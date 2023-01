Francisco Valenzuela: «Aragón puede diseñar un modelo energético propio basado en renovables»

¿Qué puede suponer para Aragón la implantación de renovables en una magnitud nunca antes vista?

¿Qué impacto cree que generarán en el medio rural y en comarcas hasta ahora poco industrializadas?

¿Cómo puede influir la instalación de eólica y solar a gran escala en una comarca con un sector secundario y terciario poco desarrollado?

Por ello, una vez la normativa favorezca la eficiencia de las redes y se consiga reducir costes por acercar el consumo a la producción (principio fundamental para mejorar la eficiencia energética), serán altas las propuesta de implantación de industrias y empresas de los sectores secundario y terciario porque, no hay que olvidar que, no todos los factores que condicionan las inversiones son económicos, sino que también los hay asociados a las políticas energéticas y también a cómo se reducen los riesgos de la inversión, por ejemplo, mediante subvenciones públicas.

¿Cuál es el peso de la producción de energía renovable en Aragón actualmente y cuál es el horizonte?

Con las autorizaciones por parte de REE a fecha 31 de diciembre de 2022, se cuenta con una potencia instalada (a partir de 2023 y contando con que toda esta potencia no se podrá instalar en una única anualidad sino que será repartida entre los 3-4 siguientes años) total en Aragón de aproximadamente 22.506 Mw, de los cuales el 82% serán de origen eólico y fotovoltaico.

¿Cómo pueden los aragoneses pagar menos por la luz que generan en su territorio? ¿Qué papel juegan ahí eléctricas y gobiernos?

¿Cree que debe respetarse que en algunos territorios estén, mayoritariamente, en contra de la implantación de renovables a gran escala en sus municipios?

Recientemente se ha publicado el informe FUNCAS ‘Energía y sociedad: perspectivas sobre la transición energética en tiempo de crisis’ en el que uno de sus autores, el economista Eric Heyman advierte que la transición energética está avanzando sin que las sociedades europeas hayan debatido «suficientemente» sus implicaciones técnicas y económicas, de forma que no se ha podido estimar cuál será el impacto real sobre el modo de vida de los ciudadanos.

¿Cómo puede ordenarse la llegada de las renovables para evitar consecuencias negativas irreparables en algunos lugares?

Según lo que comentaba en la pregunta anterior, una vez puesto sobre la mesa los condicionantes que hagan viable la implantación de los nuevos parques no tendría porque haber consecuencias negativas. Es algo más complejo, pero podría ser similar al desarrollo de suelo industrial de nuevo creación, una vez decidida la mejor ubicación (según logística, terreno, afecciones, etc..) se supone que la contribución tanto a la economía como al empleo son positivas no contando en ningún momento con consecuencias negativas irreparables.

Muchas veces estas consecuencias irreparables se vinculan principalmente al impacto paisajístico. Aragón, al igual que han hecho el resto de las comunidades líderes en generación renovable, podría incorporar como un elemento más de su modelo energético propio medidas de inversión compensatorias a los territorios que, aun beneficiándose de la construcción y operación de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, soportan también las cargas territoriales, paisajísticas y ambientales que estas generan.

Estas medidas compensatorias se podrían cubrir con los diferentes ingresos vía impuestos y tasas que gravan estas plantas de generación, pudiendo ser completado por el Estado, por razones de solidaridad entre territorios generadores y consumidores, mediante un fondo estatal de solidaridad energética.