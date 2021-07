El TSJA echa marcha atrás y suspende en menos de 24 horas la decisión por la que pretendía levantar restricciones a la hostelería

El Tribunal de Justicia de Aragón ha dado marcha atrás este mediodía el auto por el que ayer por la tarde rechazó las últimas restricciones del Gobierno de Aragón al sector de la hostelería. Los aforos y horarios de cierre quedan ahora mismo en una fase 2 modulada, con las medidas anunciadas por el Salud la semana pasada con el cierre de restaurantes a las 23.00 y el ocio nocturno a las 00.30.

El TSJA dio ayer la razón a los hosteleros desvinculando los rebrotes de esta sexta ola a la actividad de este sector, especialmente castigado por las medidas que, cada semana, cambian para hacer frente al crecimiento de contagios. El Tribunal aceptó la demanda de la hostelería y denegó las modulaciones que DGA había anunciado el pasado jueves. Pero lejos de suponer un respiro para los hosteleros, esta decisión supuso el efecto contrario ya que Aragón regresó a las medidas más restrictivas recogidas en el nivel de alerta 2. Los servicios jurídicos del ejecutivo autonómico entendieron que, al suspenderse las modulaciones, la Comunidad pasaba al nivel previo, que era el 2. Hace poco más de una hora el TSJA decidía suspender el auto para no perjudicar la actividad hostelera.

“La aplicación del régimen de alerta 2, sin matiz alguno, resulta más perjudicial para los recurrentes que el implantado por la orden (nivel de alerta 2 modulado)”, señala en la aclaración del auto el magistrado ponente Javier Albar. “Por todo ello, y a fin de no perjudicar a los recurrentes ni a terceros, procede levantar la medida cautelar”, concluye el Tribunal.

Los empresarios turísticos del territorio «no dan crédito»

No obstante, los empresarios turísticos siguen sin dar crédito a todo lo que está ocurriendo. Lamentan que jueces y políticos no se pongan de acuerdo, se estén cambiando constantemente las restricciones y sean ellos los paganos de una situación de la que están ya hartos. «Parecemos los monitos de feria de lo que está pasando. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones sin estudiarlas, ahora esto, ahora lo otro», dice la presidenta de los empresarios turísticos del Maestrazgo, Pilar Beltrán.

En la misma línea se manifiesta Nieves Ballestero, gerente de la asociación Turismo Bajo Aragón y de la asociación de Empresarios de Andorra y Bajo Martín. «La sucesión de cambios en horas nos dificulta el desarrollo de nuestro trabajo, así como el de los clientes, que no saben cómo actuar. No entendemos que en apenas cuatro días las medidas que tenemos que implementar en nuestros negocios han cambiado hasta en tres ocasiones«, denuncia.

Según esta última decisión del TSJA, el cierre de la restauración se mantiene a las 23.00 y el del ocio nocturno a las 00.30. Las mesas pueden ser de seis personas en el interior y de 10 en el exterior y está suprimido el servicio de barra.

En lo que se refiere a celebraciones (bodas, bautizos, comuniones…), la cifra de asistentes permitidos es de 120 y es obligatorio tener un listado de asistentes.