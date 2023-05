Alberto Izquierdo: «No vamos a permitir que el Gobierno de Aragón sea una franquicia de lo que diga el PP o el PSOE en Madrid»

¿Es el PAR de Alberto Izquierdo el auténtico PAR?

El PAR de Alberto Izquierdo es el que cambió Aragón y que desde luego volverá a cambiar el curso de la historia, dando una sorpresa electoral y sobre todo moderando y centrando los gobiernos. PAR solo hay uno, el que fundó Hipólito Gómez de las Roces hace 45 años. Lo demás son cosas raras, cuando vez a ciertas personas dar charlas en nombre del Partido Popular.

¿Cómo valora la salud del partido después de sufrir las escisiones de Aragoneses y Tú Aragón?

La salud del PAR yo creo que es buena, el músculo está tonificado, el equipo está dispuesto y preparado para trabajar duro. Hemos sido capaces de hacer prácticamente 200 candidaturas en la provincia quedándonos muy cerca del Partido Popular y del Partido Socialista. Tu Aragón, o Ciudadanos o como se llame creo que ha hecho tres en la provincia de Teruel y Aragoneses no existe, simplemente forma parte del Partido Popular, pero eso no es un partido político, eso es otra cosa.

Ha bajado el número de candidaturas en Aragón, pero sigue siendo la tercera fuerza política en cuanto a las candidaturas presentadas en Teruel, ¿qué supone esta presencia?

En la provincia de Teruel hemos subido concretamente 7 listas más de las que presentamos 2021, por lo tanto, nuestra fuerza crece. Sobre todo, incorporamos a mucha gente joven, autónomos, empresarios, agricultores y ganaderos. Es gente implicada con el territorio. Solo hay que ver la lista de Alcañiz que ha sorprendido a todo el mundo con personas jóvenes y muy implicadas con la ciudad. Personas que nadie esperaba quizá que estuviesen en política, pero que este proyecto nuevo, ilusionante y de centro les ha seducido.

Según las encuestas se podrían quedar sin representación en las Cortes de Aragón, pero mantenerse en Ayuntamientos como el de Alcañiz ¿Cómo percibe estas previsiones?

Históricamente las encuestas siempre nos dan en torno al 40% de lo que luego conseguimos. Aquí estamos y seguimos vivos con representación. El voto rural, el de toda la vida del PAR, es difícil de percibir en las encuestas. Yo creo que vamos a dar una sorpresa porque hemos hecho grandes candidaturas en municipios donde no teníamos, como es el caso de Valderrobres, que tiene el 40% de la población de la comarca. Hemos hecho una candidatura en Alcañiz muy potente donde estoy seguro de que vamos a mejorar incluso el resultado de la última vez. En Castelserás hemos hecho una gran candidatura municipal. Nuestra gran apuesta es Andorra con Juan Ciércoles en la cabeza donde estamos seguros de que la gente va a premiar al único candidato, al único partido, que sí ha dado la cara. La implantación tan potente que tenemos en el territorio con personas que todo el mundo conoce y puede mirar a los ojos nos va a dar una respuesta que va a impulsar las candidaturas autonómicas .

¿Qué pasaría si el PAR deja de ser 'el clavico del abanico' de la futura DGA y sea Teruel Existe quien tenga la llave de gobierno?

Es imposible que Teruel Existe supla al PAR. Teruel Existe no puede moderar ni puede centrar porque es un partido de izquierdas. Nosotros hemos centrado y moderado gobiernos históricamente, lo hemos hecho en este último gobierno, poniendo sentido común. Eso solo lo puede hacer el centro, y centro solo hay uno, el del Partido Aragonés. Teruel Existe es otra cosa.

¿Qué ocurriría si el PAR desaparece de las Cortes?

Es algo que no se va a dar porque cualquiera que conozca la política aragonesa y turolense sabe que todo el voto rural, de las capitales comarcales, que suman unos 30.000 habitantes, y que en las encuestas no suelen llegar, serán el empuje del PAR. Seguimos confiando en todas las personas que votaron al centro en las últimas elecciones y que quieren seguir votando a un centro aragonés y renovado. El sueño del PP es que el PAR desaparezca, pero aquí estamos.

