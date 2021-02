Urquizu: «En Alcañiz llevamos movilizados un millón de euros en el covid; en las necesidades no ha habido límites»

¿Cómo se encuentra Alcañiz?

Por un lado prudente, por saber de dónde venimos; y por otro, expectante ahora que se han levantado las restricciones porque esto no puede volver a suceder. Estamos trabajando para que la ciudad siga activa en los próximos meses y el covid no lo puede parar.

¿Qué han supuesto las restricciones de horarios, aforos y movilidad?

Un retroceso de todo lo que avanzamos al terminar el confinamiento domiciliario. Desde entonces Alcañiz no había sufrido ninguna de las olas pese a venir de un escenario complicado como el verano y MotoGP. Ha supuesto un frenazo a la actividad económica, comercial y turística que ha diezmado la ciudad. Por eso desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha ayudas económicas. También bonos comerciales que se han vendido en una semana, en las primeras cuatro horas ya se agotó el 40%.

¿Qué les ha afectado más?

El cierre del interior de la hostelería en pleno invierno y que no puedan entrar vecinos de otros municipios porque Alcañiz vive de la comarca. Es verdad que los alcañizanos han respondido, han comprado más aquí y eso, aunque no haya servido para compensar todas las pérdidas, sí ha sido un balón de oxígeno.

¿Cree que se mantendrá?

Una de las pocas cosas positivas del último año podría ser ese lazo emocional de los alcañizanos con su ciudad. Todos vemos a Alcañiz de forma distinta y nos miramos diferente a los ojos. Se ha producido una unión entre las profesiones y al haber gastado aquí se ha creado un vínculo emocional. Al menos a corto plazo creo que seguirá así.

¿Qué pasó para llegar a tener una incidencia de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes?

Muchas cosas, nunca algo es resultado de un único factor. Hubo más reuniones sociales en viviendas, la Navidad invitó a ello; y la actividad en el ocio nocturno fue más alta, es ahí donde se produjeron más contagios y hubo más problemas. En la primera semana después de Navidades fue cuando comenzaron a aumentar los contagios y el 45% de los positivos tenía menos de 30 años. Era ocio y jóvenes, no un lugar en concreto pero sí una actividad. Yo no hago todo bien, también nos equivocamos. Seguramente nos relajamos y teníamos que haber actuado con más dureza con la Policía Local y la Guardia Civil. Todos nos relajamos. Éramos más optimistas, pensábamos que ya estaba la vacuna a la vuelta de la esquina, que el covid ya estaba acabando. Esas reuniones, el ocio nocturno y la relajación fueron una bomba de relojería que nos convirtió en la peor zona del covid de Aragón.

¿Fue la Policía Local demasiado permisiva?

Todos nos equivocamos. Los policías son trabajadores públicos que han estado cumpliendo sus obligaciones en condiciones difíciles. No es fácil que dos personas acudan a un espacio cerrado o semicerrado donde pueden encontrarse 200 personas que a lo mejor no están en las mejores condiciones. Seguramente hicieron todo lo que estaba en su mano con los recursos que tenían.

¿Fueron suficientes esos recursos?

Hubo casos en los que recuerdo que se llamó a la Guardia Civil para contar con refuerzos y estuvimos jugando al gato y al ratón con los clientes porque se iban moviendo de un bar a otro. Si la ciudadanía hubiese colaborado, no habríamos llegado a tener que estar persiguiendo a la gente por los bares para que se comportaran.

¿En Navidades se llegó a llamar a la Guardia Civil?

Sí, hubo algún día en concreto en algún bar específico en el que tuvieron que ir tres patrullas de la Guardia Civil más Policía. Cuando existía la posibilidad de que se celebrara una fiesta en Nochevieja en el campin también estuvieron trabajando los dos cuerpos.

¿Cuántas actas levantó Policía Local estas Navidades? Este medio solicitó esta información al Ayuntamiento hace más de un mes y no se ha facilitado.

No lo sé.

¿Lo ha preguntado?

El que estaba entonces de jefe de la Policía Local se encuentra ahora de baja.

¿No lo puede comprobar otra persona en los archivos de la Policía?

He preguntado y no me han sabido decir. Lo único que me dicen es ‘yo no estaba de jefe de la policía, había otro’. Es algo de su servicio.

¿Tardaron en alertar a la población? Son activos en sus perfiles institucionales y personales en redes sociales pero el primer mensaje del Ayuntamiento se produjo dos días después de que DGA confinara Alcañiz.

