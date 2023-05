Ana Marín: «No podemos vender Teruel como un destierro, asustando a los sanitarios. Hay que hacer atractivas las plazas»

Esta misma semana participó en el mitin del PP en Alcañiz ¿Cómo valora la fuerza de los populares en el Bajó Aragón? Están gobernando en poblaciones importantes como Alcorisa o Calanda y quieren recuperar Alcañiz...

La labor del Partido Popular en el Bajo Aragón se ha demostrado muy eficaz. Nuestros ayuntamientos han demostrado fuerza, trabajo y cómo se pueden hacer las cosas bien. Alcorisa ha atraído empresas a su municipio y ha permitido asentar población. Calanda ha hecho la misma gestión. Vemos como esa fuerza que se ha empezado a propiciar desde muchos municipios que gobierna el Partido Popular, puede llegar a Alcañiz de la mano de Miguel Ángel Estevan y de todo su equipo. Hago una valoración muy positiva. En el mitin se lanzaron mensajes de confianza, compromiso y futuro, que es lo que el Partido Popular ofrece.

El partido ha registrado más listas que en 2019. Está en 214 de los 236 municipios turolenses, 53 de las 59 localidades del Partido Judicial de Alcañiz. ¿Cómo valora esta implementación?

Ha sido fruto del esfuerzo y trabajo de muchos miembros del partido que hemos recorrido esos municipios. Pero sobre todo ha sido el compromiso de las personas que quieren mejorar sus localidades y que ven de la mano del Partido Popular esa fórmula. Nuestro territorio es muy extenso, muchos municipios no tenían una candidatura del Partido Popular y ahora sí. Los candidatos se han comprometido con el Partido Popular y desde luego el partido se compromete con ellos a llevar a cabo esa ilusión que tienen sus municipios. Agradezco el esfuerzo de todas estas personas para trabajar por el futuro de sus pueblos.

En cuanto a la fusión con Aragoneses, hubo voces muy críticas del propio PP en contra. ¿Cómo se ha trabajado?

Toda unión de dos fuerzas que han ido separadas o que han trabajado en distintos campos puede resultar complicada. Ha supuesto unir dos grupos que tienen muchas cosas en común y que a lo mejor no las sabían ver. No nos vamos a engañar, ha llevado un trabajo y un esfuerzo, pero al final lo hemos hecho por la provincia de Teruel. Hemos visto cómo uniendo nuestras fuerzas, Teruel gana. Eso lo que importa por encima de nuestras pequeñas diferencias, que evidentemente las hay, como también dentro del propio Partido Popular. Lo que realmente importa es que hemos unido fuerzas para que Teruel sea más. En cuanto a ideología no hay tantas cosas que nos diferencian, y por encima de eso las personas de Aragoneses y Partido Popular hemos puesto por encima a la provincia. Ha merecido la pena.

En ese sentido, ¿se ha apaciguado el malestar de los críticos con ese acuerdo?

Sí. Ese malestar nunca ha sido tan fuerte como se ha querido vender. Se ha utilizado esta cuestión en contra nuestra. El termino “indignado” o “muy enfadado” es demasiado fuerte. Ha podido haber pequeñas diferencias o cuestiones nimias, pero tampoco le daría mayor importancia. Hay cosas mucho más importantes que eso y entre ellas es el crecimiento de Teruel. Todo eso se ha apaciguado porque hemos visto que aunar fuerzas beneficiará a la provincia.

Según el sondeo de A+M para Henneo el PP ganaría de forma clara las elecciones en Aragón, pero serán los pactos electorales los que definan quien gobierne. ¿Si suma con Vox, PAR o Teruel Existe a quién preferiría?

Jorge Azcón siempre ha dicho que él quiere gobernar en solitario. Se puede gobernar en solitario y con pactos puntuales. El PP ha salido a ganar las elecciones. Es un poco pronto para hablar de pactos. Creo que en el momento en el que se haga el recuento y veamos cómo está la situación, será Jorge Azcón quien tendrá que decidir con quién va a pactar y cómo lo va a hacer. Conociéndolo sé que va a intentar pactar con el partido político que más aporte a esa unión a la que me refería antes. Con quien más se comprometa con Aragón. Yo como candidata a las Cortes voy a apostar por el que más trabaje.

¿Cómo conciliará los intereses y las sensibilidades de Vox si se da el caso? Por ejemplo, Vox aboga por cerrar las comarcas, el PP es el partido de la comarcalización...

Con diálogo, explicando las cosas, sentándonos a hablar y poniendo todas las cuestiones encima de la mesa. Quiero dejar muy claro que el Partido Popular estamos absolutamente a favor de las comarcas. Yo que he vivido casi siempre en la provincia de Teruel he conocido el antes y después de las comarcas. Constituyen una administración muy buena porque han permitido acercar muchos servicios a muchos municipios a los que antes no llegaban. Creo que las comarcas han hecho una gran labor. Es una línea roja que nosotros no vamos a cruzar.

¿Habrá otras con respecto a Vox?

