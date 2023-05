María Milián: «Me preocupa un posible pacto de la derecha que nos haga retroceder en derechos sociales»

¿Cómo valora la oposición de Izquierda Unida a nivel autonómico y en la provincia de Teruel? ¿En qué cree que ha beneficiado su presencia?

Cuando Izquierda Unida está en los gobiernos y cuando está en la oposición, las cosas son diferentes. Álvaro Sanz ha hecho un trabajo excepcional en las Cortes de Aragón y así se ha demostrado con las fuerzas que tenemos. IU es uno de los artífices que ha defendido constantemente la locura que supone el Canal Roya que estaban haciendo desde las Cortes. Ha sido la única fuerza de izquierdas que de verdad ha hecho una oposición buena. Es el único partido que ha defendido políticas que el resto de grupos ha pasado por alto, y por eso entendemos que somos imprescindibles en las Cortes.

¿Qué cree que puede ofrecer esta formación desde la izquierda a diferencia de otras que se definen como tal, o a diferencia de otras que incluso se definen como transversales?

Nosotras no vamos a engañar a nadie. Nos presentamos a las elecciones para hacer políticas de izquierdas y eso ha sido así siempre y lo seguirá siendo. Proponemos impulsar medidas concretas que tengan reformas necesarias para garantizar derechos y libertades de la ciudadanía, y eso solo se hace a través de lo público. Proponemos también cauces y cambios profundos para tejer una nueva economía para las personas y, desde luego, que sean ellas las verdaderas protagonistas. Al final, es lo único por lo que estamos aquí, por mejorar la vida de la ciudadanía en este caso de Aragón y de la provincia de Teruel. Sabemos que hay retos importantes. Tenemos una sociedad que debemos modificar. Y desde luego, planteamos una ruta rigurosa para ampliar los límites democráticos en todos los ámbitos.

Actualmente es concejal, forma parte del gobierno municipal en coalición. ¿Qué políticas quiere potenciar a nivel provincial?

Es evidente que hay otros retos pero el esfuerzo, la honestidad y la responsabilidad es la misma que en lo municipal. Venimos de estar gobernando en distintos ayuntamientos y también en la oposición proponiendo políticas que mejoren nuestra sociedad. Siempre hemos demostrado que cuando gobernamos sabemos hacerlo. Lo hicimos en Alcañiz hace doce años ya y se demostró que en cuatro años se consiguieron cosas que nadie había planteado. Cosas tan importantes como los cuidados con las viviendas de personas mayores, en infancia haciendo una guardería municipal, con el centro joven, y todo el plan de infancia y juventud y tantas otras cosas como el conservatorio, la escuela de música en el Liceo…Todos esos logros que ahora mismo estamos disfrutando la ciudadanía de Alcañiz.

Hablaba de Alcañiz, y me quiero detener en Andorra. Históricamente ha sido uno de los municipios clave de gobernanza de IU, ¿esperan volver a gobernar teniendo en cuenta el momento tan importante que está viviendo con la reindustrialización?

Todo son ciclos y estamos trabajando para conseguir la máxima representación no solamente en Andorra, sino en todos los municipios en los que nos presentamos con una lista, en la provincia y la comunidad. Todo ello con el objetivo mencionado: poder hacer políticas de izquierdas en los ayuntamientos, la comunidad y las Cortes.

Incluso han tenido coaliciones con el PP en Andorra, ¿no descarta una unión de este tipo?

(Sonríe) Al final, demostramos que nosotras hacemos los pactos en función de las políticas que se hagan. No creo que haya un pacto con el PP en Alcañiz, tampoco creo que lo haya en las Cortes porque tenemos distintos programas. No es porque no quiera pactar con el PP, es porque he vivido cuatro años en el ayuntamiento de Alcañiz una oposición concreta y tenemos claro que con unas políticas muy diferentes.

Situándonos en la actualidad, ¿Cómo valora la gestión que se está haciendo de la transición ecológica en la villa minera y el momento al que se está enfrentando?