Aquí siempre tienes un dilema. Puedes mandar mensajes de cuidado, cuidado, cuidado o no entrar en el pesimismo. Hay que medir mucho el mensaje porque por la calle me encuentro con personas que me dicen que no meta miedo a la población porque sino su negocio no funciona. Hay que tener mucha prudencia en cómo trasmitir los mensajes. ¿Podíamos haber sido más duros antes? Quizá, no digo que no. Puedo admitir equivocaciones, no me molesta. En aquellos momentos la situación no era tan mala y vas hablando con Salud Pública y ellos te van advirtiendo, tampoco marcamos nosotros las pautas. Luego tenemos esa idea de que si metes mucho miedo a la población puedes deprimir la economía. No es tan fácil decir las cosas.

Para el Choricer preparon un amplio dispositivo anunciado días antes.

Estos días estamos viendo el resultado y Alcañiz notifica muy pocos contagios, lo que demuestra que la ciudadanía respondió. Entre todos lo hemos conseguido. La comunidad educativa quedándose sin dos festivos, la gente que permaneció en casa y no fue al campo, las tiendas que trabajaron en horario normal… todos ayudaron. Que esto vaya bien o mal no depende de una persona, porque entonces sería muy sencillo; sino que depende de todos, que es lo complicado.

En las últimas semanas se han desmantelado tres fiestas, ¿se producen más ahora?

No, lo que ha cambiado es que ahora las hemos comunicado. Ha habido un trabajo intenso y el 95% ha sido gracias a la colaboración ciudadana. Se han desmantelado bastantes fiestas y en varias había menores. Eso me llama la atención porque ahí entran más factores como la persona que les facilita la vivienda.

¿Se ha sorprendido con los perfiles de los asistentes a las fiestas?

Sí, en algunos casos muchísimo porque no te los esperas. Está la dimensión humana porque más allá de nuestra profesión somos personas. No quiero justificarles pero existe una sensación de hartazgo, cansancio, hastío y de que esto acabe.

En cuanto a la situación económica, ¿han presentado proyectos para optar a los fondos europeos para la recuperación?

No como Ayuntamiento pero sí estamos ayudando a la Diputación en su proyecto para ensanchar la fibra óptica en la provincia. Participamos en las conversaciones.

¿Qué balance realiza el plan Reactiva y de los bonos comerciales?

Son positivos. Los bonos animan el comercio y con las ayudas fuimos bastante ágiles tramitándolas y las cuantías llegaron en un momento oportuno. Espero que las de Reactiva II también.

¿Cuánto dinero ha destinado el Ayuntamiento al covid y sus consecuencias?

En 2020 entre ingresos y gastos movilizamos un millón y ahora hemos empezando este año con 300.000 para Reactiva II y los bonos. Son recursos municipales que ya no se pueden utilizar para otras cosas pero había que echar el resto.

¿Cuánto le ha llegado a las pymes y autónomos con Reactiva?

En la primera convocatoria, el que menos recibió 850 euros y el que más, 5.200 euros. Dependía de los trabajadores y la actividad. Se beneficiaron casi 300 empresas de un máximo de 10 trabajadores.

¿Qué otros gastos que no se perciben produce el covid?

El aumento de la limpieza, por ejemplo en los centros educativos, pero también la compra de mascarillas que donamos al Hospital, también estuvimos activos en la medicalización del hotel, al principio de la pandemia colaboramos en la fabricación de batas y mascarillas… fuimos pagando facturas y facturas que ni contabilizamos porque cuando detectábamos una necesidad no hubo limites.

Los hosteleros reclaman una reducción del IBI, que subió en 2020, ¿por qué no la aceptan?

El problema es que el IBI no se le reduce a los hosteleros sino al dueño del local y muchos están alquilados. Ya hemos reducido tasas de veladores y residuos. La gente debe entender que si eliminamos los impuestos no podemos prestar servicios. Todo a la vez no se puede, hay que buscar el equilibrio. Hemos convocado ayudas pero los impuestos vamos a mirarlo con calma porque lo que hay detrás es más que una bonificación, es un modelo de sociedad.

¿En cuánto ha visto reducidos sus ingresos el Ayuntamiento?

Entre tasas de deportes, residuos, veladores… 600.000 euros y eso sin tener una política agresiva de bonificarlo todo.

¿En las medidas que ha tomado, se ha sentido apoyado por la oposición?

Unas veces más y otras menos. Cuanto más complicada es la solución más solo te sientes (risas). Las mejores palabras las tengo para el Partido Popular, han sido los más leales en su trabajo de oposición. Aunque a veces han intentado aprovechar alguna circunstancia, algo entendible en política, creo que han estado con una enorme lealtad. Demuestran que son un partido con vocación de gobierno, han estado a la altura de las circunstancias. Del PAR tengo una grandísima opinión como partido y mantengo una muy buena relación con personas como Arturo Aliaga y Alberto Izquierdo, de los que no puedo más que hablar bien. Sin embargo, en Alcañiz creo que en algunos momentos han intentado sacar rédito político de esta situación y se han producido episodios que no me han gustado nada como el del campin. No hay que señalar a nadie y cuando dices algo tienes que estar muy seguro. No tenían la evidencia suficiente para lanzar esas acusaciones y han causado un perjuicio a la ciudad. Cuando estás en política tienes que tener este orden de prioridades: Alcañiz, tu partido y tú. Cuando han hecho algunas cosas no han pensado en Alcañiz, han pensado en el PAR de Alcañiz, ni tan siquiera en el de Aragón. Hemos visto dos oposiciones y la gente puede elegir.

