Isabel García Muñoz: «Intento incluir mejoras para Aragón en todo lo que se tramita en Bruselas»

¿Cómo llega al Parlamento Europeo hace tres años y medio?

Era diputada en las Cortes de Aragón y se me plantea ir en la lista a las elecciones europeas. Me encontraba en un momento personal un poco complicado pero era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pensábamos que no saldría por el puesto de la lista en el que iba pero la ciudadanía nos dio su apoyo. También encabezaba la candidatura municipal del PSOE de Muel, donde gané las elecciones; y salí escogida diputada en las Cortes de Aragón así que tuve que escoger. Después de consultarlo con mi familia decidimos que Aragón tenía que estar representado en Bruselas porque si no venía yo no habría ninguna eurodiputada aragonesa. Me lancé a la aventura y estoy muy contenta con la decisión.

¿Cómo es su día a día?

Nuestra actividad es muy intensa y desconocida. Normalmente los eurodiputados llegan a Bruselas los lunes y se marchan los jueves por la tarde. Yo vivo aquí así que vengo de lunes a viernes de 9.00 a 18.00. Tenemos reuniones de comisiones, de delegaciones, semanas de plenos, encuentros con sectores que involucran a nuestras comisiones y nos preparamos las intervenciones y las propuestas. Cuando tenemos carga legislativa, algún informe, nos dedicamos a presentar enmiendas para mejorar los textos y beneficiar a nuestra región y país. Hablamos en europeo pero indudablemente en nuestra cabeza está que somos españoles y, en la mía, que soy aragonesa. Pertenezco a la Comisión de Transporte y Turismo; y a la de Control Presupuestario, que abarca la gestión del presupuesto de toda la Unión Europea. Además, soy suplente en la de Desarrollo Regional, en la que estoy más pendiente cuando hay temas que implican especialmente a Aragón.

Optó por trasladarse a vivir a Bruselas y no solo residir en la ciudad de lunes a jueves como muchos de sus compañeros, ¿por qué?

Me involucro mucho en los cargos en los que estoy. Antes de la política trabajaba en investigación y siempre he intentado dar lo máximo. Creo que estando aquí los cinco días es más productivo y eficaz que viajar todas las semanas. Además, no podía dejar a mi familia en España teniendo niños pequeños. También tenemos semanas en las que podemos desplazarnos a nuestra tierra y trabajar allí, es cuando intento centralizar los eventos en los que participo en Aragón. Hay movilidad, no vine aquí para olvidarme de Aragón.

¿Cómo se puede trabajar por Aragón desde Bruselas?

Siguiendo todos los informes que nos puedan afectar. Todo lo que pasa aquí afecta a todos los países y en ocasiones legislando nos olvidamos de algún sector así que lo que yo hago es seguir las áreas de mis comisiones, obviamente; pero también otras en las que Aragón puede ser un potencial para incluir en los textos enmiendas que nos puedan favorecer. Estoy pendiente de todo lo que ocurre para introducir nuestro interés regional y si hay algo que nos puede perjudicar, intentar eliminarlo de los textos.

Ofrezca ejemplos concretos.

En 2020, cuando había pasado menos de un año de mi llega a Bruselas se estaba redactando el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, destinado a ayudar a aquellos territorios dependientes del carbón que han tenido que reconvertir su modelo económico. Un claro ejemplo lo tenemos en Teruel. Ese fondo nos venía muy bien pero quise conseguir que además incentivara a los territorios que sufren despoblación. Incluí enmiendas, unas propuestas que no las introduce cualquier eurodiputado porque hay que trabajárselas y buscar apoyos para que salgan adelante. También hemos conseguido que en la nueva propuesta de los Fondos Feader se incluyese una especial atención a las zonas despobladas. Otro ejemplo, ahora estamos hablando de una transición en la movilidad en Europa y aquí se centran mucho en electrificar nuestras flotas de vehículos. En Aragón tenemos un gran potencial en hidrogeno así que me empeñé en que teníamos que abrirnos en Europa a la posibilidad de que el hidrógeno sea en el futuro una opción de movilidad y, de hecho, en algunos sectores está siendo una de las opciones importantes.

