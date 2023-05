Alejandro Nolasco: «Volamos la Central de un día para otro para luego comprar carbón a Marruecos»

¿Qué es lo que quiere hacer Vox por la provincia de Teruel y por Aragón?

Hay varios problemas que entiendo que son fundamentales: sanidad, infraestructuras, telecomunicaciones y lo que yo llamo el infierno fiscal. Tenemos una sanidad de guerra porque se han recortado UVIs móviles, el caso de Alcañiz es dramático. Dicen que habrá un helicóptero nocturno, pero si los pueblos no tienen los helipuertos equipados entonces ese vuelo no es viable. El Gobierno de Lambán no puede garantizar la atención sanitaria en determinados pueblos. La respuesta de un mínimo de 30 minutos no se está cumpliendo. También estamos a la cabeza de las peores carreteras de España, nos falta la A-68, la A-40 y la A-25. No tenemos conectividad ni cobertura móvil. Aragón es un infierno fiscal, estamos a la cabeza del impuesto de sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados… El aragonés paga 170 euros de media más que el resto de los habitantes de las otras Comunidades Autónomas. Estos temas hay que solucionarlos cuanto antes. Vamos cuesta abajo y sin frenos.

Vox ha irrumpido con fuerza con 13 candidaturas locales en la provincia de Teruel, ¿cómo valora su presencia en el territorio?

Hemos pasado de dos listas en Teruel y en Calamocha en el año 2019 a presentar 13 en la zona del Bajo Aragón, partido judicial de Alcañiz. Es un incremento de 1.400%. Creo que se está rompiendo el hielo y la gente está dando un paso importante adelante. Todos los que estamos en Vox consideramos que Teruel vive en un momento de no retorno. Yo creo que esa reacción masiva es porque Vox defiende las soluciones a los problemas reales que tiene la gente. Hay algunos partidos que no quieren hablar de cosas porque son incómodas. Nosotros sí. Teruel ha sido la gran olvidada en España, ha sido boicoteada, y en gran parte porque somos pocos y damos pocos votos. No les hemos importado nunca a las administraciones centrales y autonómicas. Eso tiene que cambiar.

Candidaturas como Calanda y Alcorisa están integradas por personas de fuera, que realmente no viven en los municipios. ¿No cree que genera una imagen negativa de cara a la ciudadanía?

No, para nada. De hecho, el candidato de Alcorisa ha sido entrenador del equipo de fútbol, lo conoce todo el mundo. Es una cosa curiosa, yo no sé cuánta gente habrá perdido dinero por Alcorisa, pero Ángel Gómez Mariscal ha ido a Alcorisa a perder dinero. Ha entrenado al Alcorisa en el año 2016 gratuitamente. Si será elegido concejal trabajará por Alcorisa gratuitamente. Él vive en Zaragoza, pero sí que tiene una vinculación con el municipio, conoce los problemas y tiene un programa electoral. Lo que importa es que las personas trabajen por el pueblo, lo conozcan y lo quieran. Que vivan 80 km más allá me parece que es lo de menos. Preferimos contar con una persona resolutiva sin importar que sea del pueblo de al lado o que sea de fuera.

Vox esta muy presente en el Bajo Aragón-Caspe, donde presenta candidatura en la mitad de sus pueblos. Es la comarca con mayor índice de población inmigrante ¿Qué políticas va a desarrollar en esta materia?

Son medidas de tipo nacional. No se puede regular a nivel autonómico o municipal, más allá de determinadas ayudas que simplemente son genéricas y están relacionadas con el empadronamiento. Toda inmigración legal es más que bienvenida y la inmigración ilegal debe ser contenida. A España puede venir a trabajar todo el mundo que quiera siempre y cuando pase por trámites legales, pague impuestos y cotice. Mientras tengan toda la documentación en regla, se integren de una manera cívica, comprendan que nuestra cultura es democrática, abierta y cristiana y la respeten, no hay ningún problema.

En la comarca del Matarraña Vox no ha presentado listas en ninguno de sus municipios. ¿A qué se debe?

Cuesta mucho conformar los equipos de un partido nuevo. Hemos tenido reuniones con posibles candidatos locales y coordinadores. Conformar un grupo de personas para una candidatura en casos como Calaceite o Valderrobres ha costado.

La comarca del Matarraña es una de las más turísticas..., su hoja de ruta contempla un plan en este sentido ¿en qué consiste?

Hay una cosa importantísima. Yo creo que se han desaprovechado toda la riqueza que tenemos. El plan de Vox es revitalizar todo tipo de rutas senderistas, culturales y patrimoniales, ver la cultura como una forma de vida. Aragón es una de las comunidades que más recursos turísticos tiene y que menos se explotan. La inversión en publicidad y promoción ha de ser mayor y más eficiente.

Vox ha criticado duramente el modelo energético impulsado en la comunidad y ha acusado al Ejecutivo de hacer «pliegos a medida», ¿a qué se refiere?

Nosotros estamos de acuerdo con las renovables, pero no se deben instalar en detrimento de la ganadería, la flora y la fauna. No son de recibo las afecciones en el turismo rural. A nadie le gusta ver desde su ventana un macroparque eólico. Y sobre los pliegos a medida, ¿Cómo es posible que ciertas empresas ganen a otras que llevan dedicándose a eso toda la vida?. La única forma de hacerlo es mediante esta práctica que favorece a ciertas personas. El Ejecutivo ha hecho un traje a medida para ciertas empresas. Esas adjudicaciones no hacen que la compañía adjudicataria explote el recurso sino simplemente lo que hace es revender esas licencias a otras empresas. Es un negocio redondo y con carta blanca. Con la gravedad que esto conlleva. No sé si llegaremos a tiempo para pararlo. De seguir con este modelo en tres o cuatro años los molinos o las placas estarán seguramente en los sitios más inconvenientes.