Solo te puedo decir que lo único que hemos visto ha sido humo cuando se ha tirado la central. Pensamos que es un verdadero desastre cómo se ha llevado todo este desmantelamiento. Al final, se prometían muchas cosas pero la realidad es que el desmonte se va a acabar y aquí no hay ninguna alternativa laboral. Desde las fuerzas políticas y los gobiernos que se han prometido tantas cosas se tendría que ver en qué situación se va a quedar nuestro territorio. Hay que proponer soluciones, porque las personas de Andorra y del territorio tienen que vivir de una manera digna.

Política de igualdad, ahí lleva cuatro años en el ayuntamiento. ¿En qué punto cree que se encuentra la igualdad en la provincia y qué cree que hay que hacer para completar esta labor al 100%?

Es la primera vez que había un departamento de igualdad, hay muchísimo trabajo por hacer. En el ayuntamiento de Alcañiz, después de hacer dos planes de igualdad, se siguen haciendo políticas que no reflejan demasiado que tenemos una ciudad igualitaria. Ejemplo de ello es la presentación de un campeonato de baloncesto femenino con siete hombres anunciándolo.

Algo que ha llamado poderosamente la atención es esa imagen. ¿Qué crees que puede ocasionar este tipo de episodios a pesar de que en el ayuntamiento existe una concejalía de igualdad y que se está intentando solventar este tipo de cuestiones?

Hemos hecho un plan de igualdad del ayuntamiento de Alcañiz y un plan de la ciudad para cumplirlo. Las medidas son claras. Pero este no es un episodio aislado. Por ejemplo, en la Gala del Deporte, de entre todos los que entregaban premio, solo había una mujer, y no creo que en la provincia de Teruel -aunque la mayoría eran personas políticas- no haya mujeres que puedan dar un premio. Necesitamos poner en valor todo el trabajo que hacen las mujeres en los distintos ámbitos como el deporte, que es uno en los que hay que trabajar mucho con equipos mixtos.

¿No hubo comunicación entre las concejalías?

El plan de igualdad está recién aprobado y es muy realista y sencillo. Pero luego hay que aplicarlo. Es verdad que todo no se puede hacer hoy porque tiene un plazo de cuatro años. Las concejalías claro que hablamos, pero las decisiones no solamente implican comunicarse, sino tomarlas. Yo, del campeonato femenino de baloncesto, me enteré igual que el resto.

Otro asunto importante es la inmigración, otro de los retos de la provincia. IU ha estado trabajando en sus periodos de gobernanza en ello, por disminuir la discriminación y conseguir una mayor integración de las personas extranjeras en el territorio. ¿En qué sentido se va a trabajar desde la formación para abordar este asunto a nivel provincial y local en los municipios?

Tenemos brechas de todo tipo y una es la digital o la del idioma, y frente a ello es muy importante la formación. Es imprescindible integrar a las personas, porque al final, compartimos planeta, territorio y vidas. Eso son las políticas de izquierdas, que al final se basan en poner los servicios públicos para el beneficio de toda la ciudadanía que hay en nuestro territorio. No solo para las personas inmigrantes, que tienen el idioma como dificultad añadida, también para las personas mayores, para quienes la digitalización no ha sido un desarrollo en su vida. Y para eso hay que reforzar las administraciones y los servicios sociales.

En cuanto a medio ambiente también es conocida la posición de IU en contra del modelo energético que se está desarrollando en la comunidad y específicamente en la provincia de Teruel en el medio rural. ¿Qué creen que se tiene que hacer en esta materia?

Desde luego que queremos renovables, entendemos que el planeta tiene recursos limitados y hay que ir hacia un modelo en el que cuidemos nuestro entorno. Apostamos por la ley en defensa de los paisajes, está ahí y la vamos a volver a solicitar. Y, desde luego, estamos totalmente en contra del modelo especulador existente con todos los parques de los aerogeneradores. Es necesario poner alternativas de una manera reorganizada. No podemos permitir la especulación que se está haciendo a costa de nuestro territorio.

