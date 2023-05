Diego Bayona: «Salir a la calle es fácil en la oposición. Defendimos batallas como las renovables desde dentro»

¿Cómo se presenta Podemos ante esta nueva convocatoria a las autonómicas y municipales?

Nos presentamos satisfechos con el deber cumplido durante estos cuatro años. Hemos gobernado en una situación muy difícil, con guerra, subida de precios, pandemia… y hemos estado a la altura de lo que los aragoneses y las aragonesas querían. Estamos muy convencidos de que somos la fuerza útil para hacer que el Gobierno de Aragón sea un gobierno progresista y de izquierdas.

Podemos es el partido con menos candidaturas locales. Ha registrado un total de 19 listas en Aragón. Cuatro están en la provincia de Teruel: la capital turolense, Alcañiz, Andorra y Torrevelilla. ¿Está satisfecho con las candidaturas logradas?

Nos hubiese gustado tener mayor implantación. Somos un partido joven, cuesta mucho poner en marcha candidaturas, especialmente en los pueblos más pequeños. Pero sí que es cierto que aunque 19 sean pocas candidaturas nos presentamos en los principales núcleos de población. Más de la mitad de la población aragonesa va a poder elegir la papeleta de Podemos en las elecciones municipales.

¿Cómo ve las encuentas que auguran que Podemos tampoco lograría entrar esta vez en el Ayuntamiento de Alcañiz?

No va a ser fácil. Pero tenemos la esperanza de entrar en ayuntamientos en los que no pudimos estar en las elecciones pasadas como son el de Alcañiz y el de Andorra, así como mantenernos en el de Teruel y revalidar, cuanto menos, el diputado provincial.

¿Repetiría Podemos una coalición con sus actuales socios si dan los números?

Primero vamos a ver cómo se dan los números. Aragón es tierra de pactos. Aquí el bipartidismo murió mucho antes que en el resto del Estado y quién piense que puede gobernar solo o poniendo muchas líneas rojas para no pactar con el resto de fuerzas se equivoca. Hemos demostrado que podemos gobernar en situaciones muy difíciles, incluso en un gobierno con socios como el PAR, con el que es cierto que tenemos muchas diferencias. Pero es que la alternativa de hace cuatro años era mucho más fea. Hemos visto lo que pasa en gobiernos de PP y Vox en otras comunidades autónomas y vamos a impedir por todos los medios que eso ocurra aquí.

Las encuestas más regionales les dan hasta cuatro diputados en las Cortes de Aragón. ¿Cree que Teruel Existe es uno de sus principales competidores?

Teruel Existe tiene detrás parte del movimiento que fue en su momento, y por mi parte hay un máximo respeto hacia toda la gente que apoya a la formación. Sí que considero que el partido se está quedando en una definición preocupante, no me parece que esté caminando hacia las políticas progresistas que debería de poner en marcha. Y lo hemos visto cuando ha tenido que mojarse un poco en el Senado.

En cuanto a los posicionamientos políticos, ¿con quién no se sentaría a pactar?

Con Vox y con el PP. Sus políticas se han demostrado, no solo ineficaces, sino también dañinas. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en Castilla y León están recortando sistemáticamente servicios públicos, cómo en lo único que se preocupa el vicepresidente de Vox es en mantener su figura sin ninguna competencia, o cómo, por ejemplo, en temas como los incendios forestales siguen manteniendo que no necesitan contratar bomberos forestales durante todo el año porque es un derroche. Contra eso hay que estar siempre de frente y lo tenemos muy claro. Los servicios públicos en Aragón son imprescindibles, son líneas que no se pueden sobrepasar.

¿Cómo valora la presencia de Podemos en el cuatripartito?