¿Qué cree que pesará más para los votantes, la situación de crisis que ha atravesado el PAR o su labor en el cuatripartito?

Particularmente en la provincia de Teruel lo único pido a los electores es que valoren y que vean en qué ha mejorado su pueblo durante los últimos años y quién lo ha hecho posible. La mayor inversión en infraestructuras viarias con más de 40 millones; la mejora del suministro de agua, la apertura de una nueva sede de la institución provincial en el Bajo Aragón…, todo ello ha sido posible gracias al Partido Aragonés. A mí la gente me para por la calle y me dice que estos 4 años han servido para algo. Nosotros hemos trabajado para todo el mundo y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que ese es nuestro gran valor. Saben que nosotros nos les vamos a fallar, ni a mentir.

¿Cómo se ha estado trabajando en la fusión con la Plataforma Liberal Aragonesa del ex de Cs, Ramiro Domínguez?

Se ha trabajado con el sentido común. Yo con Ramiro tengo una amistad de toda la vida, el eligió un camino en un momento determinado y yo elegí otro. Yo le insistí mucho a Ramiro en que tenía que seguir en política porque para mí es un valor de la política aragonesa que defiende el mundo rural. Cuando Ramiro vio que su partido era un concurso de caciques él quiso defender la libertad, además del medio rural. Yo se la di porque creo en el trabajo de las personas para los demás sin pedir nada a cambio. A la política se viene a servir, no a servirse.

¿Qué es lo que puede aportar desde la presidencia del Gobierno de Aragón?

Llevar a un terrícola al Gobierno de Aragón. Hay gente de la de las Cortes de Aragón que a veces dudo que hayan salido de allí, porque les oyes hablar y viven en una realidad paralela. Hacen discursos grandilocuentes, grandes y sesudas leyes que luego no sirven para nada. Yo aspiro a llevar el sentido común, a que las leyes sirvan para ayudar a la gente, no para generarles un problema. Quiero que las Cortes de Aragón no sean reuniones de señores que les gustaría estar en un congreso y no han podido llegar y que cuando vienen a un pueblo les parece que olemos mal. Nosotros somos gente de a pie.

¿Cómo valora lo hecho en el cuatripartito ?

Valoro como muy positivo la estabilidad en las instituciones. Hemos sido capaces de aprobar en tiempo y forma cuatro presupuestos autonómicos en un tiempo récord y sin salirnos ni un solo día de lo establecido en la ley. Hemos dado fiabilidad a las instituciones. Nadie ha visto un problema en ninguna administración en la que hemos estado. Nadie ha visto una ruptura de gobierno y hemos tenido motivos como se suelen tener en todas las coaliciones, pero lo primero es la estabilidad. En un mundo en el que ahora todo es tirarse los platos a la cabeza, Aragón es un oasis de paz política y es un mar en el que se puede navegar. Hay discrepancias, claro que las hay, lo bueno es saber resolverlas hablando.

¿Con quién no se sentaría para pactar?

Yo me sentaría con todo el mundo, porque si no me tendría que ir a mi casa. La política es el arte de llegar a acuerdos. Hay partidos cuyos posicionamientos me preocupan profundamente. No entiendo como 18 años después de haber vencido el fantasma del trasvase del Ebro veamos a Feijóo anunciando por España que por tres o cuatro diputados no va a parar el trasvase. Están esperando a ganar, a mandar con sus amigos de Vox para llevarse el agua Valencia. Cuando los aragoneses tengamos nuestras necesidades cubiertas entonces podremos ceder agua los demás. Yo no estaré con un partido que trabaje contra Aragón. Los planteamientos de Vox también me sorprenden. Entiendo que se equivoquen porque lo máximo que conocen de Teruel es Teruel y Alcañiz, si les sacas de ahí ya no saben si están en Murcia o en Sevilla. De hecho, hacen el mismo programa para un pueblo de Extremadura que para Teruel. Nos gustaría que los extremos en este próximo gobierno quedasen fuera y en eso vamos a trabajar.

¿Pactaría con el PP incluso habiéndose aliado con Aragoneses?

