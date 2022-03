Las reivindicaciones del 8M salen a las calles con la mirada en Ucrania

Al morado del Día Internacional de la Mujer se sumarán este martes los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania como muestra de solidaridad con la sociedad civil, y en especial con mujeres y niños, ante la irrupción y avance de las tropas rusas. En apenas diez días de guerra, los refugiados se cuentan por miles siendo en su mayoría mujeres que salen con sus hijos enfrentándose a un futuro incierto. Voces expertas alertan de la situación de vulnerabilidad de las que salen y también de las que se quedan a combatir en un país en cuya brecha de género se irá agrandando a medida que lo hace la guerra. En cuanto a las que salen, algunas organizaciones humanitarias ya han denunciado la picaresca de proxenetas tratando de sacar provecho en las fronteras en busca de chicas a las que captar mediante el engaño en una situación de desconcierto.

«Es importante acoger y dar refugio a las víctimas y estamos viendo cómo se vuelven a repetir los estereotipos de género con mujeres y niños en un paquete todos juntos saliendo y los hombres por otro a luchar. Una vez más se repite esta historia», lamenta Carmen Magallón, presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. «La ciudadanía rusa que sale a manifestarse es una esperanza de resistencia no violenta y en este caso jugándose incluso penas de cárcel», añade y destaca a la anciana rusa Yelena Osipova, que ya ha sido detenida varias veces. Magallón recuerda que «las armas no nos salvarán», ya que históricamente «solo sirven para morir y matar». En este sentido, recuerda que desde el feminismo pacifista, no se juzgará a quienes se defienden en Ucrania, algo que incluso está amparado por la ONU, pero tampoco aplaudirán el envío de las armas.

Recuerda que ya en 1915, en plena I Guerra Mundial, fue la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad las que levantaron la voz para proponer otras salidas alternativas. «Si eso no hubiera pasado, nos quedamos a merced de las armas para tropezar una y otra vez en la piedra de la guerra», añade. Proponen que se impulsen las medidas de sanciones económicas y que se visibilice y apoye a los disidentes de la guerra y se apoyen las iniciativas no violentas y a los hombres que no quieren tomar las armas.

Por la no violencia y la reivindicación de la igualdad, ayuntamientos, comarcas y diputaciones han preparado una extensa programación de actos de conmemoración de este 8M. El edificio Pignatelli acogerá los actos oficiales del Gobierno de Aragón, mientras que la Diputación de Teruel ha elegido Galve donde inaugurará un mural.

Desde el Bajo Aragón Feminista se ha concentrado la actividad en Alcorisa por la tarde donde se desarrollará la manifestación. En el regreso a las calles se ha prescindido de la caravana por los pueblos de los últimos años debido a la situación sanitaria.

En Alcañiz, habrá lectura de manifiesto y una andada entre Valmuel y Puigmoreno y más actividades espaciadas en el tiempo, porque «8M debe ser todo el año, solo así se pueden combatir las desigualdades y violencias», dijo la concejala de Igualdad de Alcañiz, María Milián. «Es una lucha motivada por la desigualdad estructural y global que vivimos las mujeres y que está en todos los ámbitos de la sociedad: invisibilización de los trabajos de cuidado y feminización de la pobreza, la brecha salarial… Hay infinidad de motivos para que el 8 de marzo sea un día cada vez más importante», añade.

Rechazo a la violencia de género

Cinco mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2022. El último asesinato se perpetró el pasado jueves 2 de marzo y la víctima es una joven de 32 años madre de cuatro menores. La cifra de mujeres muertas asciende a 1.131 desde 2003.

A todas ellas se recordará en las concentraciones, en los manifiestos que se leerán y también en actos simbólicos como el que realizará Andorra en la sede comarcal colocando una silueta por cada mujer y menor víctima de esta violencia que no cesa.

Decenas de mujeres siguen siendo víctimas de este maltrato que en Alcañiz gestionan en la unidad Viogén de la Guardia Civil en activo desde febrero de 2017. Durante todo 2021 se interpusieron 76 denuncias que afectan a 47 víctimas, ya que algunas están afectadas por varios hechos delictivos. De hecho, en la actualidad hay víctimas con seis dentro de la misma orden de protección. La tendencia se mantiene respecto a años anteriores. Al frente están las agentes Mª Carmen Planas y Susana Herrera y desde el acuartelamiento de la capital bajoaragonesa cubren todas las poblaciones de las comarcas de Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Matarraña y Bajo Martín y es en Alcañiz primero y Andorra después donde, por estadística de censo de población, se da el mayor número de casos.

