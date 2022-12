La Cooperativa de Mazaleón y Diputación de Teruel sellan un convenio que asegura su vialidad un año mientras esperan ayuda de DGA

Alivio y un atisbo de esperanza en Mazaleón. La Diputación de Teruel y la Cooperativa San Isidro de la localidad han formalizado durante la mañana del martes un convenio de colaboración para ayudar a los agricultores afectados por el virus Sharka, que permitirá evitar el cierre inminente de la cooperativa y salvarla, al menos, durante los próximos 12 o 15 meses. Este acuerdo viene motivado después de que los agricultores perdiesen el 80% de las plantaciones de melocotón del municipio tras el arranque forzoso por esta enfermedad que afecta a algunos árboles. La institución provincial ha aportado una subvención de 120.000 euros, dirigida a sufragar los múltiples gastos derivados tanto del arranque de los árboles como de la reposición, y que hayan sido asumidos tanto por la cooperativa como por los agricultores entre el 4 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022.

El presidente de la DPT, Manuel Rando, y el presidente de la Cooperativa San Isidro, Pedro Adell, han firmado el convenio en la sede social de la cooperativa, acompañados por la diputada Susana Traver y el responsable de la sección del melocotón, Gregorio Celma. «Era la única esperanza que teníamos para poder mantener la cooperativa. Esta ayuda nos permite ganar tiempo antes de que podamos recuperar parte de la producción que, si todo va bien, comenzaremos a tener en dos o tres años. Estamos muy agradecidos a la Diputación y al Ayuntamiento», ha explicado Celma. Estas ayudas se suman a los 50.000 euros que aportó el Ayuntamiento de Mazaleón. El acto ha contado, de igual modo, con la presencia del presidente de la Comarca del Matarraña, Isel Monclús.

El presidente de la Cooperativa, Pedro Adell, y el Presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, han rubricado el acuerdo./ J.L.

Los detalles del convenio incluyen que la Diputación de Teruel puede sufragar hasta

el 100% de los gastos justificados, no pudiéndose superar la cantidad máxima estipulada de la

ayuda, 120.000 euros, y debiéndose justificar por parte de la cooperativa el 100 % de los gastos

ocasionados. Asimismo, son subvencionables todos los gastos derivados del arranque o la nueva plantación, tanto por parte de la cooperativa como de los agricultores afectados. Por lo tanto, algunos de los costes auxiliables económicamente son el personal destinado al asesoramiento de los agricultores, auditorías externas, asesoría jurídica, combustibles empleados para las labores de arranque y nueva plantación y la adquisición de nuevas plantas.

Rando ha asegurado que, con esta colaboración, la institución provincial pretende “paliar en parte”

las consecuencias de esta situación que afectó al 70 % de los socios que forman la cooperativa. En

la actualidad, son 140 socios, de los que alrededor de la mitad son productivos, y conforman el 90 %

de las familias establecidas en Mazaleón. “Vamos a seguir viendo la evolución de la cooperativa. El objetivo de este convenio es que los agricultores puedan seguir con sus negocios y trabajos, y, desde la DPT, vamos a seguir apoyándolos”, ha explicado Rando.

Desde el municipio recordaron que, sin estas ayudas, la cooperativa estaba abocada al cierre inminente. El arranque forzoso de los melocotoneros tras la aparición del sharka-m hizo bajar en más de un 80% la producción de melocotón. A ello se suman las tormentas de granizo y lluvia torrencial que afectaron a la localidad en julio y noviembre respectivamente. El Ayuntamiento solicitó la declaración de Zona Catastrófica en ambos casos. «Es una esperanza para el municipio. Buena parte de los vecinos de Mazaleón son socios y si no estuviese abierta la cooperativa sería una catástrofe para el municipio. Es un buen comienzo para comenzar a salir de una situación muy crítica», ha explicado Rafael Martí, alcalde de Mazaleón. A ello se une la escasa producción de aceite de oliva de este año y los daños aún evidentes de las tormentas.

