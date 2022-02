La zona de salud de Muniesa se concentra contra el recorte de ambulancias en el medio rural

Los vecinos de la zona básica de salud de Muniesa se han concentrado este domingo a las puertas de su Centro de Salud contra los recortes en el transporte sanitario y en defensa de la mejora permanente de la atención sanitaria en el medio rural. Muniesa es una de las zonas del sector sanitario de Alcañiz en la que se elimina la ambulancia convencional no asistida no permitida por ley y no se sustituye por un vehículo SVB según el borrador del nuevo pliego de condiciones de transporte sanitario de Aragón elaborado por el Gobierno de Aragón.

Vecinos llegados de todos los municipios de la zona básica (Alacón, Alcaine, Anadón, Blesa, Cortes de Aragón, Huesa del Común, Josa, Maicas, Obón, Plou y Monforte de Moyuela) han alzado su voz en Muniesa en contra el recorte de sus derechos y para decir «basta ya» a los «recortes encubiertos de servicios». El párroco, Karol Giraldo, ha leído un manifiesto con el que los vecinos de la zona se oponen rotundamente a «cualquier acción que suponga el más mínimo recorte en los servicios de transporte sanitario» y exigen «que las actuales ambulancias convencionales, no solo no desaparezcan, sino que se conviertan en Soporte Vital Básico».

Importante presencia de jóvenes en defensa de la sanidad rural / Raúl Blasco

«La emergencia sanitaria que venimos viviendo por la pandemia ha puesto de manifiesto todavía más la importancia que tienen los servicios sanitarios en la protección y cuidado de la población, si cabe con mayor relevancia en el medio rural por su composición y envejecimiento. Queremos para nuestros Centros de Salud un planteamiento de mejoras continuas que ponga a las personas en el centro de todo el sistema sanitario puesto que sin servicios que cubran las necesidades básicas en estos territorios es imposible asentar la población y atraer a nuevos habitantes. Es preciso mejorar la organización y gestión de los recursos humanos de los Centros de Salud, planificando mejor la atención a las personas en cada una de las localidades, y que los profesionales sanitarios se vean apoyados y reconocidos por

la Administración. Consideramos que la defensa del derecho universal a la salud, a una sanidad pública

digna, de calidad y sin discriminación del lugar donde se viva, debe ser uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas», afirma el manifiesto.