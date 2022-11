Ramón White: «Trabajamos intensamente para que el plan de acompañamiento del Nudo Mudéjar sea una realidad inmediata»

El plan promete un futuro para Andorra "renovable, industrial y social". ¿En qué se concretan estos adjetivos?

En lo referente a la parte industrial, más allá de que las bases del concurso valorasen de manera muy relevante el plan de acompañamiento, nosotros siempre tuvimos claro que existía la necesidad de escuchar al territorio, o de seguir escuchando al territorio, porque llevamos 40 años allí. El objetivo era identificar acciones que pudieran contribuir a la fijación a la población, a la creación de riqueza y, en definitiva, a recuperar el impulso económico en todo el área de Andorra, su comarca y comarcas adyacentes. A partir de ahí generamos un plan industrial en el que se va a producir una creación muy intensa de empleo mediante una planta de producción de seguidores solares; mediante un acuerdo con Pretersa, en La Puebla de Híjar, para la ampliación de sus instalaciones de cara a lo relacionado con nuestros parques eólicos; y en el que vamos a desarrollar proyectos de economía circular, tanto en lo que tiene que ver con el reciclaje de turbinas eólicas como también en procesos de segunda vida para las turbinas que paulatinamente se van repotenciando. En definitiva, un conjunto de acciones a la que sumaría Smart Rural, que va a contribuir a la puesta en marcha de un sistema en el que los productores del sector agrícola van a encontrar fórmulas para maximizar sus oportunidades de negocio en los grandes centros de consumo y además, no solo desde una plataforma digital, sino también mediante sistemas de transporte no contaminante.

Es pertinente recalcar que este plan no se queda únicamente en Andorra, sino que abarca varias localidades.

Así es. Lógicamente Andorra, por muchas razones que no se nos escapan a nadie, está en el epicentro pero ese proceso de escucha al que me he referido y en el que hemos trabajado durante 3 años, se ha extendido lógicamente a un número muy importante de municipios, incluso algunos en los que no está prevista la instalación de nuestras plantas de renovables.