Las víctimas de violencia machista crecen un 35% en el medio rural turolense

Aragón-Teruel Existe insta a todos los partidos en el Gobierno de Aragón a exigir ya el observatorio de la Ley contra la Violencia de Género en el ámbito rural. Lo hacen con las cifras del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la mano. El organismo ha dado a conocer la relación de casos del pasado año 2023. Hubo 366 mujeres en la provincia turolense víctimas de violencia de género, lo que supone un 35% más que el año anterior, mientras que el aumento en el país se sitúa en un 10,3%. En Aragón el año pasado hubo 4.943 mujeres víctimas de violencia machista, un 21,5% más que en 2022, lo que sitúa la comunidad con la tercera peor tasa del país.

La diputada de Aragón – Teruel Existe, Pilar Buj; y la concejala y diputada por Teruel Existe en Teruel, Beatriz Redón, trasladaron este lunes en rueda de prensa «la solicitud de unión de todos los grupos políticos para que avance el Observatorio para Analizar el Cumplimiento de la Ley de Protección Integral Contra la Violencia de Género en el Mundo Rural, que Aragón- Teruel Existe presentó en las Cortes de Aragón a finales del mes pasado». Como recordaron, esta propuesta fue respaldada por amplia mayoría, con el voto a favor de PP, PSOE, CHA, IU, Podemos y PAR, y obtuvo el voto en contra de Vox.

Beatriz Redón, que también es diputada delegada del servicio de Igualdad en la Diputación Provincial de Teruel, recordó los datos y afirmó que «requieren realizar un llamamiento urgente» a que se empiece a analizar la situación. «Es necesario averiguar por qué en la provincia de Teruel se produce esta situación, si contamos con los recursos necesarios, si se están aplicando las medidas de protección de forma adecuada, si las características del propio ámbito rural hacen que tengamos que tener unas medidas y recursos específicos…», reflexionó. Por eso, dijo, es necesario que «analicemos esta realidad para ser eficientes a la hora de poner recursos y servicios para que las mujeres den el paso de denunciar». También, «para que se vaya eliminando y erradicando esta violencia hacia las mujeres», añadió.

Redón explicó que el Observatorio debe ser una «herramienta que debe dedicarse a analizar la realidad específica del ámbito rural para poder realizar propuestas dirigidas a las mujeres que residen en estos pueblos». Debe servir para detectar qué recursos son necesarios. «Si no analizamos la realidad y miramos a otro lado como si no hubiera una situación específica en la provincia no servirá de nada», concluyó.

Por su parte, Pilar Buj, recordó que además de las mujeres, la violencia de género «la sufren sus hijos e hijas». En este sentido, lanzó un llamamiento a todos los partidos políticos con representación en las Cortes a unirse. «Unirse con el objetivo de que este observatorio sea llevado a cabo porque es necesario y es urgente para las mujeres, y para todas las mujeres víctimas de violencia de género que viven en el medio rural», añadió. Buj invitó a toda la sociedad a «no mirar hacia otro lado, porque esto nos haría cómplices».

Apoyo en las Cortes

Cabe señalar que el pleno de las Cortes de Aragón aprobó el pasado jueves 29 de febrero una Proposición No de Ley (PNL) para la creación de este observatorio en el que insisten desde Aragón-Teruel Existe para analizar el cumplimiento de la Ley de Protección Integral Contra la Violencia de Género en el mundo rural presentada por la formación. Esta nueva entidad, que tendría el objetivo de mejorar el servicio de atención en todo el territorio a las mujeres víctimas de violencia de género, complementaría la labor del actual Observatorio Aragonés de la Violencia sobre la Mujer.