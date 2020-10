Valentino Rossi da positivo por covid y no correrá el Gran Premio de Aragón

Valentino Rossi no correrá el Gran Premio de Aragón que se disputará este fin de semana en Motorland. El italiano ha dado este jueves positivo por covid-19 y se encuentra aislado en su casa en Tavullia (Italia). Muy probablemente tampoco disputará el próximo Gran Premio de Teruel, que acogerá el circuito alcañizano el próximo domingo 25 de octubre.

El piloto de Yamaha ha hecho pública la noticia a través de un breve comunicado en sus redes sociales:

“Desafortunadamente esta mañana me desperté y no me encontraba bien. Mis huesos estaban doloridos y tenía un poco de fiebre, así que inmediatamente llamé al doctor que me hizo dos test. El test rápido de PCR que dio negativo, al igual que el test que me había hecho el martes. Pero en el segundo, cuyo resultado me enviaron esta tarde a las 16:00, desafortunadamente fue positivo. Estoy muy decepcionado por perderme la carrera de Aragón. Me gustaría ser optimista y tener confianza, pero me temo que la segunda cita de Aragón será un ‘no’ para mí también. Estoy triste y enfadado porque hice todo lo posible por respetar el protocolo y aunque el test que me hice el pasado martes dio negativo, me había auto-aislado desde que llegué de Le Mans. En cualquier caso, es lo que hay y no puedo hacer nada por cambiar la situación. Seguiré los consejos médicos y sólo espero recuperarme pronto”.

Valentino Rossi regresó de Le Mans el mismo domingo 11 de octubre a su casa de Tavullia. El martes 13 dio negativo en la habitual prueba PCR y entrenó con total normalidad. Ha sido este jueves 15 cuando tras empezar a notar los síntomas del coronavirus le han realizado dos pruebas, un test rápido que ha dado negativo; y una PCR estándar cuyo resultado ha conocido a las 16.00 y que ha dado finalmente positivo.

Por su parte, Yamaha ha aclarado que “durante la estancia de Rossi en su casa, desde la noche del domingo hasta hoy, no ha estado en contacto con ninguna persona que se encuentre actualmente presente en el Gran Premio de Aragón, incluidos los pilotos de VR46 Academy, personal de VR46 o miembros del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP”.