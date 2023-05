Mayte Pérez: «No estamos avasallando a nadie con las renovables. Somos una de las autonomías más garantistas»

Recta final de la campaña electoral, ¿Cómo ha ido para PSOE?

Este es el remate porque de nada servirían estos 15 días si durante los últimos cuatro años no hubiésemos estado trabajando duro, cumpliendo los compromisos que teníamos con la ciudadanía. Por lo tanto para mí estos días son de ilusión, de poder compartir con la gente el balance de lo hecho y plantear el proyecto de futuro.

Han presentado candidaturas en el 93,2% de los municipios, 220 sobre los 236 de Teruel. ¿Cómo valora su implementación en el territorio?

Somos un partido municipalista cuya raíz está en la administración local, es nuestra razón de ser. Tener una extensión prácticamente en todo el territorio. Somos capaces de transformar las ideas en proyectos y realidades. Estoy satisfecha y muy agradecida de que haya gente de distintos sectores y sobre todo muy jóvenes que han dado el paso para defender los intereses de su tierra bajo las siglas del Partido Socialista.

¿Hay alguna zona donde ha costado formar lista?

Este siempre es un proceso de tira y afloja. El Matarraña es una zona dura y a mí me queda esa asignatura pendiente, una espinita clavada. Es una tierra que adoro y que tiene unas potencialidades brutales. Tenemos que hacer un esfuerzo máximo allí.

La estrategia del PSOE se centra estos días en advertir de que el voto progresista a Teruel Existe puede terminar en un pacto con el PP …

No es una estrategia. Responde simplemente a que se aclare porque la gente tiene que tener meridianamente claro cuáles son las opciones que hay de gobierno cuando vaya a votar y qué es lo que se va a hacer con ese voto. Votar a Teruel Existe es votar a un partido por espectativas que pueden llevar a la frustración, a que ese caudal de confianza y apoyo mayoritariamente progresista pueda dar resultado a un presidente de derechas que necesariamente tendrá que ser también apoyado por Vox. Tienen que definir claramente cuál será su postura.

Han sido muy duros en sus criticas a Teruel Existe, ¿podrán ahora trabajar con ellos en un hipotético Gobierno de Aragón?

Yo creo que hemos demostrado que somos capaces de entendernos si ponemos en común los intereses generales. Con Teruel Existe nos une la pasión por Teruel. Dicen que son un partido que renuncia a las ideologías. Estamos viviendo un momento de oportunidades y eso es el mayor aval para poder entendernos. Lo tengo claro, estamos en un cuatripartito de distintas ideologías y nos hemos entendido. Hemos sido capaces de identificar qué es lo que necesita nuestra tierra al margen de todo.

Parte del crecimiento de Teruel Existe en comarcas como el Matarraña o Maestrazgo se debe a su denuncia del modelo de renovables que está impulsando el Gobierno, ¿cree que podrían llegar a un acuerdo en este tema?

Sin duda. Yo no soy dogmática de nada. La madurez me ha hecho pensar fríamente en los riesgos y oportunidades de las cosas. Las energías renovables son más oportunidad que riesgo, por mucho que se esté intentando manipular, tergiversar y mentir para desgastar al Gobierno, una estrategia a la que está recurriendo el Partido Popular con demasiada frecuencia. Nosotros hemos apostado por un modelo que nos permite dar un valor añadido a través de nuestros recursos naturales, de manera ordenada y de acuerdo al territorio. El cuatripartito ha aprobado un Decreto Ley apostando por este modelo, otra cosa es que de manera oportunista se dice fuera. La realidad dista mucho de lo que mediáticamente hace ruido. Ni Teruel está siendo la provincia donde más energía renovable se está implantando, ni está siendo una conquista del oeste, ni se está beneficiando a unos u otros. Somos unas de las Comunidades Autónomas más garantistas. Se acusa al INAGA de saltarse los informes, quiero decir que es absolutamente inconcebible.

El PP habla de «práxis irregular y anómala».

