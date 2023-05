Luis Esteban: «Soy tremendamente crítico con el bipartidismo, está muy atado. Siempre hemos tratado de moderar posturas»

¿Cómo llega Ciudadanos con esta nueva coalición, con integrantes del Partido Aragonés en sus listas, a estas elecciones?

Llegamos ilusionados, con muchos cambios, sabiendo que tenemos por delante un proceso de refundación a cuatro o cinco años, que es lo que me han transmitido desde la Ejecutiva en este último año. Tenemos mucho que trabajar todavía. Nuestras proposiciones siguen siendo las mismas, desde el centro liberal. Nuestra meta sobre todo es llegar a acuerdos.

¿Cómo ha surgido la coalición con Tu Aragón?¿Cuáles son sus objetivos??

Siempre he pensado que las personas que somos de centro y no somos dogmáticas tenemos un nicho común de votantes. No tratamos de imponer que todo sea de derechas o de izquierdas. Ver a personas detrás de las siglas es lo más importante. Ambos hemos sufrido escisiones, hemos perdido a compañeros. Me siento muy cómodo con determinadas personas que me aportan muchas ideas. En Tú Aragón hay ese tipo de personas, con ganas de hacer cosas y de trabajar por su tierra. En ese sentido nosotros también queremos eso.

¿Cómo valora las fugas de sus ex compañeros al PAR y el PP principalmente?

Yo soy tremendamente crítico con el bipartidismo. Creo que es una cosa que está muy atada, no hay más que darse una vuelta por los carteles. Tienen asumido que los únicos que tienen derecho a estar representándonos son ellos. Realmente nosotros hemos estado siempre ahí tratando de moderar la postura de unos y otros y salir de ese enfrentamiento que al ciudadano no le sirve para nada. Que haya personas que se han ido al PP no lo entiendo. Que otros se hayan ido al PAR en determinadas condiciones, porque les ofrecían determinados cargos, cuando han sido muy críticos con cosas del PAR, tampoco lo entiendo. Tengo máximo respeto a los compañeros porque a lo mejor por el camino nos volvemos a encontrar.

Algunos ex compañeros de Ciudadanos, que ahora se sienten desilusionados de su formación, están en el PAR de Alberto Izquierdo, otros en el PP. Otros ex integrantes del PAR de Aliaga han encontrado sitio precisamente en Ciudadanos, ¿cree que este cambio de roles sigue avalando a las formaciones, a la suya en particular a ojos de los votantes?

No voy a valorar las intenciones de cada uno. Creo que el espacio de centro y la crisis que sufre debido a la polarización que se busca, incluida desde la prensa, hace que no se vean los puntos intermedios de consenso. Yo conozco gente que se ha ido porque quería determinado puesto y quería seguir saliendo. Y conozco a gente que ha estado en mi partido y se ha ido sencillamente porque han pasado cuatro años de ninguneo por las autoridades. Por ejemplo, en Utrillas se estuvo varios años esperando una inspección al centro de día puesto en marcha por el Ayuntamiento con todo su esfuerzo. Servicios Sociales no le pasaba la inspección para decirle que era válido. Esto lo sufro yo también. No he podido hacer listas en algunos sitios porque hay un machaque a mis candidatos…

La designación de Carlos Ortas como candidato al Gobierno de Aragón fue muy criticada por sus ex compañeros, como Ramiro Domínguez, quien tachó al partido de «caciquil» y denunció públicamente la designación a dedo, sin unas primarias. ¿Qué tiene que decir ante estas duras acusaciones públicas?

