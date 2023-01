Vandalismo recurrente en la estación de autobuses de Alcañiz, que deja su puerta abierta por las noches

La estación de autobuses de Alcañiz amaneció este lunes en un estado desolador: montones de basura esparcidos por el suelo, vómitos y la puerta del aseo rota. En el exterior el panorama no era mucho mejor, ya que había restos de una hoguera con papeles de periódicos quemados y cerillas usadas. Varios vecinos expresaron públicamente su malestar compartiendo a través de las redes sociales imágenes que atestiguaban lo ocurrido en este espacio municipal que gestiona la compañía Hife. Asimismo, denunciaron que los actos vandálicos cometidos durante el fin de semana no son un suceso aislado. La puerta del edificio no se cierra en horario nocturno, según ha confirmado el Ayuntamiento de Alcañiz a La COMARCA, lo que facilita la entrada de los gamberros.

La Brigada Municipal ya ha limpiado la estación de autobuses. El Consistorio es el titular del inmueble y de él dependen las tareas de mantenimiento. Sin embargo, la gestión del servicio de transportes es competencia del Gobierno de Aragón, quien mantiene un convenio de explotación con la compañía Hife. Por tanto, tiene que ser esta última quien se encargue de cerrar la puerta por la noche. Entre semana, el primer autobús que parte de la estación lo hace a las 6.20 con destino Teruel, y el último que llega lo hace a las 21.45 desde Zaragoza. Los sábados, el primer autocar sale a las 7.30 en dirección Zaragoza (a las 17.30 los domingos), y el último entra a las 21.45, también desde la capital. Los domingos el horario de llegada del autobús que viene de Zaragoza se alarga hasta las 00.20. Desde que finalizan los trayectos hasta que comienzan los del día siguiente, el edificio permanece abierto sin vigilancia, como mínimo, unas ocho horas.

La comisión de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz se ha reunido de urgencia este miércoles para tomar medidas que prevengan nuevos actos vandálicos. Se ha aprobado enviar a la DGA, a primera hora de este jueves, un requerimiento para que solicite a Hife que «cierre la estación en horario nocturno».