El PP pide a Ventura que dé explicaciones sobre el Hospital en un acto público en Alcañiz

El PP ha anunciado este jueves que presentará mociones en ayuntamientos y comarcas de todo el Bajo Aragón Histórico para solicitar que la consejera de Sanidad comparezca en el Palacio Ardid o el Teatro de Alcañiz para dar explicaciones sobre el inicio de la rescisión del contrato del Hospital en un acto abierto a toda la ciudadanía. «El PP ya lo hizo en la legislatura de Luis Fernanda Rudi para explicar nuestro proyecto y ahora debe ser el PSOE el que venga al territorio para hablar cara a cara con los bajoaragoneses», ha dicho el diputado autonómico y concejal de Alcañiz Juan Carlos Gracia Suso. El miércoles la Junta de Portavoces de las Cortes rechazó un pleno monográfico a propuesta de los populares.

Los populares hacen memoria y ponen como ejemplo de «dar la cara» el Consejo de Ciudad que se celebró en mayo de 2013 en un Palacio Ardid lleno en el que la directora gerente del Salud, María Ángeles Alcutén, trasladó el proyecto de Hospital que defendía el ejecutivo de PP-PAR mediante la fórmula público-privada y una reunión del consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en Calanda con responsables políticos y agentes sociales.

«Acabamos de volver al año 2013. Hay que redactar un nuevo proyecto, hacer una nueva licitación y solicitar las correspondientes licencias al Ayuntamiento lo que traducido en atención sanitaria significa que más de 75.000 bajoaragoneses van a tardar más tiempo en disponer de una UCI en su Hospital», ha afirmado Gracia Suso, quien aseguró que, a su juicio, la del Hospital es una situación «importante» para que el Gobierno de Aragón «de la cara» en el territorio.

El PP también han planteado esta semana otra propuesta: que los 22,2 millones previstos en el plurianual para 2020 se queden en el territorio en forma de nuevos proyectos ya que con la rescisión del contrato no se gastarán. En otras anualidades como 2017 se recortó la partida y se destinó a otros gastos sanitarios ya que no se iba a gastar. «Que no se utilicen para arreglar un presupuesto falso al que le faltan más de 300 millones de euros de inicio. Queremos que la poca inversión que se ha presupuestado para nuestra zona al menos se mantenga», dijo el diputado autonómico Joaquín Juste. El presidente del PP de Teruel también hizo hincapié en la «falta de proyectos para la provincia en los presupuestos» y que todos se incluyen en el FITE para «ahorrarse dinero».