Vox ha presentado alguna iniciativa para que la Sanidad se devuelva al Estado. Sanidad no es una competencia nacional, es una competencia autonómica porque acerca los servicios a las personas. Lo mismo podría decir de la educación o de los Servicios Sociales. Cuanto más acerquemos la administración al ciudadano mejor para él.

En el caso de que el PAR tenga la llave de gobierno, ¿cree que podrían coserse las heridas que hay entre los dos partidos?

Yo creo que el PAR no va a tener la llave de gobierno porque, tras haber sido un partido fuerte en Aragón, se ha equivocado. Las luchas internas personales le han hecho mucho daño. Ha sido una cuestión de sillones y de repartir puestos, y cuando un político pone su mejora personal o su estabilidad dentro de la política por encima del territorio y las personas a las que se debe, se equivoca. Yo creo que el PAR ha cometido un error. Creo de verdad que no va a ser la fuerza determinante del Gobierno de Aragón. Si lo fuera veríamos cómo se podrían coser las relaciones, aunque creo que los primeros que deberían coser los destrozos son ellos.

¿Y si la llave de Gobierno la tuviera Teruel Existe?

Con Teruel Existe hay cosas que nos unen y otras que no nos unen en absoluto, pero creo que por un lado llega tarde. Ha empezado a trabajar en cuestiones fundamentales de la provincia de Teruel cuando otros llevamos ya muchos años haciéndolo. Se ha sumado al carro, cosa que me parece bien, pero eso de agarrarte al carro de los demás para avanzar tú no es demasiado justo. En cuanto a acuerdos, repito, el diálogo será fundamental. Creo que Teruel Existe es un partido de una ideología muy de izquierdas, y aunque estamos abiertos al diálogo, habrá que ver cómo podemos montar el puzle para que los beneficiados sean los ciudadanos de la provincia de Teruel.

El PSOE pide definición a Teruel Existe, en cuanto si va a apoyar un gobierno de derechas...

No estamos hablando de partidos políticos, sino de personas, proyectos e ideas. Vamos a pactar si hay proyectos que mejoren Teruel. Al ciudadano no le importa las peleas internas. Nos importa que el hospital de Alcañiz sea una realidad cuanto antes, que esté bien dotado, que haya médicos, que las ambulancias funcionen… En el momento en el que estamos las peleas sobran. Yo quiero proyectos para Teruel y que seamos lo que merecemos ser.

En este sentido, ¿cuáles serán las prioridades del PP?

La primera va a ser la sanidad por el deterioro extremo que ha sufrido con el gobierno de Javier Lambán. Abogamos por una sanidad pública de todos y para todos, por mucho que otros partidos se empeñen en decir lo contrario. Estamos en una situación insostenible en este aspecto. También trabajaremos por crear empleo y atraer empresas a Teruel a través de las Ayudas al funcionamiento. El presidente Feijóo prometió en Teruel subirlas al máximo de un 20% que permite la Unión Europea. Hoy están al 1-2%. Esa pequeña cantidad no le repercute al empresario. Con el máximo porcentaje la ventaja competitiva sería espectacular. Así lucharemos de una manera real contra la despoblación. También voy a poner encima de la mesa la banda ancha. Mariano Rajoy se comprometió con el 300% de banda ancha en toda la provincia y hoy vamos hacia atrás. Somos la provincia de toda España que menor cobertura tiene. La rehabilitación de las viviendas en los municipios también será una línea de actuación. Hay muchas viviendas que están cerradas y abandonadas. Vamos a apostar por un proyecto de rehabilitación para que la gente que quiera trabajar y vivir en la provincia lo pueda hacer. El Gobierno de Lambán ha abandonado la provincia de Teruel, a las pruebas me remito.

Ha sido muy crítica con el pliego de las ambulancias y Azcón se comprometió a "mejorarlo". ¿Cómo?

Nos comprometemos que en los 100 primeros días de gobierno las SVB de la provincia de Teruel tengan servicio las 24 horas del día. El propio pliego de condiciones tiene un margen de mejora del 10% a un 20%. Utilizando ese margen, con esa cantidad de dinero, se podrá contratar a técnicos de emergencias sanitarias que puedan prestar ese servicio por las noches. Por otra parte, vamos a intentar solventar la deficiencia de la UVI Móvil poniendo médicos por las noches. Tenemos que ser agradecidos con los profesionales porque una ambulancia en un momento determinado nos puede salvar la vida a cualquiera. Eso lo tenemos muy claro y pondremos todo nuestro empeño.

Usted proviene de Estercuel. ¿Cómo ve la situación de los pequeños municipios en materia de sanidad?

En Estercuel tenemos una médico maravillosa que viene todos los días una hora y media. Hay otros municipios que no tienen tanta suerte y no tienen todos los días atención. A lo largo de estos cuatro años todos los consultorios de Aragón han visto reducidas sus horas de atención y sus días. Vamos a sentarnos a trabajar con los profesionales y atendiendo a las necesidades de cada municipio. Obviamente no hay las mismas necesidades en invierno que en verano. Vamos a gestionarlo bien. Profesionales tenemos, pero hay que facilitarles el trabajo. Hoy el profesional que se desplaza a los municipios lo hace con su vehículo y pagando su gasolina. Esas dos cuestiones se pueden solucionar dentro de un presupuesto grandísimo que tiene Sanidad. Hay que dialogar con los profesionales, cosa que no ha hecho la consejera de Sanidad.