Lo que está haciendo el Partido Popular es absolutamente lamentable e indigno de cualquier dirigente. En detrimento del potencial que tiene la Comunidad Autónoma en esta materia, está utilizando y desprestigiando a los emprendedores, a todos los impulsores del sector de la energía, y los está poniendo en el punto de mira. En política no vale todo y el el Partido Popular se está retratando.

El MUNDO se ha hecho eco esta semana con el titular «Un agujero negro en las renovables de Aragón», ¿Qué tiene que decir?

Ese titular coincide con el discurso que está haciendo el señor Azcón, con el intento ficticio de ruedas de prensa y llamadas a los medios de comunicación para decir que aquí hay algo irregular. Yo a lo que invito al Partido Popular es que si encuentra irregularidades que lo lleve a la fiscalía y si no que se calle. El dirigente del PP desconoce absolutamente la realidad, llegando a confundir hasta a los municipios. Tiene que dejarse de las frivolidades y del oportunismo. Creo que están muy desesperados intentando desgastar al gobierno, poniendo en cuestión un sector estratégico de la economía aragonesa. En política la decencia y el rigor deberían de estar por encima de todo.

¿Hay marcha atrás con las renovables? Varios de sus socios piden moratorias...

Tenemos perfectamente claro el modelo, aprobado por un Decreto Ley ambicioso por todos los socios. Aquí sin tapujos. Esto no es una conquista del territorio, ni estamos avasallando absolutamente a nadie. Aquellos que decían hace años que había que apostar por las energías renovables, hoy les escucho diciendo “renovables sí pero no así”. No sé cómo quieren hacerlo.

¿Qué balance hace del cuatripartito? ¿Se sentiría más cómoda repitiendo un gobierno con CHA, Podemos y el PAR?

Lo que ha ido bien, ¿para qué cambiar?. Esta coalición de gobierno le ha sentado muy bien a Aragón. En un contexto de dificultades como la pandemia, la guerra, la sequía…, la coyuntura no nos ha dejado tranquilos y, sin embargo, hemos sido capaces de cumplir con nuestros compromisos al mismo tiempo que atender las situaciones de excepcionalidad. Ahí están los dos hospitales de la provincia de Teruel. Hemos incrementado 1.600 millones de euros en políticas sociales; 1.000 millones en Sanidad, 400 en Educación; 200 en Servicios Sociales… Hemos desafiado el gran reto de la despoblación. Según los datos del INE la provincia de Teruel en este primer trimestre ha ganado 902 habitantes. Nos encontramos con una Comunidad con un 20% de desempleo y estamos en un 9%. Hemos sido capaces de generar alianzas con la sociedad civil y ese no puede ser un resultado más positivo.

¿Qué opina de las declaraciones de Ignacio Urquizu en una entrevista a La COMARCA?. Si no gana las elecciones no se quedará en la oposición 4 años…

No me lo ha dicho, pero desde luego es un hombre que merece revalidar la confianza de Alcañiz. En 2019 acertaron en elegir a una persona preparada, comprometida y de una fibra ética intachable. No me planteo que los alcañizanos no le vayan a dar la confianza nuevamente.

Usted ha estado al frente de las políticas en Reto Demográfico. ¿Cómo ha sido su gestión de negociación con Madrid?

No hay ninguna barita mágica que resuelva el problema de la despoblación que tiene su causa años atrás. Es cierto que las capacidades que hemos podido desarrollar a partir de la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía nos ha venido muy bien. Nos ha permitido reforzar servicios públicos. Sería impensable 170 millones de inversión en dos hospitales al mismo tiempo en Teruel, uno de ellos en Alcañiz, si la decisión se hubiese tomado en el Paseo de la Castellana.

¿Por qué las ayudas al funcionamiento han quedado al 1% cuando Europa permite hasta el 20%?, ¿se ha perdido una oportunidad?

Aquí hemos comprado una simplificación del mensaje, esto es matizable y habría que profundizar mucho. Todo el mundo habla de las ayudas pero nadie las conoce realmente. Esta es una propuesta íntegra en su nacimiento, desarrollo y ejecución del Partido Socialista, del Gobierno de Aragón. El éxito es que hemos abierto camino. Ninguna política pública se consigue al máximo cuando se inicia. Pasó con el FITE, empezó con 14 millones y estamos en 60. Hemos abierto la posibilidad, que era lo difícil. Seremos nosotros los que seguiremos avanzando en esta materia para ampliar ese porcentaje.