Desde que entramos teníamos una idea clara de lo que tiene que ser el futuro de esta provincia y para ello debíamos olvidarnos de viejas recetas. No podemos seguir insistiendo en grandes infraestructuras o solo reclamando carreteras y vías de comunicación, porque estas no son lo único necesario. Y en esa línea hemos apostado por vertebrar esta provincia en base a a la ciencia, la innovación y la sostenibilidad o cuestiones en materia de igualdad y feminismo a través del Instituto Aragonés de la Mujer. Han sido las líneas de trabajo del Gobierno que mejor han funcionado y eso no puede ser casualidad.

Usted se ha enfrentado abiertamente a su propia consejería y al Gobierno de Aragón en cuanto a la gestión que se está haciendo en materia de renovables. ¿Cree que la crispación creada en el territorio ha tenido en gran parte que ver con la gestión que se ha hecho?

He sido autocrítico porque creo que no lo hemos hecho bien. Aragón no estaba preparado en las diferentes planificacionestanto ambiental, como energética, como la relativa a la ordenación del territorio-para absorber un aluvión de proyectos como el que ha llegado. No hemos sido capaces de poner en marcha una planificación energética adecuada y tampoco una planificación territorial. Desde la oposición estoy convencido de que hubiésemos podido salir mucho más a la calle, quizás hubiésemos conseguido un rédito electoral mayor, pero a mí eso me preocupa poco. Hemos cumplido gobernando.

¿Por qué no ha sido posible esta planificación de las renovables?

Porque veníamos de años de inacción. Cuando entramos en el gobierno en materia de medio ambiente ya teníamos dos amenazas de sanción de la Unión Europea por no tener en marcha los planes de la Red Natura 2000. Llevaban paralizados durante 12 años. Nosotros en 2 los pusimos en marcha. Tendríamos que haber hecho esos deberes en todas las áreas de gestión incluso antes de esta legislatura para poder poner en marcha un formato de renovables que, aún así, no es el que defendemos. No deberíamos dejar que sean las empresas energéticas quienes decidan cómo tiene que distribuirse la energía en nuestro territorio.

¿Ha sentido presión por el planteamiento que usted ha tenido en cuanto a las renovables?

Presión he sentido en diferentes ámbitos, algunos se han hecho videntes y otros no tanto. En las renovables hay muchos intereses, pero creo que he hecho lo que tenía que hacer. Proyectos tan dañinos como es el del Clúster del Maestrazgo siguen teniendo un impacto y no porque lo diga yo desde el punto de vista político, sino porque lo han dicho los técnicos en los informes que hemos presentado en la Dirección General. Impide cumplir con la normativa y esto lo hemos hecho saber a todos los niveles. Yo espero que habiendo podido hacer esto en todos los ámbitos sirva para que todavía se pueda poner un poco de sentido común.

¿Se ha llegado a plantear salir del Gobierno por este conflicto?

Puede haber momentos en los que, si los incumplimientos son muy fuertes, salir del gobierno sea una decisión a tomar. Pero creo que no es lo mejor para los aragoneses. Aunque sea difícil es importante que defendamos las batallas desde dentro.

¿Hay vuelta atrás en este modelo energético que ya está impulsado?

Creo que sí. Estamos viendo que hay eólicos en marcha que ya están afectando a especies protegidas, y desde mi dirección general ya hemos incoado algún expediente pidiendo que se tomen medidas como la parada de molinos en determinadas horas o inclusión su eliminación.

¿Ha podido hacer su labor como quería dentro del Gobierno de Aragón en la gestión del medio natural?

Siempre se quedan cosas por hacer y por eso seguimos teniendo ganas de de presentarnos. En 4 años creo que hemos remontado temas históricos en materia de conservación y medio ambiente en Aragón, pero nos quedan muchos por hacer. Lo mismo ocurre en materia forestal, nunca habíamos tenido un Plan Forestal aprobado formalmente que marque la política a medio y largo plazo. Hemos triplicado los niveles de inversión en todo ello, y ese es el camino que esperemos poder seguir.