Hay una refundación en marcha. El partido ha apostado por el liberalismo a ultranza, que es escuchar al otro, llegar a acuerdos y sobre todo tratar de respetar el proyecto de vida de cada una de las personas que nos rodean. Yo creo que aquí ha habido una falta de respeto por los compañeros que hemos estado trabajando sin nada. No voy a discutir con mis ex compañeros sobre estas cosas, porque nos falta debatir temas más importantes como qué modelo sanitario queremos o qué modelo educativo. A lo mejor los que más gritaban es que tenían miedo de perder el puesto. Los estatutos dicen que había que hacer unas primarias, pero hubo que hacer una apostilla. Dejamos en el alero que decidiera la Ejecutiva porque la situación era la que era. Ya se ha visto en Zaragoza como salieron todo corriendo a buscar un lugar en el sol. A los que había que preguntarles por qué se han ido es a ellos. Alguno ha dado alguna explicación y es la mayor sarta de mentiras que he oído en mi vida.

La coalición Ciudadanos Tú Aragón ha registrado 115 candidaturas en Aragón, siete de ellas en la provincia de Teruel ¿Cómo valora esta implementación en el territorio?

En Teruel el apuro ha sido la procedencia de Ramiro Domínguez. Ha habido pasos hostiles para captar a nuestra gente. El centro sigue siendo útil, pero esto de llamar a la gente una y otra vez, pásate con nosotros porque estos no vales, esto nos ha repercutido bastante. Yo lo tenía contemplado, he ido hablando con muchas personas que los he visto gestionar en otros sitios y se han ido asqueados de su partido. Tienen ideas más próximas con nosotros que donde estaban. Yo espero ir haciendo una cantera de Ciudadanos, porque la refundación durará tiempo. Dentro de cuatro años espero que el partido tenga listas en muchos más sitios, que se haga más grande en Teruel. De momento nos ha pillado con la huida de algunos hacia adelante. Las urnas pondrán las cosas en su sitio y por muy mal que vaya yo seguiré trabajando porque creo que otro Teruel es posible.

Ciudadanos ha desaparecido en importantes localidades como Alcañiz o Caspe. Además en esta última se ha dado una marca nueva Somos Caspe, ¿cómo valora la perdida de estas candidaturas?

Ha sido resultado del descontento y de la crisis. En el caso de Somos Caspe Cristian (Poblador) era muy próximo a nuestro actual presidente, estaba en la misma corriente. Siguen estando ahí. Los que no apoyaron a Sánchez, incluido el alcalde de Alcañiz, están como desterrados. Están esperando ganar, y pensando a ver si pierde Sánchez. No digo que sea el caso de Ignacio Urquizu. En cuanto a nuestra situación, la gente se va por muy poquito, en otros sitios cierran filas. Me parece que es mejor que se vayan los que no creen en esto, que seguir adocenados esperando a ver si un día viene un vendaval y se lleva a Pedro Sánchez. La moción de censura y el advenimiento de Sánchez cortó de raíz todo diálogo y desde entonces, con la colaboración estelar del PP, lo que ha habido es una polarización.

Se está hablando mucho del centro político, de evitar los extremos, ¿cree que es posible con el clima político actual ?

Empieza haber una posición de hartazgo hacia el enfrentamiento continuo que no nos lleva a ninguna parte , pero problema es que estamos en un periodo de cambio y no se ha completado el proceso. Estoy muy atento a qué abstención va a haber en estas elecciones porque gran parte de los que votaron Ciudadanos, lo que han acabado haciendo es no votar. Yo creo en el centro y en el diálogo. Tengo mucho en común con mis supuestos adversarios políticos.

¿Es Teruel Existe su principal adversario como garante del centro político?

Con todo respeto, Teruel Existe es una marca. Como movimiento era necesario dar el grito. Una vez que se convierte en plataforma electoral me fio poco, aunque hay personas con muy buena voluntad ahí. No lo veo en el centro político.

Las encuestas auguran la salida de Ciudadanos del Parlamento Aragonés. Tampoco obtendría ningún diputado por Teruel. ¿Cómo valora estas malas previsiones ?

