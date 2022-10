El Centro Rural de Innovación Educativa (CRIET) de Alcorisa volverá a acoger alumnado para este curso 2022-23 el próximo 14 de noviembre. Para ello se hará uso del albergue municipal de Alcorisa y no de las instalaciones del edifico del propio CRIET, cuyas obras de mejora todavía siguen pendientes tras haber quedado desierta la licitación que el Departamento de Educación de DGA publicó el pasado mes de agosto por un valor de 234.000 euros.

La directora del Servicio provincial de Educación de Teruel, Mamen González, y técnicos del departamento visitaron la localidad el miércoles de la semana pasada para comprobar el estado de las instalaciones del albergue municipal, que fueron calificadas como óptimas para iniciar este próximo curso.

El albergue, que ha sido cedido por el Ayuntamiento ante la falta de un espacio para recibir a los alumnos, dispone de 64 plazas de alojamiento que se distribuyen en una planta con habitaciones con literas y habitaciones adaptadas a minusválidos y otra planta en la que podría alojarse el profesorado. También cuenta con baños, cocina, comedor y salas de actividades. Además, está ubicado junto al propio edificio del CRIET, algo que permitirá que muchas de las instalaciones que comparten puedan aprovecharse, tal y como puede ser el caso de las pistas deportivas. No obstante, la mayor parte de la actividad se planea llevar a cabo en el albergue. «Aunque es una cesión temporal, creemos que se alargará durante todo el curso porque las obras del otro edificio todavía siguen pendientes», afirmó José Luis Guillén, concejal de Infraestructuras y Servicios de Alcorisa encargado de gestionar el albergue. «Estamos muy contentos de que el CRIET vuelva a reanudar su actividad. Para nosotros hubiese sido una decepción que este año, después de la pandemia, no se hubieran vuelto a abrir estas instalaciones. No se podrá realizar en la ubicación habitual, pero desde la corporación estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario a este y el resto de centros formativos alcorisanos», recalcó.

Fuentes de Educación afirman que, pese a que el objetivo es volver a licitar las obras de mejora del CRIET cuanto antes, esta no es la primera licitación que se ve afectada por la «crisis energética, falta de suministros y materiales y la inflación», factores que están provocando que «muchas empresas se echen atrás y que las licitaciones queden desiertas». En su día, la licitación de estas obras salió a información pública en agosto por un importe de 234.270 euros con IVA incluido y un plazo de ejecución de tres meses que se preveía tener finalizado en enero.

Pendiente desde 2021

Cabe recordar que el CRIET es propiedad del obispado de Teruel, que realizó una cesión de las instalaciones a DGA y al propio ayuntamiento. El edificio es el antiguo Seminario Conciliar, que data su construcción en 1910. El proyecto de su mejora se basa en la consolidación de su estructura, que actualmente presenta unos desperfectos originados debido a su antigüedad que impiden cumplir con los requisitos básicos de seguridad estructural para mantener sus puertas abiertas y recibir a los alumnos.

Su reforma sigue pendiente desde agosto de 2021. Entre las necesidades básicas a solventar figura sustituir las bóvedas de arista del techo del semisótano, que están dañadas y hundidas en parte, así como la solera de la planta baja por elementos estructurales horizontales y que sí ofrezcan la seguridad necesaria.

Además, también se prevé rehacer la distribución de planta baja de dos aulas, sala de profesores, aseos y vestuarios que se hayan demolido de la planta baja para poder acometer el cambio de estructura, así como el arreglo de juntas entre el ascensor exterior y la fábrica, por las que se mete el agua de lluvia provocando humedades. Otras tareas a acometer serán el saneamiento de goteras en dos zonas de la cubierta inclinada de teja, la reparación de la pintura debajo de las zonas de la gotera e inutilizar el depósito de gasóleo actual que abastece a la caldera y sustituirlo por dos depósitos de gasóleo de 1.500 litros.

El CRIET de Alcorisa fue uno de los primeros que se impulsó en la provincia, con un nacimiento justo después que el de Albarracín. Desde entonces han pasado más de 35 años en los que el municipio recibe a alumnos del territorio que se benefician de una formula educativa que además de servir de apoyo a la educación en las diferentes escuelas rurales también ofrece otros múltiples beneficios a nivel personal, de entre los que destaca una mejora en la relación entre los niños y niñas de la misma edad de diversas localidades.

La convocatoria del programa Centros Rurales de Innovación Educativa de este curso 2022-2023 se publicó a finales de junio, por lo que los centros ya eran conscientes de que este programa se volvía a poner en marcha este año tras el parón de la pandemia. El plazo de presentación de las solicitudes se abrió del 1 al 12 de septiembre.