Como novedad Vox ha conseguido una candidatura en Andorra ¿en qué va a trabajar para la reindustrialización?

El proyecto de reindustrialización bienvenido sea si llega, pero el crimen que se ha cometido con la central no es de recibo. Hemos renunciado a tener soberanía energética. La central térmica constituía casi el 80% del PIB de la comarca. Las centrales alemanas tienen una moratoria de cierre hasta 2039. En Francia están reabriendo centrales térmicas porque se están dando cuenta de que el carbón todavía hace falta. La central de As Pontes igual se abre. Aquí como somos más verdes que nadie, la volamos de un día para otro, para luego comprar el carbón a Marruecos más caro o depender de otros países. Yo pongo en duda el proyecto de reindustrialización. Hasta que no lo veo no lo creo. En esta materia nosotros no tuvimos posición fuerte en Europa. Además la central se pudiera haberse usado para muchas otras cosas.

¿Cree que el cambio climático puede esperar?

Cuando habla la ciencia hay que ver qué ciencia es. Por ejemplo con el tema de la sequía hay científicos que marcan ciclos determinados de más lluvia, de menos, de más frío… Hay otros científicos que dicen que el mundo se va a acabar, que ya no va a llover en 80 años. Nadie puede saber con certeza si mañana en Andorra va a llover o no. Hay unos pronósticos pero ningún científico puede asegurar nada. Si nos hace falta el carbón habrá que seguir tirando del carbón hasta que podamos usar otras cosas.

Las encuestas contemplan que el PP podría gobernar solo pactando con Vox. ¿Se va a apoyar a Jorge Azcón si se dan los números?

Creo que tanto sus electores como los nuestros quieren que formemos una mayoría alternativa a la izquierda. No vamos a pactar con los partidos que han causado esta situación actual. El PP no sé a que juega porque el otro día la señora Cuca Gamarra dijo que se sentía más cerca del PSOE que de Vox. Azcón dice que gobierne la lista más votada, por esa regla de tres él ahora no sería alcalde de Zaragoza. Nosotros hemos sido claros. Si los números dan evidentemente con el primer partido con el que nos vamos a sentar a hablar va a ser con ellos, y serán ellos los que tengan que decidir. Si ellos pactan con el PSOE o con otros partidos no sé si sus votantes lo van a entender.

Decía que Vox comparte inquietudes con Teruel Existe...

Nosotros compartimos el 80% de las reivindicaciones que tienen, en temas de renovables, de infraestructuras… Nos hemos reunido con ellos un mes antes de que fueran un partido político. Ellos defienden la Agenda 2030 que nosotros entendemos que es incompatible con la defensa del campo, de los agricultores y la ganadería. Pero hay otras cosas que pueden hacer por Teruel y en eso nos van a encontrar siempre a favor. Si no da la mayoría en un pacto PP-Vox y se la dan al PSOE, sería un error. Han tenido la llave de la gobernabilidad y Pedro Sánchez en cuatro años no les ha dado nada. Ni migajas. Han hecho un pacto con el diablo. Ellos verán si quieren reeditar ese pacto con el PSOE y sus socios que no lleva a ningún lado.

¿Qué soluciones propone para el campo?

Hay que regular mejor el tema de los seguros agrarios, que cada vez son más caros y cubren menos cosas. Ser agricultor hoy en día en Aragón es imposible, si no eres rico. Tienes que comprarte las parcelas, el tractor, la nave, la cosechadora… Al final compramos los productos de Marruecos o de Argelia que no cumplen ni los controles fitosanitarios. Nos hacen una competencia desleal. Habría que bajar el impuesto local y ponerle arancel al producto de fuera. También quiero hablar de la injusta distribución de la paga. En igualdad de condiciones, un agricultor de Zaragoza cobra más que uno de Teruel con las mismas hectáreas y con la misma producción. Hay que eliminar los derechos históricos, la PAC tiene que cobrarla el que trabaja la tierra.

¿Qué medidas específicas propone para mitigar la despoblación?

Hay un circulo vicioso cuando se habla de fijar habitantes en el territorio. La fórmula mágica es la disponibilidad de servicios. Yo estoy convencido de que hay gente de Madrid o Barcelona que quisiera venirse al pueblo a vivir. Hace falta por ejemplo un plan de choque sanitario en condiciones. Nadie va a venir de fuera con las condiciones actuales para fastidiarse a sí mismo.

¿Cuál es su plan de choque sanitario?

El presupuesto del Gobierno de Aragón ha aumentado 1.000 millones y sin embargo tenemos menos servicios que antes. Que alguien me lo explique. Se deben adjudicar más ambulancias ya que al señor Lambán se le pierden los millones. Con el número actual de ambulancias no se puede cubrir el territorio.

Aragón estudia ampliar la calificación de familia numerosa a los dos hijos ¿Qué opina?

Sería tirarnos piedras contra nuestro propio tejado en parte. Lo importante es fomentar la natalidad no calificar de familia numerosa el tener cada vez menos hijos. Los pueblos son súper buenos para tener una familia, pero hay que intentar incentivar esto con ayudas directas. El PSOE tiene unas soluciones defensivas ante las cosas, no resolutivas.

¿Qué opina de la política lingüística desarrollada por la DGA?