Vialaz por un río Aguasvivas con caudal acudirá al Defensor del Pueblo

Con el inicio de año y la formación de gobierno en Madrid –con peso específico para reto de la repoblación-, hay reivindicaciones que siguen activas en el territorio. Una de ellas y que empezó hace cinco años es la exigencia de un río Aguasvivas con caudal mínimo todo el año. Ante la «inacción» de las administraciones, y especialmente ante el silencio obtenido como respuesta, la plataforma Vialaz volverá a insistir.



El primer paso será acudir al Defensor del Pueblo en Madrid. «Alegaremos indefensión porque seguimos esperando una entrevista con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a la que hemos enviado cuatro solicitudes, y con la Secretaría de Estado del Medio Ambiente y Dirección General del Agua del ministerio de Transición Ecológica», dijo el portavoz de la plataforma, Daniel Pequerul. Recordó que se enviaron solicitudes de reunión con ambas instituciones y en estos casi dos años, «hemos obtenido la callada por respuesta».



En octubre volvieron a insistir y a solicitar una explicación al gobierno. Ahora, volverán a remitir la solicitud de encuentro a la Dirección General del Agua del nuevo gobierno. «Ahora no pueden tener la excusa de que están en funciones», alegó el portavoz que recordó además que existe la opción de recurrir a la Unión Europea y también la vía judicial, un camino que pospondrán todo lo posible pero que en absoluto está descartado. «Todo se estudiará y queremos que sepan que seguimos vivos y que seguimos sin soluciones pero seguimos insistiendo», añadió Pequerul.

Sin cambios desde 2015



Desde Vialaz recordaron que la situación no ha cambiado desde 2015 cuando comenzaron con las reivindicaciones. «Tiene que bajar un chorro siempre desde el término de Belchite hasta la desembocadura y eso no está sucediendo, todo sigue igual y no se está cumpliendo la garantía de caudal mínimo», explicó Pequerul.