Habla de trabajar las enmiendas y de tener que negociar para que salgan adelante sus propuestas, ¿qué margen de maniobra tiene un eurodiputado?

Aunque estamos un poco olvidados y no se conoce nuestra labor, todo lo que aquí se legisla después se debe cumplir en la Unión Europea. Por eso es muy importante cualquier cambio que logremos introducir porque afecta a todos los ciudadanos. Aquí en Bruselas un eurodiputado puede trabajar todo lo que quiera, no tenemos un límite. Podemos influir en toda la legislación europea. Si lo trasladamos al ámbito español, un diputado en el Congreso no se si tiene tan fácil incluir en una legislación una propuesta suya como nos pasa a nosotros. En el Parlamento Europeo el trabajo es más individual, por eso si quieres trabajar mucho lo puedes hacer y si quieres moverte poco, también porque no tienes a nadie encima. Somos nuestros propios jefes.

¿Qué falta para que los ciudadanos conozcamos el trabajo que se realiza en la Unión Europea?

En nuestra visibilidad los medios de comunicación tenéis un papel importantísimo. Entiendo que se comunica lo que se cree que genera más expectación. En la política nacional a veces interesan más las peleas que lo que se está legislando y aquí todo lo que se hace es más propositivo. Negociamos mucho entre los grupos, entre los países y dentro de un país, entre los diferentes partidos. En algunos temas no grandes debates aunque en los ideológicos sí. Puede que eso sea una barrera para que no genere interés en los medios o es que sienten Europa con lejanía. También es importante la educación e introducir en los currículos escolares qué es la Unión Europea y cómo funciona. Existe un gran desconocimiento de las instituciones. Yo he sido elegida por los ciudadanos para estar en el Parlamento Europeo, donde tenemos poder legislativo y es la Comisión Europea la que cuenta con el poder ejecutivo.

La Unión Europea quiere acortar los plazos administrativos para implantar las renovables eliminando protecciones medioambientales. ¿Este reglamento puede abrir la puerta a la instalación de molinos y placas en espacios protegidos?

La Comisión Europea se ha lanzado en favor de las renovables porque sufrimos una crisis energética y no podemos depender de un país como Rusia que utiliza el chantaje para su propio beneficio. España tiene un gran potencial y Aragón está muy bien posicionado pero esto no quiere decir que tengamos que olvidarnos de las afecciones al medio ambiente. El primer objetivo de legislatura de la Unión Europea fue la lucha contra el cambio climático con una protección muy especial del medio ambiente. Contamos con una ley del clima, estamos trabajando una ley de biodiversidad… por lo que no creo que se abra la puerta a implantar renovables en cualquier lugar. Lo que se busca es que se aceleren los proyectos para ser independientes energéticamente y para ello se propone que durante un año se les de prioridad. Es una oportunidad para aquellas zonas que han tenido problemas a la hora de desarrollar las renovables y no es nuestro caso. Hay que hablar con los territorios, llegar a un entendimiento e instalar las renovables en zonas en las que no vayan a afectar negativamente porque en Aragón disfrutamos de un entorno natural muy rico y nuestro turismo depende de él.

Los Fondos para la Transición Justa que citaba antes siguen sin llegar a la cuenca minera a través del convenio, ¿España va tarde respecto a otros países?

La Unión Europea marcaba que cada país tiene que establecer su plan nacional que luego se presenta a la Comisión para su evaluación. En otros países van mucho más retrasados e incluso se están planteando dar marcha atrás, lo que va en contra de los objetivos de la Comisión. En España se hizo cuando se estaba solicitando, hemos sido cumplidores con lo que marcaba la Unión Europea. El Fondo de Transición Justa contiene dinero para ayudar a los territorios, no significa que no puedan seguir tomando medidas para paliar las consecuencias del fin del carbón y me consta que en Aragón se han tomado medidas. Hay empresas interesadas en instalarse en la cuenca minera. El presidente Lambán lo dijo en el debate del estado de la comunidad, el fondo nos va a ayudar pero no hay que olvidar que nosotros mismos como Aragón podemos desarrollar nuestro territorio.

Europa permite ayudas al funcionamiento de las empresas de hasta el 20% en Teruel, Cuenca y Soria pero el plan del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado que se aprobaron ayer se queda muy corto.