Tomás Guitarte: «Dejamos en segundo plano la ideología. Si se analiza qué separa realmente a PSOE y PP en Aragón, no son tan distintos»

¿Qué puede hacer Teruel Existe desde el Gobierno de Aragón?

Mejorar la calidad de vida de los aragoneses en cuestiones tan importantes como la sanidad, la educación o la dependencia. Corregiremos políticas incorrectas encaminándolas hacia criterios como la búsqueda del equilibrio territorial.

¿Qué ha aprendido en los más de tres años que lleva como diputado en el Congreso que pueda aportar ahora a la política aragonesa?

El convencimiento de que debemos estar donde se toman las decisiones. A veces solo nuestra presencia ya hace que las perspectivas de los demás cambien. Desde que estamos en Madrid los problemas de Teruel se han puesto de verdad y con seriedad encima de la mesa de dónde se toman las decisiones políticas y lo mismo puede hacerse aquí. No se entiende que Aragón, una de las comunidades más más pujantes, tenga un problema de desequilibrios territoriales internos tan acusados. La despoblación se puede revertir con voluntad política.

¿Cree que aún se les percibe como un movimiento propio de la ciudad de Teruel y la zona alta? En las elecciones estatales fueron la primera fuerza de la provincia y en muchos pueblos bajoaragoneses pero la cuarta en la ciudad de Alcañiz.

Está superado. El Bajo Aragón Histórico es una parte importantísima de la provincia y prioritaria. Para lograr objetivos es mejor trabajar todos juntos y lo hemos conseguido porque estamos implantados en todas las comarcas. Contamos con candidaturas en muchos municipios y la mayoría de los ciudadanos comparten que somos una herramienta de participación política propia capaz de trasladar sus inquietudes de manera directa allí donde se toman las decisiones. Esa unión y la reclamación conjunta será la que nos de fortaleza ante DGA y el Estado.

En los últimos Presupuestos Generales del Estado todas las enmiendas que introdujeron eran para la zona alta de Teruel. La más cercana se quedó en Montalbán.

No supimos explicar bien lo que pasó. Esas enmiendas eran los flecos que quedaban después de la negociación de los presupuestos. Conseguimos unos 10 millones de inversión adicional para la provincia pero previamente ya habíamos introducido más de 100. Por ejemplo, todos los compromisos con la A-68, el estudio de la continuación de la autovía hasta Vinaròs, la A-40 hasta Reus o el polígono supramunicipal en La Puebla de Híjar. Hay que tener en cuenta además que estuvo todo en riesgo por nuestro voto en contra debido a la aplicación insuficiente de las ayudas al funcionamiento que ya conseguimos que se introdujeran en 2022. La Unión Europea permite un 20% de los costes laborales y lo que ha autorizado el Gobierno equivale al 1%.

Salvo la A-68 y la variante de Alcorisa el resto son proyectos que llevan años incluyéndose en los presupuestos engrosando el presupuesto anual para Teruel pero sin ejecutarse.

Por eso hace falta que estemos en Madrid para reclamar y que se cumplan los compromisos. Cuando llegamos, salvo la variante de Alcorisa, el resto de proyectos reivindicados históricamente tenían los expedientes caducados. Recuperarlos supone un proceso arduo pero estamos vigilantes, hay semanas en las que visitamos hasta en tres ocasiones el Ministerio de Transportes. En la próxima legislatura verá la luz gran parte del trabajo de estos tres años y medio. Los tres tramos de la A-68 que aún no están en redacción de proyecto se deben licitar antes de que termine la legislatura y vamos a insistir. Puntualmente se puede beneficiar más una zona que otra dependiendo de sus necesidades o de que un Ministerio tenga más presupuesto pero buscamos el equilibrio territorial del conjunto de las comarcas, otra cosa sería ir en contra de nuestros principios.

Hablaba de las ayudas al funcionamiento, ¿Cómo valora que José Antonio Guillén, una de sus valedores como vicepresidente de CEPYME haya fichado como número 2 del PSOE de la ciudad de Teruel?

(Se lo piensa). Es una decisión personal que respeto pero nos gustaría que las patronales no estuviesen contaminadas porque tienen una relación estrecha con las decisiones políticas.

Según las encuestas tendrán la llave para gobernar Aragón, ¿qué prioridades se marcan a la hora de pactar? ¿Habrá líneas rojas?

Somos una fuerza transversal porque entendemos que la corrección del modelo de desarrollo que queremos lograr es compartido mayoritariamente todos los aragoneses. El problema poblacional necesita una solución de emergencia por la que no es prioritario ponernos cortapisas ideológicos, deben quedar en un segundo plano. No establecemos líneas rojas salvo alguna formación, como puede ser Vox, que se sitúa fuera de la Constitución y uno de sus principios es el rechazo a las autonomías.

Se han opuesto frontalmente al modelo de renovables del PSOE, ¿qué deberían cambiar para pactar?

Las renovables son una oportunidad histórica para que la producción de energía ya no esté en manos de grandes empresas sino que cada consumidor casi pueda producir su propia energía. Sin embargo, no solo no se está apostando por ese modelo, solo se han resuelto el 25% de los expedientes; sino que han abierto la puerta a un modelo sin una ordenación previa. Primero hay que ver qué zonas son susceptibles de acoger estas centrales. No decimos que no tengan que implantarse pero sí una vez se haya potenciado el autoconsumo y la generación distribuida y donde sea necesario y no se perjudique la biodiversidad, el patrimonio y otras actividades que ya están funcionando. En la Ley del cambio climático conseguimos introducir un artículo en ese sentido. Las grandes empresas no quieren entrar a discutir es cómo se tiene que compensar al territorio y pagarle a los ayuntamientos o a los dueños del suelo no lo es. Deberían abonar entre el 20 y el 35% de sus beneficios o de la facturación como pasa en otros países europeos. Como en España no se aplica llegan vorazmente fondos de inversión extranjeros. No podemos volver a ser territorios de sacrificio que aportan sus recursos en beneficio de terceros.

