Urquizu: «Vigilaremos para que ningún acto lúdico fastidie los desafíos que tiene Alcañiz»

¿Cómo espera esta semana?

Que sean unos días tranquilos para coger fuerzas. Espero que en 2021 podamos disfrutar de las fiestas de nuevo.

¿Qué le preocupa?

Que haya gente que intente organizar algún acto lúdico, vamos a estar muy vigilantes. Me preocupan, sobre todo, los jóvenes, porque los pocos rebrotes que hemos tenido este verano han estado vinculados al ocio nocturno. También que la situación de normalidad en la que estamos se rompa porque nos quedan por delante unas semanas que son un desafío con muchas actividades que van a ayudar a la economía. El Congreso de Periodismo, actividades culturales, un Congreso de Fotografía en noviembre, MotoGP y el Mundial de Turismos… Todo esto será posible si mantenemos entre todos la normalidad actual.

¿Le preocupan más los botellones o las reuniones privadas?

Los botellones, los tenemos localizados y los vamos vigilando. En los espacios privados podemos hacer lo que se nos permite y el espacio también es más reducido, no son masivos.

¿Se han producido más botellones este verano?

No se ha notado un aumento pero sí más jóvenes en la calle y en las terrazas. Han venido a hablar conmigo con incertidumbre, me pedían que abriera las peñas y me preguntaban que íbamos a hacer en fiestas. Les he transmitido calma y tranquilidad.

¿El día de Pueyos se puede descontrolar?

Nos preocupa que suban a la ermita. Estamos mirando qué se ha hecho en otros sitios y por ejemplo en Teruel se restringió la entrada a la plaza del Torico. Es una de las opciones. En una crisis de este tipo es mejor pecar por exceso que por defecto.

¿Cómo ha ido el verano?

Menos un par de semanas en las que el rebrote afectó a todos y los hosteleros lo notaron en primera persona, nos hemos estado recuperando. Estos días con Superbikes están los hoteles prácticamente al 100%. El verano ha sido atípico pero dentro de las circunstancias podemos estar satisfechos para una ciudad de servicios y turística como es Alcañiz.

¿Y el uso de la mascarilla?

Ha habido algunas sanciones, durante el confinamiento más que ahora. Hay alguna minoría con nombres y apellidos que se les sanciona pero tanto con Guardia Civil como con Policía Local hemos decidido que queremos ser más pedagógicos que sancionadores. Solo cuando vemos que no reaccionan se les multa. El ocio nocturno en algún momento nos preocupó. Hablé con ellos y les dije que íbamos a ser restrictivos. En algún momento ha venido incluso la Guardia Civil desde Zaragoza para reforzar la situación y se han producido sanciones.

En cuanto a las medidas para afrontar la crisis por el covid, ¿qué valoración realiza de la ampliación de los veladores?

Estoy bastante satisfecho. Se ha ampliado en todos los lugares en los que se ha pedido pero me consta que en la avenida Aragón ha sido un acierto. Se ha notado más movimiento, no solo en las terrazas, también en algunos comercios.

¿Quiere mantener esta distribución más allá del 30 de septiembre?

Se lo he pedido al director general de Carreteras de DGA, Bizén Fuster, y en la primera conversación se mostró receptivo. Nos emplazamos a volver a hablar después del verano. La propuesta es que nos cedan la avenida, con lo que nos encargaríamos de su mantenimiento, a cambio de que financien una reforma que pueda mantener la disposición actual. El lugar que más ha cambiado es la Gran Vía de Bilbao. Ahora es un gusto y placer pasear por allí, es una de las zonas más comerciales de Bilbao y ha notado mucho la nueva distribución. Cuando las cosas se hacen bien y funcionan hay que copiarlas.

¿Cómo han ido las ayudas empresariales?

Hemos recibido una avalancha de solicitudes por lo que establecimos una prorroga hasta final de mes para resolver. Es una ayuda y vamos a tramitarlas con la mayor velocidad posible. Estoy preocupado por la situación de la ciudad desde el punto de vista económico. Tenemos dificultades desde hace tiempo y me gustaría que en el debate del estado de la ciudad que se celebrará este mes podamos abrir una vía de diálogo con la oposición para fijar un rumbo en la estructura económica.

Y los bonos, ¿han funcionado?