Pactaríamos con cualquier partido. El problema de la escisión del PAR ya no es un problema del PAR. Aragoneses ahora es un problema del Partido Popular. Quizá deberían hacerse mirar ese virus que les ha entrado a ver si encuentran la vacuna porque si no tendrán problemas muy pronto.

¿Será el PSOE la primera opción de pacto?

Veremos el tablero y qué es lo que dicen los aragoneses, que es lo inteligente. Los partidos que hacen pactos preelectorales me preocupan mucho, porque creo que lo primero que hay que saber es qué es lo que quieren los aragoneses, qué partidos son los que suman y cómo suman, y que mayorías puede haber. Con el PSOE ha habido una buena relación durante la legislatura, hemos trabajado, pero bien bajo mi punto de vista hemos sido un socio cómodo y eso tiene que cambiar. El Partido Aragonés no puede ser el que dice sí a todo.

¿Habrá líneas rojas a la hora de pactar?, ¿Cuáles serían?

Claro que las hay, el agua es una línea roja, el medio rural en general. Los aragoneses es la línea más roja de todas. No vamos a permitir que nadie mangonee a Aragón, ni recentralizar el Estado. No vamos a permitir que el Gobierno de Aragón sea una subsede o una franquicia de lo que diga el PSOE o el PP en Madrid y por supuesto no vamos a permitir que haya políticas de exclusión y políticas de adoctrinamiento de la sociedad en contra de lo que piensan los aragoneses.

¿Qué soluciones tiene para el sector primario turolense?

No entiendo como el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España no han declarado a Aragón zona catastrófica por la mayor sequía de la historia, que está dejando a familias sin poder pagar su hipoteca porque lo van a perder todo. Tenemos ganaderías enteras que ya no tienen agua y ganaderos que venden vacas y ovejas para comprar comida y ante todo esto escuchamos a un consejero que anuncia créditos blandos. La gente no se puede endeudar más. Tenemos que ser capaces de generar ayudas directas ya. Y el problema de la PAC es ya sabido. El campo es un sector estratégico, y nosotros lo vamos a tratar como tal.

¿Cómo resolvería la situación que enfrentan las ganaderías bajoaragonesas por la presencia del lobo en el territorio?

Lo que tendríamos que preguntarnos todos es cómo ha llegado el lobo a Alcañiz, ¿Cómo ha cruzado medio Aragón?. Es lamentable que un ganadero pase noches sin dormir y tenga que estar una situación familiar y una situación de estrés personal que nadie se imagina porque hay un animal suelto que está comiendo sus ovejas. Tenemos que elegir, o protegemos a los ganaderos o protegemos al lobo. Con esto no estoy diciendo que luego no tenga que estar en algunos espacios, pero tiene que estar controlado. Nosotros no vamos a dejar a la gente a su suerte.

¿Desharía el modelo de las renovables impulsado por Lambán?

El departamento de Ordenación del Territorio tendría que tener una ley, haber hecho su trabajo. Defendemos las renovables, pero no a cualquier precio ni en cualquier lugar. Hay zonas sensibles que hay que proteger. Además los aragoneses tenemos que recibir un canon de la energía, al igual que se impuso con la central térmica en el 86. Hay socios del cuatripartito que les hemos visto en manifestaciones y que han tenido la responsabilidad de ordenar el territorio. Tampoco voy a permitir que unos señores que no viven en los territorios vayan a manifestarse para tener bien bonito el Maestrazgo para cuando vayan los domingos, y luego se vuelvan cómodamente a su ciudad. En el Maestrazgo hay gente que necesita servicios. Por cierto, Teruel Existe hace posible el gobierno que ha aprobado el Clúster Maestrazgo.

¿Cómo abordaría la reindustrialización de Andorra?

Tiene una oportunidad histórica. Las inversiones van a llegar sin ninguna duda. Van a llegar tantas inversiones, empresas y empleo que habrá que gestionar todo eso. Va a ser muy difícil. Andorra tiene que prepararse, extender el suelo urbano, construir vivienda pública. La gestión va a ser muy importante.

¿Qué planes tiene frente a la despoblación?