¿No se contempla que la UVI Móvil tenga médico por las noches y los fines de semana?

Es mentira lo que dice el Partido Popular. Vamos a mejorar muchísimo el servicio del transporte de emergencia. Vamos a ganar en presencialidad y en recursos. Las 18 personas de Alcañiz que atienden el transporte sanitario urgente pasarán a ser 30. En el año 2012 la normativa europea ya obligaba a que las ambulancias convencionales tenían que eliminarse y la localización tampoco era una característica asumida por Europa. Gobernaba Luisa Fernanda Rudi y entonces no hicieron absolutamente nada. A parte del transporte terrestre vamos a tener servicio de helicóptero nocturno gracias a la red de helipuertos. La Diputación en este sentido se ha sentido comprometida en un proyecto tan prioritario y ha hecho un remanente de créditos para dedicarlo a esto. El Partido Popular votó en contra de ese expediente. Lo único que hace es generar miedo en la ciudadanía.

¿Cuando se van a poner en marcha los helipuertos?

Esto no va dentro del pliego, es un contrato al margen. Hemos formado a los pilotos. Por ejemplo la comarca de Cuencas Mineras ya ha sacado a licitación la adaptación de su helipuerto. El Bajo Aragón me consta que también está muy avanzado.

En cuanto al Hospital de Alcañiz, el PP denuncia que ni siquiera está contemplado en los presupuestos su equipación.

No recibo ninguna clase del PP. Yo he estado en el Parlamento de 2011 a 2015, y luché contra los recortes indiscriminados que Rudi practicó con su gobierno. Quiso privatizar el hospital de Alcañiz y eliminó de un plumazo el Hospital de Teruel. No hablamos de espectativas, hablamos de hechos, el hospital de Alcañiz está en su recta final, según los plazos. Se dotará como no puede ser de otra manera, de los mejores medios. Es un hospital de nueva generación del siglo XXI.

¿Qué va a pasar con la vieja infraestructura del hospital?

Estamos hablándolo. Es una infraestructura que depende de la DPT, en colaboración con la institución lo determinaremos. Ha tenido un uso absolutamente esencial, atenderemos a las prioridades de la sociedad bajoaragonesa.

Llevan años con incentivos para las zonas de difícil cobertura sanitaria, ¿habría que dar un paso más?

Efectivamente yo creo que ha habido una falta de planificación en el pasado unida a un modelo deliberado de la derecha de estrangular el sistema público. En sus gobiernos se redujeron en un 40% las plazas de MIR. Formar a un médico son 9 años por lo tanto eso tiene un decalaje que hemos empezado a sentir en los últimos años. Necesitamos un plan de choque como ha planteado el propio presidente Lambán a través de los incrementos de plazas necesarias, las especialidades que vamos a necesitar en los próximos años.

¿Cómo valora la reindustrialización de Andorra?

Siempre hemos dicho que nos hubiese gustado que hubiese sido más rápido. Dicho esto, estoy convencida de que hay una magnífica oportunidad de instalar nuevas actividades económicas. Estamos ante una triple transición: verde, de cualificación y del modelo productivo que se diversifica. Hay 11 iniciativas que no solo son anuncios . Son proyectos que tienen muchos de los procedimientos iniciados y nos animan a ser optimistas con el futuro de Andorra.

¿Cómo se afrontará la llegada de trabajadores en cuanto a vivienda?

Es el gran desafío que tenemos para la próxima legislatura. Nos comprometimos a poner 16.000 viviendas nuevas en alquiler y tenemos que ver las necesidades en el medio rural. Estamos abordando distintas fórmulas. Presentamos un plan estratégico en Teruel ‘Horizonte 23-33’, más allá del programa electoral que son 4 años. Es nuestro desafío para la próxima legislatura y desde luego ahí vamos a poner todos nuestros esfuerzos.

¿Ha dañado a la imagen la convulsa situación política en Andorra? El primer alcalde, de baja, y el actual, Joaquín Bielsa, finalmente no es el candidato.