el sector así como conocimiento de algún idioma extranjero.

Fabiana Arévalo, de Baudilio Restaurante subraya la dificultad para encontrar personal de sala./ L.C.

Desde la Asociación de Empresarios del Matarraña reconocieron que son muchos los establecimientos que a pesar de ofrecer empleo, tienen dificultades para contratar. Apuntaron a la falta de vivienda de alquiler disponible como uno de los principales problemas. Los empresarios también subrayaron un compromiso con la Escuela de Hostelería de Valderrobres y apuntaron a que muchos alumnos de fuera que se interesan por estudiar en el Matarraña no disponen de alojamiento. De igual modo criticaron que dentro de las Ayudas al Funcionamiento se fomente la contratación nueva pero no tanto la conservación del empleo. «Estamos en una zona rural y aquí el volumen de contrataciones es reducido. Es más interesante poder consolidar el empleo ya existente. Además cuando contratamos a trabajadores para periodos de alta afluencia tenemos que pagar un 30% más de Seguridad Social’, explicó Marta Ferrás, presidenta de la Asociación.

Los propietarios del Hotel Somnifabrik de Valderrobres, Valle Campo y Jordi Boronat subrayan la importancia de ofrecer conciliación y buenas condiciones a sus 15 trabajadores./ J.L.

Es el caso de Baudilio Restaurante de Valderrobres. Su propietaria, Fabiana Arévalo, explicó que tuvo que retirar de la carta el menú degustación al no encontrar personal de sala. Actualmente es ella la que atiende el comedor y reconoce que le preocupa cómo puede afrontar la próxima temporada, especialmente a partir de primavera. Mientras tanto confía en poder encontrar personal de cara a los próximos meses. «Intentamos que el empleado pueda conciliar su trabajo con su vida laboral, pero aún así nos cuesta mucho encontrar personal, ya no cualificado, si no con ganas de trabajar en este sector», explicó. El mismo temor reconoció Jemma Markham de cara a poner en marcha un nuevo restaurante en la hospedería de Virgen de La Fuente de Peñarroya de Tastavins. El restaurante se sumará en primavera al bar y a las habitaciones, sin embargo desde la empresa continúan buscando el personal necesario para su apertura.

Grupo de jóvenes turistas en Beceite tras completar una marcha senderista./ J.L.

También en uno de los últimos hoteles y restaurantes que se abrieron en el Matarraña, Somnifabrik de Valderrobres, subrayaron que encontrar personal puede resultar más difícil que en un medio urbano. Sin embargo en su caso se muestran muy satisfechos y tienen completa su plantilla, que asciende a 15 trabajadores. «Creemos que lo más importante es poder ofrecer condiciones que permitan que el personal pueda conciliar y esté contento», explicaron Valle Campo y Jordi Boronat, propietarios de Somnifábrik. Actualmente el sector hostelero del Matarraña crea casi 400 empleos directos.

Otros empresarios consultados apuntaron a que la zona debe de «ofrecer más atractivos» no solo para los visitantes si no para los propios vecinos y nuevos pobladores, especialmente de cara a la gente joven. Subrayaron la falta de actividades de ocio y locales como pubs o bares con un potencial público más joven, que, a juicio de estos empresarios tienen en ocasiones «dificultades para socializar» con otras personas del territorio. Lo cierto es, que la zona apenas cuenta con espacios que acojan eventos lúdicos y locales de ocio nocturno. Tan solo existen dos pubs, uno en Calaceite y otro en Valderrobres. Son muchos los vecinos y visitantes que creen que existe una gran escasez de locales musicales de este tipo en la zona.

Turistas en La Fresneda. J.L.

En otras localidades en muchas ocasiones vecinos y visitantes tampoco disponen, durante algunas épocas, de un solo bar abierto durante toda la semana. El necesario descanso semanal de sus propietarios se une a la falta de otro establecimiento alternativo y similar, por lo que cuando los pequeños hosteleros descansan o cogen vacaciones, localidades enteras se quedan sin servicio de bar, algo que incluso, según algunos visitantes, sucedió en pleno puente de la Constitución en algunos municipios de menor tamaño. De igual modo muchos vecinos subrayan que falta oferta de ocio orientada, además de únicamente al visitante, también para el poblador. También subrayaron la necesidad de aumentar la oferta deportiva.

Falta de comercio local

La situación se suma a la falta de comercio. En muchas localidades sucede que establecimientos como pequeños supermercados, carnicerías, panaderías y tiendas de todo tipo cierran sus persianas por jubilación sin que exista un relevo generacional. De igual modo, desde la Asociación de Empresarios subrayaron la importancia de que los propios vecinos valoren y adquieran los productos que ofrece el comercio local y reconocieron la gran competencia que, en ese aspecto, ofrecen centros comerciales de localidades como Alcañiz, Tortosa o incluso Zaragoza. También escasean establecimientos que ofrezcan souvenirs, recuerdos y productos artesanos. Los empresarios creen que la solución en este caso, y de cara a su viabilidad, no pasa por apostar únicamente por un producto tan especializado si no por que el propio comercio local ya existente se diversifique y ofrezca otros productos de este tipo y que demandan los visitantes.