Sin ayudas de DGA

Cooperativa y municipio no ocultaron su malestar con el Gobierno de Aragón. Reconocieron que existen conversaciones con la consejería de Presidencia y esperan que desde allí pueda llegar algún tipo de apoyo o ayuda. Sin embargo, subrayaron que «no existe» ningún contacto con la consejería de Agricultura. «Estamos teniendo conversaciones con el departamento de Presidencia. Tuvimos una reunión hace 15 días para ver cómo se puede actuar desde el autonómico. No así con Agricultura», afirmó el alcalde Martí.

Más duro se mostró el presidente de la Cooperativa que aseguró que se «sienten abandonados». «Estamos agradecidos con el Ayuntamiento y la Diputación de Teruel porque nos han escuchado y ayudado. No podemos decir lo mismo con Gobierno de Aragón. Nos han abandonado y no han mostrado ningún interés por la situación que vivimos», ha subrayado Celma. Por su parte, el presidente de la DPT ha evitado pronunciarse sobre esta polémica pero sí ha especificado que esta ayuda concedida «no es competencia suya». «Creemos que, por sensibilidad hacia todo un pueblo, Mazaleón merecía nuestra atención y todo nuestro apoyo y ello a pesar de que no tenemos ninguna competencia sobre todo este asunto», añadió Rando.

Además, otro de los objetivos del convenio es impulsar la dinamización y la revitalización de las

plantaciones, dada la importancia que tienen los productos agroalimentarios de calidad para el

desarrollo de la provincia como es, en este caso, la Denominación de Origen Melocotón de Calanda,

de la cual forma parte la cooperativa aportando su parte de producción. Tras la firma del convenio, tanto Rando como la diputada Traver han visitado la planta de almacenaje y selección del melocotón, que tuvo que cerrar por falta de producción frutícola. “Han quedado unas siete u ocho hectáreas de melocotón de las cien que había”, ha puntualizado el responsable de la sección del melocotón.

Tras la firma del convenio, los responsables políticos han visitado las instalaciones de la Cooperativa./ DPT

Celma también ha señalado que el año que viene se espera que los agricultores comiencen con la replantación de melocotoneros, al haberse declarado el virus Sharka como “enfermedad de convivencia por lo que ya no es obligatorio el arranque” de los árboles. A este respecto ha vuelto a subrayar lo que, a su juicio, supuso una «equivocación» que pagaron los agricultores de Mazaleón al «no darles otra alternativa que el arranque». «Ahora es una enfermedad de convivencia, pero cuando aparecieron aquí los brotes no se nos dio alternativa. El mal aquí ya está hecho y solo queremos que nos dejen trabajar y poder recuperarnos», ha concluido.

1,8 millones de euros solo en daños a particulares por la tormenta

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la situación del municipio cinco semanas después de que fuese azotado por la tormenta de lluvia torrencial que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, la segunda en lo que va de 2022. Hasta el momento se cifra en 1,8 millones de euros los daños provocados solo en fincas particulares. Las lluvias y la riada de barrancos como la Val de Alcañiz arrasaron nuevas plantaciones -algunas de ellas precisamente de nuevos melocotoneros-, sistemas de goteo, maquinaria, acequias, caminos y herramienta.

Los daños tras la tormenta del pasado mes de noviembre son aún evidentes en huertos e instalaciones municipales como la pista de fútbol./ J.L.

Desde el consistorio subrayaron que están trabajando, junto con el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, en impulsar nuevos regadíos en zonas a mayor altura del municipio, evitando así las vales y alejando las nuevas plantaciones de los focos detectados de sharka. «Contábamos con 100 hectáreas. Lo que proponemos es habilitar nuevas parcelas para aumentar nuestra superficie de cultivo a 300 hectáreas y por ello estamos manteniendo conversaciones con Presidencia para intentar poder llevar a cabo este proyecto», ha añadido Martí.

El primer edil también ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro que les dejen actuar en varios puntos del cauce del río Matarraña. Ha cifrado en 40.000 euros los gastos que las riadas provocadas por la borrasca Gloria en 2020 y las sucesivas avenidas de estos últimos tres años hacen «imprescindible» poder actuar en el cauce del río. «Pedimos un poco más de sensibilidad desde Zaragoza. Somos los más concienciados estamos con la sostenibilidad, pero no puede ser que cada pequeña riada nos impida trabajar, ir a nuestros campos y tener que acometer enormes inversiones por no poder limpiar el río en puntos concretos», ha manifestado el alcalde.