Las encuestas las carga el diablo y muchas veces tratan de empujar hacia u falso voto útil. Normalmente los partidos minoritarios salen peor parados. Yo confío en que toda la gente que está muy harta de este bipartidismo imperfecto que nunca ha hecho reformas, en un momento dado vuelva a confiar en nosotros como en el pasado. Ciudadanos donde ha gobernado no ha traicionado nada, somos el partido de la gente normal.

¿Qué balance hace del cuatripartito desde la oposición?

Todo va muy lento. Echo de menos una acción conjunta del gobierno. El tema de las renovables ha vertebrado al ejecutivo. Hay personas de las que no podría hablar mal como Maru Díaz, que ha hecho un buen trabajo.

¿Cuáles son las líneas rojas de Ciudadanos a la hora de pactar? ¿Qué pactos contemplan?

Yo con gente que piensa voy a cualquier lado, lo que necesito es que piensen. Si empiezan a imponerme dogmas, sobre todo algunos caducos como ocurre en algunos frentes no vamos a ninguna parte… Yo hablo con todo el mundo, otra cosa es que pacte con ellos. Pactemos con quien pactemos lo que vamos a intentar es crear puentes para formar grandes pactos por la sanidad o por la educación. ¿Qué pasa? Que seguramente los extremos se van a poner dogmáticos y no vamos a conseguir llegar a acuerdos, pero podemos llevarnos sorpresas. Queremos un pacto donde el mayor número posible de personas estén de acuerdo. Más que escuchar a los partidos, lo que intento es ver quiénes son los profesionales que resuelven problemas y quienes son las personas a las que les afecta, los políticos somos los últimos.

¿Apoyaría un gobierno PP- Vox?

Me cuesta apoyar gobiernos sin saber qué van a proponer. Vuelvo a lo de antes, a mi lo que me interesan son las propuestas.

¿Independientemente del partido?

Escucho cosas de Podemos que yo firmaría, escucho cosas de Vox que también son razonables, hasta que empiezan a tirar al monte. El problema es cuando no quieren moverse de ahí, en los extremos los matices no se dan. En el Gobierno de Aragón por suerte no ha pasado, han sido bastante moderados en muchas posturas y, de hecho, Ciudadanos ha facilitado acuerdos en muchos temas. En la gestión municipal hay que cambiar muchas cosas, lo que falta es mucha humildad y escuchar a todo el mundo y ver que parte buena hay en el discurso. Estos años hemos aprendido que esto de estar dispuestos a pactar, no nos lo ha premiado nadie y que realmente tenemos que andar con mucho ojo de que lo que pactemos sea nuestro programa.

¿Qué postura tendrá Ciudadanos respecto a las renovables?

Lo que hay que hacer en ese enfrentamiento y crispación es debatir. Con el tema de las renovables el problema que hay es que debería haber informes preceptivos, porque hay evidencias científicas que podrían decir determinadas cosas. El territorio tiene que ser el que decida lo que ocurre aquí, no el Gobierno. Y cuando empieza a convertirse en algo especulativo yo sospecho siempre.

¿Cómo valora el pliego sanitario que entrará en vigor el 1 de junio del transporte sanitario urgente?

Los profesionales en el transporte sanitario privado reclaman ciertas cosas, vamos a ver a qué sistema vamos. Nos encasquillamos, nos tiramos piedras que nos caen a los profesionales y al pueblo. Aquí ha habido un cambio por cuestiones electorales, iban a quitar la atención 24 horas de transporte urgente y al final se ha rectificado. No hacer bien las cosas en alguna parte del sistema repercute en el otro. Todo está conectado, entonces tenemos que diseñar pensando en todo el sistema hospitalario.

¿Qué soluciones propone para el sector primario?

Tenemos una gran producción primaria y gente que trabaja de maravilla con una gran profesionalidad, pero las vías de comercialización son las que son. Hemos propuesto un vivero de empresas agroalimentarias para ayudar a la gente a desarrollar ideas y potenciarlas.

¿Confía en los anuncios que se esperan en Andorra?