¿Cree que Podemos no ha sabido capitalizar todo ese descontento social que se ha generado por las renovables? Teruel Existe, por ejemplo, ha tenido manifestaciones en varias plazas congregando a la población en contra de este modelo.

Salir a la calle es fácil cuando no se está en los gobiernos. Pero aunque quizá desgaste más y se note menos, el trabajo que se hace desde dentro es mucho más importante. No es casualidad que ahora el Gobierno esté hablando de comunidades energéticas o de que hay que poner un impuesto a las grandes empresas energéticas. Estas son propuestas que hemos trasladado internamente desde Podemos. Estoy muy satisfecho de que nosotros hayamos hecho posible estos cambios.

Podemos propone también la creación de una empresa aragonesa pública de gestión energética. ¿Qué viabilidad legal tiene?

Es una empresa imprescindible para que no nos pase lo que ha ocurrido con las Cuencas Mineras. Endesa era una empresa pública y se privatizó de acuerdo con los sucesivos gobiernos del PP y PSOE para que los beneficios fuesen privados. No es un modelo sensato y no queremos que nos pase lo mismo y eso es algo que solo vamos a poder canalizar mediante una empresa pública que va a defender los intereses de los aragoneses y que nos servirá para poner en marcha ese nuevo modelo de renovables que apueste por las pequeñas instalaciones, el autoconsumo y por utilizar esos espacios que no tienen un valor medioambiental importante para concentrar ahí los parques eólicos y fotovoltaicos.

Le quiero preguntar también por Andorra. ¿Cómo ve el proceso de descarbonización y los anuncios de miles de puestos de trabajo?

La buena noticia es que por fin hay un convenio de Transición Justa con una dotación muy importante. Pero es cierto que hay dos peligros, uno es que llega tarde, y otro del que nosotros estaremos especialmente pendientes que será no volver a cometer errores del pasado. Vamos a estar vigilantes, pero creo que estamos en la buena línea. Espero que en la siguiente legislatura continuemos con esa velocidad de crucero del final de esta y podamos implantar ese convenio cuanto antes.

En otros temas de interés, ¿se puede sacar al lobo de la zona del Bajo Aragón?

En este caso creo que PP y Vox están haciendo creer a los ganaderos que el lobo se puede extraer de un determinado lugar y eso es mentira, y además lo saben. Están haciendo creer que si hubiera un partido diferente se podría hacer una gestión distinta con el lobo y esto no es así. Sería un incumplimiento con las directivas europeas y estaríamos amenazados con sanciones muy serias. Lo que hay que hacer es poner en marcha líneas de ayudas que funcionen y ampliar las medidas preventivas.

Quiero hablar también de la situación laboral de SARGA, hace poco se alcanzaba un acuerdo para finalizar la huelga de los trabajadores descontentos con su situación laboral. Una de las reivindicaciones era el reconocimiento de la figura de bombero forestal, algo que todavía no se ha conseguido pese al acuerdo. ¿Cómo lo valora?

Hemos conseguido estabilizar la contratación de este personal. Pero seguimos insistiendo para que se ponga en marcha un estatuto del bombero forestal. Podemos ha llevado este tema de la mano en el Congreso. Es indispensable tener un operativo de prevención y extinción de incendios completamente profesionalizado y aparte de eso seguir avanzando en una profesión que hace solo 20 años era de estudiantes y gente que se dedicaba al campo como segunda actividad. Hay que completar esa transición.

¿Qué medidas faltan para poder revertir la despoblación?

No puede ser que para vertebrar una provincia solo se generen puestos de trabajo basados en megaproyectos o mega obras que duran solo unos años. Es necesario proponer algo mucho más robusto. Y la innovación o la ciencia nos van a dar ese valor añadido que logrará que muchas comarcas turolenses pongan en marcha nuevos proyectos como los que ya se están llevando a cabo aquí como Motorland. A todo ello, por supuesto, hay que sumarle también servicios públicos de calidad.

¿Cómo valora el nuevo pliego de transporte sanitario y la falta de personal?