También ha sido crítica con el desarrollo del nuevo hospital de Alcañiz...

Que no nos engañen, el nuevo hospital no está ni mucho menos concluido. Le faltan muchas cosas y es casi imposible que a finales de 2023 entre en funcionamiento. Falta terminar la estructura y el interior que lo hacen habitable. No está dotado, no hay camas, no hay respiradores, ni el equipo mínimo que necesitan para trabajar. La dotación interna no está ni siquiera presupuestada en los Presupuestos del Gobierno de Aragón de 2023, y eso vale mucho dinero. Yo no veo por ningún lado que pueda entrar en funcionamiento. En cuanto a las personas, hay que atraerlas. No podemos vender Teruel como un destierro, asustando a los profesionales, vendiéndoles un medio rural cuasi del siglo XIX. Hay que decir la verdad sobre el hospital y hay que atraer a los profesionales con alegría y optimismo. Si conseguimos que los profesionales vengan y hacemos atractivas las plazas yo estoy segura de que se quedarán. Nada te paga más que el agradecimiento de los pacientes en el medio rural. Nos tomaremos el hospital de Alcañiz más en serio que el Partido Socialista. El Gobierno de Aragón pudo hacer más de lo que hizo y avanzar más rápido.

¿Qué planes tiene para el actual hospital de Alcañiz?

Habría que estudiarlo, aquí también ha habido mucha opacidad. Hay que ver qué posibilidades y necesidades tiene. Como Miguel Ángel Estevan va a ser el alcalde, nos sentaremos con él para ver qué necesita Alcañiz. Es una infraestructura que tiene muchísimas posibilidades.

¿Cómo ve el proceso de descarbonización de Andorra?

Yo provengo de tierras mineras y a mí Andorra me duele mucho. He visto cómo los municipios mineros se han quedado sin vida. Nos han engañado y tomado el pelo. Cuando gobernaba Mariano Rajoy con Álvaro Nadal a la cabeza en el Ministerio, el Partido Popular peleó en Europa de la mano de Polonia y Alemania para que esas centrales térmicas que se iban a cerrar en el año 20 se cerraran en el año 30. Y lo conseguimos. En 2019 apareció en Andorra la ministra verde y justa, que no se merece ni ser ministra, y dijo que se cerraba la central. La han derruido sin dar la oportunidad de que Andorra mantuviera su símbolo y además lo pudiera utilizar a posteriori, incluso para turismo. Escucha lo ha hecho con el Museo Minero que por lo menos da algo de vida al pueblo. El Partido Socialista desde luego tiene una deuda impagable con Andorra. Han tratado muy injustamente al municipio. Prometieron empresas, puestos de trabajo y millones que nadie ha visto y que no vamos a ver.

Una docena de empresas presentaron sus propuestas al margen del Nudo, si el PP gobierna, ¿cómo va a gestionar su llegada? Se necesitará mucha infraestructura y vivienda...

Vamos a ver cómo nos lo deja el Partido Socialista. Todo eso que han prometido tenemos que ver qué hay de verdad y qué hay de mentira, en qué se ha avanzado. Por ejemplo el Convenio de Transición Justa, por mucho que digan que lo han firmado, no lo han firmado. Hay que ver cómo podemos solucionar los agujeros que nos han dejado. Yo espero que Feijóo gobierne en España, sentarnos a negociar y ver qué podemos hacer con Andorra. Pero desde luego, lo primero que hay que ver es lo que no se ha firmado. En el presupuesto de Aragón y de España no están todos los millones que anunció Lambán.

En cuanto a las políticas de igualdad, ¿cómo ve las listas cremallera?

A mi no me gusta este feminismo de mentira. La persona más feminista que yo he conocido fue mi padre que siempre me dijo que yo iba a tener las mismas oportunidades que mis otros dos hermanos. Que no dejara nunca de trabajar ni de estudiar para ser una mujer independiente. Eso es el verdadero feminismo. Si una persona lidera una lista en política no tiene que ser por su sexo, sino por su valía. Jorge Azcón dijo que yo había hecho un gran trabajo en Sanidad y que por eso yo encabezaba la lista. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. El hombre no es más que la mujer, pero la mujer tampoco es más que el hombre. Lo que realmente nos hace ser fuertes es nuestra valía y compromiso. Es verdad que aún hoy hay desigualdades, tenemos que conseguir suprimirlas, pero vamos a ser realistas. Estas cuestiones que nos quieren vender lo que hacen es hacernos débiles a las mujeres. Parece que si yo tengo que estar en una lista porque soy mujer no valga por mí misma. Yo tengo un trabajo y un esfuerzo detrás.

¿Cómo se lleva con su adversaria política, Mayte Pérez?

Bien. Yo me llevo bien con todo el mundo.

Hace poco denunciaba "el insulto y la descalificación" de una artículo del socialista Javier Baigorri dirigido a su formación política. ¿Cree que la política ha perdido la compostura?