En los plenos también han reclamado una ambulancia covid

La ambulancias covid no existen. Durante el confinamiento domiciliario algunos vehículos solo trasladaban pacientes covid porque había muchos enfermos pero ahora todas hacen de todo.

¿Ha contado con el apoyo de Sanidad para todo lo que ha necesitado?

La relación es muy estrecha y de total confianza. Cuando he necesitado ayuda me la han prestado. Además, percibo que están muy involucrados con el nuevo Hospital. Es lo que más me interesa, que esté construido en 2023. Mi relación hasta este cierre perimetral fue con la dirección del Hospital porque no nos afectaban las olas. Me avisaban cuando detectaban un foco concreto y yo hablaba con ellos. Ahora con el aumento de contagios he estado hablando más con el director de Salud Pública, Francis Falo; y la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Antes el diálogo era en momentos puntuales cuando se producía un problema.

¿Y con el Centro de Salud?

Siempre he hablado con el Hospital, con el Centro de Salud he tenido menos relación.

Mire al futuro, ¿qué le espera a Alcañiz en el corto y medio plazo?

Me gustaría llegar a 2023 habiendo conseguido la Uned, la nueva residencia, dos centros de día, el cerro y el Hospital. Éste último es el único proyecto que no depende de nosotros y estamos con DGA en lo que necesiten.

Son actuaciones de las que se lleva hablando muchos años.

Las vamos a desatascar. El cerro no es solo la desgracia que sucedió, que además en esta legislatura resolveremos seguramente la situación de los afectados con la sentencia judicial que nos comprometimos a aceptar. Además esperamos a lo largo de este año licitar la obra con el FITE. Con el vial vamos a cambiar la movilidad, solucionaremos seguramente las humedades y cambiará la imagen de la ciudad.

¿Y la Uned?

Es el proyecto que más me ilusiona. A quien me habla de traer empresas yo siempre le contesto que lo que hay que hacer es ayudar a las que ya están porque si todas generaran dos nuevos empleos habría más trabajo. Salvo que tengas suerte las empresas no van a un lugar porque alguien lo diga sino porque encuentran las condiciones para instalarse. Para que haya un buen ecosistema hacen falta infraestructuras, por supuesto, por eso trabajamos en la banda ancha y parece que a A-68 avanza; pero también se requiere de gente cualificada y que exista un tejido económico sobre el que trabajar. Por ello se debe fortalecer el que tenemos porque ha estado dejado y sin estrategia. No había ni luz en el polígono Fomenta. Ya lo arreglamos y ahora todos los años destinamos unos 100.000 euros para I+D.

¿Qué ha aprendido de la gestión en estas semanas?

(Silencio, se lo piensa) Que cuando hay que tomar decisiones difíciles tienes que hacerlo cueste lo que cueste, no puedes echarte atrás ni ser el más popular del mundo. Tienes que asumir los costes, cueste lo que cueste y aunque recibas muchas presiones, si es lo correcto, hay que hacerlo.

¿Se ha sentido incomprendido?

Sí. Especialmente cuando hubo que convocar el Consejo Escolar municipal para que los dos festivos del Choricer pasaran a ser lectivos. Hubo personas que intentaron aprovecharlo para sacar algún tipo de rédito. Cada grupo profesional miraba por su interés. Hay quien te advertía que el Hospital estaba a punto de explotar o quien te decía que es su derecho laboral tener fiesta. Hubo muchas presiones y no fue fácil pero era necesario hacer lo correcto y lo hicimos.

¿Cuántos día llegó a casa pensando... «¡madre mía!»?

Casi todos. Lo más difícil fue el confinamiento domiciliario. Había días que me levantaba a las 5.00 e iba al Recinto Ferial a ver a los trabajadores que salian a desinfectar las calles para animarlos. Luego venía para el Ayuntamiento sabiendo que muchas personas estaban en casa con miedo, yo tampoco sabia cómo iba a evolucionar esto… Cuando ves las cifras de muertos en España no están por debajo del conflicto de El Salvador que duró 12 años, la guerra de Bosnia que se prolongó tres años o la pandemia de Ruanda de uno. Las cifras son bestiales y esto aún no ha acabado, cuando lo haga imagino que podré dormir más.

¿Sigue durmiendo poco?