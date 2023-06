Camas improvisadas y sábanas en el suelo en las primeras guardias de los técnicos de ambulancias

La primera noche de entrada en vigor del nuevo pliego del transporte sanitario urgente deja quejas generalizadas en el sector sanitario de Alcañiz y graves denuncias por parte de los trabajadores de las ambulancias que tienen que afrontar las guardias de las SVB 24 horas/12 horas, sin bases operativas o en espacios que no están adecuadamente habilitados a día de hoy. En el caso de Alcañiz los técnicos sanitarios (dos por cada turno) tuvieron que dormir en el suelo en la primera noche del traspaso del servicio, poniendo ellos mismos unas sábanas y unas almohadas para poder afrontar la guardia, en un local totalmente desamueblado y sin servicios básicos.

Una imagen cedida a La COMARCA indica las condiciones actuales de los trabajadores, que según fuentes del sector, deberán «soportar» por tiempo indeterminado ante la «falta de respuestas» por su situación. «Para los compañeros que llevamos 20 años en la profesión, en gran parte por vocación, esto es demasiado frustrante», destacó uno de ellos a este medio. Aunque desde el Salud insisten en el periodo de transición de 6 meses para que estén listas, desde el sector sanitario denuncian la «improvisación» y las condiciones en las que tiene que trabajar el personal.

No solo llegaron quejas de Alcañiz, sino también de otros puntos del territorio. Aunque en Andorra haya una base establecida, al no contar con «ningún tipo de mobiliario para poder pernoctar», los trabajadores no pudieron hacer uso de ella. «Al avisar de esta situación el centro coordinador les ha transmitido a los trabajadores que tumben el asiento de las ambulancias y que duerman allí», según los testimonios recabados.

En Valderrobres los trabajadores también se tuvieron que «buscar la vida» para pasar la guardia. A día de hoy los trabajadores de la SVB de Alcorisa e Híjar tampoco cuentan con base para su guardia presencial 12 horas de la SVB. Otros puntos del territorio han encontrado alternativas por la implicación municipal, como es el caso de Mas de las Matas donde se ha habilitado una base en la residencia de mayores, espacio cedido por el Ayuntamiento.

Desde el comité de trabajadores señalan además que los sindicatos a nivel provincial «han intentado ponerse en contacto» con la empresa, sin haber conseguido «soluciones inmediatas». La falta de bases operativas, que en Aragón asciende al 70% según los sindicatos, no es el único malestar, ya que desde el sector de Alcañiz también denunciaron «falta de material» y ciertos «fallos» en los vehículos que llegaron al territorio en la madrugada del uno de junio (últimas horas de la tarde, primeras de la madrugada). Denuncian además la «falta de pago en las dietas».

Duros reproches políticos

PSOE y PP se han cruzado de nuevo reproches con respecto al pliego ya en vigor, lanzándose duras acusaciones. La portavoz de Sanidad del PP, Ana Marín, exigió a Javier Lambán y a la todavía consejera, Sira Repollés, que «den la cara» una vez entrado en vigor el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario urgente terrestre. Marín denunció por su parte «los incumplimientos del pliego y también los incumplimientos claros de las promesas que hizo Lambán».

«En Valderrobres se les ha mandado a casa, en Andorra han tenido que dormir en el suelo del Centro de Salud y en Huesca los han mandado a dormir a la sala que las costureras tienen en el Hospital Psiquiátrico», relató Marín en rueda de prensa. Insistió que el pliego recoge «la obligación de la empresa de ubicar bases para los técnicos que prestan el servicio en horario nocturno de forma presencial».

El PSOE respondió en minutos. El diputado socialista en las Cortes de Aragón, Óscar Galeano, tildó de «lamentables» las críticas vertidas por el PP en el primer día de la puesta en marcha del nuevo pliego, críticas que en su opinión «solo tienen un objetivo que no es otro que meter miedo, asustar y generar

confusión» para erosionar la imagen de gestión del Gobierno de Lambán».

«Lo hacen además utilizando una terminología grotesca», denunció. Óscar Galeano criticó la promesa del líder de los populares aragoneses, Jorge Azcón, en campaña electoral sobre que en los 100 primero días echaría por tierra el contrato para el transporte sanitario urgente y recordó que se trata del contrato «con mayor dotación económica en la historia de Aragón, pasando de 19 a más de 31 millones, y que ha multiplicado por cinco las horas de presencia física».

Por lo tanto, el diputado socialista ha considerado que «tirar abajo este pliego irá en detrimento de los aragoneses, cuando se han elaborado en base a las necesidades asistenciales reales de la comunidad». Preguntó a los populares «si van a dejar claro cuál es su modelo de una vez».

Cabe recordar que la falta de un convenio colectivo ha provocado una huelga indefinida que en el caso del transporte sanitario urgente mantiene unos servicios mínimos del 100%.