¿Están más próximos al PSOE o al PP?

No nos movemos el ámbito ideológico de derecha-izquierda porque entendemos que todos pueden participar en este proyecto. Los criterios ideológicos a veces dificultan la consecución de los objetivos que deberían ser la prioridad. Todo el mundo que está con nosotros ha hecho el esfuerzo de dejar en segundo plano su posicionamiento ideológico. Si se analiza qué separa realmente al PP y al PSOE en Aragón se ve que tienen diferencias pero no son tan extremas como parecería. Nosotros no hemos venido a la política a generar más enfrentamiento sino a convencer al resto de que merece la pena hacer el esfuerzo de trabajar para tener un Aragón mejor.

¿Cómo van a conjugar en el trabajo interno esa transversalidad de perfiles de personas que han estado en el PSOE, PAR o Ciudadanos?

Internamente dejamos la ideología en un segundo plano porque queremos ser la casa común de todos los turolenses. Además, cuando optaron por otras opciones políticas no existía Teruel Existe. No miramos de dónde vienen sino que compartimos un proyecto de futuro por el desarrollo territorial y no son unos oportunistas. En nuestra filosofía se incluye tender puentes y llegar a consensos. La mayoría de nuestras propuestas en el Congreso y Senado han sido respaldadas por una mayoría amplísima y a veces por unanimidad.

¿Si entran en un gobierno con más de dos partidos pactarán con todos o solo con el principal?

No compartimos el modelo del cuatripartito de Aragón en el que cada formación ha tenido responsabilidad sobre un área y se aplican políticas en las que algunos socios no están de acuerdo aunque han seguido dentro. Es el caso de las renovables. Las líneas maestras deben pactarse previamente pero sin que después cada uno vaya por su lado. No estaremos en un gobierno en el que no compartamos parte de sus acciones.

¿Le ha llamado alguien para hablar de lo que pasará después del 28-M?

No queremos entrar en negociaciones hasta que no sepamos en qué posición nos colocan las urnas pero el trato es cordial con todos. Hemos recompuesto relaciones con el gobierno de Lambán y después de momentos muy difíciles ya asumen el derecho que tenemos los turolenses de contar con una formación propia para conseguir tener voz. No fueron lo suficientemente honestos para reconocer su fracaso electoral en las elecciones generales y el significado de la irrupción de Teruel Existe. Vivimos unos años históricos en cuanto a la reestructuración política de la comunidad.

¿Ya se han cosido las relaciones? Ha recibido fuertes críticas de Javier Lambán, Mayte Pérez y Jorge Azcón. Todos recordamos el ‘Teruel Existe como los perros y las serpientes’.

Priorizaremos siempre el bien de la provincia y estaremos con aquellos en los que tengamos mayor confianza de que van a cumplir los acuerdos sin tener que ir siempre detrás de ellos. Nuestra fuerza dependerá de los resultados, si seguimos recibiendo mayoritariamente la confianza de los turolenses seremos capaces de acordar un buen gobierno en el que los intereses de Teruel estén en primera línea.

¿Qué infraestructura es más prioritaria la A-68 o la A-40?

La A-68 porque va a vertebrar el Bajo Aragón y no solo queremos que se quede en Las Ventas, trabajamos por su prolongación hasta Vinaròs. Cuando estén redactados los proyectos habrá inversión para ejecutar obras. También es importante el desdoblamiento de la N-420 hasta Reus, lo que llamamos la autovía de las Cuencas Mineras como la siguiente columna vertebral de Teruel.

Faltan médicos en el Hospital y en Primaria, ¿Cómo lo solucionarían?

Con incentivos como una mejor puntuación en la bolsa, ayudas para encontrar vivienda y facilidades para investigar pero también con un proceso de cambio cultural para que venir a Alcañiz o Teruel no sea entendido como un destierro sino como una oportunidad de desarrollar su carrera. Ya se está produciendo este proceso y los turolenses que se titulan quieren transferir su conocimiento a su tierra quedándose en sus pueblos. Esperamos que den sus frutos todas las propuestas que incluimos en la Ley de Vivienda.

También falta mano de obra en el sector privado y este problema se acuciará más con los proyectos anunciados para Andorra, ¿Qué proponen?

Abogamos por una Formación Profesional adaptada a las necesidades de cada territorio como lo introducimos en su Ley; y prácticas universitarias en el territorio. En Andorra existe una concentración de proyectos porque exigimos los condicionantes sociales del nudo Mudéjar para crear empleo diversificado. Sin embargo no conseguimos que se mantuviera la Térmica.

¿Por dónde empezaría la descentralización de sedes administrativas y empresas públicas por la que abogan?

Pedimos que al menos una consejería de DGA se traslade a las provincias de Teruel y Huesca. La mayoría de comunidades no tienen todas las administraciones concentradas en una única ciudad. También hay que plantear una visión de reequilibrio territorial en las empresas que reciben ayudas por su instalación porque en los pueblos ayudarán a consolidar servicios en vez de generar la obligación de prestar nuevos.

¿Cómo plantean la gestión de la administración en Aragón? Cree que diputaciones y comarcas, alguna como la del Bajo Aragón con 35 consejeros, son prácticas o se deben remodelar?