La violencia no sigue un patrón ni de tiempo ni situación social. Tampoco de pandemia porque hay temporadas que se registran más denuncias que otras y no hay una causa común aparente que fije posibles motivos. No obstante, últimamente sí se ha detectado un mayor movimiento debido a mujeres que se han venido de otras demarcaciones de fuera de Aragón, especialmente de Cataluña. Consideran que quizá en este sentido sí que haya tenido que ver el regreso al medio rural o la búsqueda de una nueva vida en este entorno. Si una mujer víctima de violencia de género se traslada de comunidad, también se traslada su caso del que pasan a ocuparse en la nueva demarcación, que en este caso es Alcañiz.

Ante una situación de violencia machista, lo primero y fundamental es denunciar. «Es lo más importante, así como no retirar la denuncia una vez puesta. Esa mujer que dé el paso va a tener todo el apoyo de las instituciones desde el primer momento en que esa mujer decide que quiere romper con ese modo de vida», dice Planas. Además, si la situación concreta en la que se ha sufrido esa violencia requiere de atención sanitaria urgente, en el mismo centro de salud se inicia el protocolo. Desde los servicios sociales comarcales se abre toda la red de acompañamiento y apoyo en todo el proceso.

En Viogén se centraliza todo el procedimiento que se coordina entre otras administraciones, como las comarcas o los puestos de la Guardia Civil de cada pueblo. «Cada uno tenemos nuestra misión y este servicio no sería posible si faltase alguna parte».

Recuerdan que, si importante es denunciar también lo es acudir al lugar correcto. «Hay que llamar al 062, está para eso, para cualquier momento del día», dicen. Ante una situación de violencia no hay que acudir a casa del alcalde o de un vecino por mucho que en el medio rural dé pie a esa cercanía. «Es básico ese paso y todavía ves que hay gente que no lo tiene claro», dicen. Para prevenir este tipo de confusiones, así como para mostrar que la Guardia Civil está al servicio de la ciudadanía en multitud de situaciones, se creó el Plan Director en común con Subdelegación del Gobierno en Teruel.

Se ha retomado tras una paralización debido a la pandemia y consiste una serie de actividades que hace unos años comenzó a desarrollar el cuerpo para llegar a centros educativos. Las charlas versan sobre violencia de género pero también sobre acoso escolar o consumo de drogas, entre otras temáticas. Abarcan desde 4º de Primaria hasta Bachillerato y también a las AMPAs de aquellos colegios o institutos que lo solicitan. «Cada charla se adapta al curso pero los más pequeños participan mucho, hacen preguntas, interactúan… Conforme subimos de curso ya no tanto, y los mayores se limitan a escuchar que ya es algo importante, todo lo que les cuentas les va calando», comentan. «Estamos para servirles y para ayudar cuando nos necesite la ciudadanía», concluyen.

PROGRAMA DE ACTOS 8M

ALCAÑIZ

15.30 Caminando en igualdad: Andada, encuentro y café. Salida desde las plazas de Valmuel y Puigmoreno para encuentro a mitad de camino.

18.00 Lectura de manifiesto del Ayuntamiento y Comarca en la plaza Joaquín Costa.

18.15 Micro abierto de poesía y mujer. Plaza Joaquín Costa.

ALCORISA

19.00 Concentración y marcha 8M con batucada y lectura de manifiesto. Salida desde plaza Bienvenida Argensola. Organiza: Bajo Aragón Feminista.

CASPE

12.00 Manifiesto en la plaza.

17.30 a 21.30 Exposición fotográfica ‘Visiones saharauis’, de Gervasio Sánchez en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura.

19.00 Ciclo de cortos dirigidos por mujeres. Casa de Cultura.

ANDORRA

11.00 Acto simbólico de colocación de siluetas de las mujeres y menores asesinados en 2022. En la sede de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Organiza: Mesa Comarcal de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres.

CALANDA

12.00 Inauguración de la exposición ‘Juntas y fuertes hacemos comarca’ en el patio del ayuntamiento visitable hasta el viernes en horario de oficina.

LA PUEBLA DE HÍJAR

17.00 Lectura de manifiesto en la plaza de España.

18.30 Taller de papel plantable artesanal y chocolatada en el local de la Asociación de Mujeres.

CASTELNOU

17.00 Taller de graffiti ‘Castelnou por la igualdad’ en la c/Barranco para todos los públicos.

19.00 Tentempié para los participantes en la terraza del bar.

CASTELLOTE

17.00 Exposición ‘La verdadera historia de Rosy la remachadora’ de la Comarca del Maestrazgo. Concentración y lectura de manifiesto y marcha por el 8M y exposición ‘Mujeres referentes’.

VALDERROBRES

17.00 Concentración en la lonja y lectura a las 18.00.

FUENTESPALDA

11.00 En la plaza, lectura de manifiesto y reparto de un detalle para las mujeres.

17.00 Chocolatada y cine. Cubic.