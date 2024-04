Pedida de mano en Calanda: «Me bromean con que soy tan conocido como Buñuel. Llevamos 130.000 visualizaciones en TikTok»

La zaragozana Gala Jiménez no olvidará nunca el Viernes Santo de 2024. Ni de lejos podía esperarlo durante la mañana pero en cuestión de segundos se convirtió en gran protagonista de la reconocida Rompida de Hora en Calanda. Su novio, Arturo Valero, calandino de nacimiento, decidió pedirle la mano en el día D y la hora H. Ese momento de alegría y nerviosismo ha recorrido ya las redes sociales, llegándose a viralizar por todo Aragón. “No me esperaba tanto. Me están diciendo que ahora en Calanda somos reconocidos Buñuel y yo. No creo que sea para tanto pero la realidad es que yo lo subí a TikTok y tiene más de 100.000 visualizaciones”, explica entre carcajadas Valero.

Echando la mirada atrás, el protagonista recuerda el momento con más nerviosismo del habitual al Romper la Hora. “Siempre se pasan nervios con la preparación de la túnica, etc. También en los momentos previos de silencio. Eso sí, este año estaba todavía mucho más nervioso, como nunca antes”, relata. Además, asegura que prácticamente nadie lo sabía con la excepción de su compañero de trabajo, con el que se había desahogado, y su madre a la que se lo adelantó esa misma mañana. “Minutos antes avisé a mi amigo Alejandro para que grabase pero tampoco sabía mis intenciones. Todavía no nos lo creemos ni ella ni yo. Seguimos con muchos nervios”, subraya el novio.

Eso sí, era cuestión de tiempo. Arturo lo tenía claro y sabía que la decisión estaba tomada y que tras tres años de noviazgo este era el momento perfecto. El más emocionante y sentido para un vecino de Calanda y ante el foco mediático de cientos de vecinos y visitantes. “No quería que fuese en casa o algo normativo. Tenía que ser especial y que pudiésemos recordarlo. Es un momento increíble e importante para nosotros. Creí que era el mejor momento para unirnos para siempre”, añade.

Amigos y familiares festejando el compromiso de la pareja el Viernes Santo. / A.V.

Falta por resolver la fecha y el lugar de la boda

Por el momento no hay fecha para el enlace matrimonial y tampoco lugar. Los amigos del novio lo tienen claro pero él no tanto. Familia repartida entre Teruel y Calanda, por su parte, y Zaragoza y Madrid, en el caso de Gala, está todo por decidir. “Tenemos a todo el mundo esperando la exclusiva. Seguramente lo más cómodo sería hacerlo en Zaragoza. En casa me piden que vaya a El Pilar de Calanda”, termina el prometido Valero.