Son un éxito rotundo y estamos pensando en ampliarlos, si tenemos liquidez lo haremos. En algunos establecimientos se agotaron el primer día.

¿Se ha sentido apoyado por la oposición en las medidas por la pandemia?

En todo lo relacionado con el comercio y las empresas el dialogo ha sido fluido y hemos sido receptivos a lo que nos planteaban porque entendemos que esto no es cosa de partidos sino de ciudad. Les estoy muy agradecido porque han actuado con gran lealtad. Solo puedo tener palabras de agradecimiento.

¿Qué pasará con la vuelta a la rutina este mes?

Tenemos que vivir en esta nueva normalidad. La situación sanitaria es buena, el problema es la incertidumbre de que no sabemos lo que va a pasar. Eso siempre genera miedo.

¿Alcañiz es más o menos vulnerable?

Menos por el tema de la movilidad. En la gran ciudad la gente se mueve en transporte público con mucha gente dentro y eso es un foco de contagio; nosotros no, no nos juntamos muchos en un mismo lugar. Eso en este caso es una ventaja. Estoy razonablemente preocupado porque hay que estar siempre alerta como responsable de la gestión pero nuestro modo de vida facilita la gestión de la pandemia.

¿Prevén aplicar otras medidas extra en los próximos meses?

Por ahora no pero estamos en dialogo constante con las asociaciones de comerciantes y empresarios. Las peticiones que nos transmiten no tienen que ver tanto con el covid como con el largo plazo. Hay necesidades en el tejido económico desde hace tiempo y hay que cubrirlas. Fibra óptica, tecnología… en eso hay que trabajar, que la ciudad no se pare por la crisis sanitaria. Habrá vacuna y ya no estaremos en medio de la pandemia.

¿Le preocupa la economía?

Sí, para lo bueno y para lo malo no somos una ciudad industrial en las que ha caído mucho más la economía. En uno de los sectores perjudicados de la pandemia, el turismo, hemos sido un lugar elegido por mucha gente. El Parador ha estado muchas semanas al 100% y los otros establecimientos se encontraban con altos porcentajes por ser turismo de interior. Me preocupa por las dificultades que nos está generando pero en comparación con otros lugares estamos razonablemente mejor.

¿Subirán impuestos?

Nuestro compromiso de cara al presupuesto de 2021 es bajar el IBI rústico para igualarlo al urbano. Cuando llegamos subimos IBI y tasas, que llevaban mucho tiempo congeladas. Pedimos ese esfuerzo a los ciudadanos y a partir de ahí no habrá más subidas impositivas. Estamos buscando también fondos en otras administraciones para desarrollar proyectos.

Hablaba de las necesidades a largo plazo del sector empresarial, ¿qué planes tienen? Alcañiz lleva muchos años sin recibir ninguna gran empresa.

Este debate es más profundo de lo que parece. Estamos hablando con expertos como Carlos Barrabés y en breve sacaremos a concurso la creación de un plan estratégico que nos diga cuántas empresas hay en Alcañiz, su tamaño, las tractoras, las subsidiaras y hacia dónde debe desarrollarse la ciudad. Incluiremos a Technopark aunque no sea nuestro para ayudar. Hay que tener una filosofía, dejar de pensar que va a venir alguien desde fuera y nos va a salvar. La lotería de General Motors te toca una vez cada 100 años. Podemos atraer algo de tejido industrial pero me inspira más confianza, por ejemplo, MotocrossCenter que otro tipo de proyectos porque es una empresa que nace aquí y va creciendo. A lo mejor habrá que promocionar a la gente que tiene ideas en Alcañiz. Pequeñas empresas que van creciendo y trabajar aquello que ya funciona como la cooperativa. Para eso necesitamos ese plan estratégico que nos traslade qué medidas debemos tomar para que aumenten su tamaño. Ya sea porque venden más, se internacionalizan, hacen uso de las nuevas tecnologías… ese trabajo no se ha hecho. No hay una política industrial y económica para Alcañiz en los últimos 40 años. Es uno de nuestros desafíos, lo estamos trabajando con Javier Baigorri en Promoción Económica y espero que en 2021 veamos sus frutos.

Decía antes que hay que copiar lo que funciona. Recientemente ha visitado espacios innovadores en Asturias y Euskadi.