¿Es el autoconsumo una solución a este modelo, una contraposición, o las comunidades energéticas con los fondos que llegan de Europa para poder hacerlas realidad?

Apostamos porque haya una organización de todo esto. Desde el Gobierno de Aragón no han hecho lo suficiente y se debe hacer esa reorganización y esa ley en defensa de los paisajes no solamente para las renovables, sino para todo lo demás.

En caso de tener un papel en formar gobierno a nivel autonómico y local, ¿será el medio ambiente una línea roja para IU a la hora de pactar?

El medio ambiente siempre ha sido una línea roja. También lo ha sido la privatización de los servicios. Son políticas imprescindibles.

Hablemos también de Motorland, otro asunto con el que IU ha sido muy crítica, sobre todo después de conocer el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón en el que se advertía de las pérdidas del circuito y el escaso impacto en el empleo. Fue en 2022 cuando su formación exigió a las instituciones dejar de inyectar dinero público en lo que calificaba entonces como un fondo perdido. ¿Qué futuro defiende para esta infraestructura?

Es un tema con el que siempre hemos sido críticos, y los informes que están surgiendo no hacen más que darnos la razón. Pero ahora hay que ver qué gestión se hace. Tenemos claro que hay que apostar por Technopark, I+D y por la innovación. Es crucial que Motorland y Technopark vayan cogidos de la mano para unir fuerzas y se haga una mejor gestión de la que se está haciendo.

La innovación del complejo se está trabajando desde el Gobierno de Aragón, por lo tanto, ¿comparte esa visión?

Siempre hemos pedido que a Technopark se le de un mayor impulso, porque cuando Motorland se hizo la idea era que este primero fuera otro complejo que creciera y se convirtiera en algo pionero en nuestro territorio.

Otro de los asuntos troncales de la actualidad es la denominada España Vacía, un eslogan en boca de todos los partidos. ¿Qué plantea IU para frenar este fenómeno?

La mejor medida es reforzar los servicios públicos, de lo contrario la gente continuará marchándose. Las instituciones tenemos esa obligación. Especialmente el refuerzo de la sanidad, uno de los debates más importantes de este mandato. O el tema de las ambulancias, donde nos siguen quitando servicios a costa de la especulación de ciertas empresas. Ahora había una oportunidad de oro para internalizar ese servicio y el Gobierno de Aragón no ha querido. En las Cortes hemos peleado por ello, pero siempre en solitario, porque nadie más ha apostado por realizar este servicio.

En cuanto a la atracción empresarial de la provincia, ¿qué tipo de empresas pueden generar empleo de calidad, teniendo en cuenta que se han abierto otras oportunidades como los rodajes de proyectos audiovisuales en la zona?

Todo lo que genere empleo será bienvenido. IU siempre ha apostado por la cultura y esta siempre ha estado bastante precarizada en nuestra sociedad. Por supuesto estamos a favor de que venga este tipo de empleo a nuestra provincia.

¿Cómo valora el actual tablero político y con quién se abriría IU a pactar y con quién no?

Pueden pasar muchas cosas. Me preocupa que pueda haber un posible pacto de derecha que nos haga revertir en servicios y nos haga retroceder en nuestros derechos. Pero nos presentamos a las elecciones con esperanza de que haya un gobierno progresista, y lo que haremos con las formaciones que haya será avanzar para que nuestra sociedad avance en derechos.

IU y Podemos no acudirán juntas a las urnas. ¿Cree que la división de la izquierda puede debilitar a las formaciones de este ámbito ideológico?

Todo lo que no sume seguro resta en algún momento. La realidad es que en Aragón vamos de manera separada y yo no puedo hablar por nadie que no sea IU. En la provincia de Teruel apostamos por la unidad, porque tenemos pueblos como Aguaviva, Híjar o Samper con los que aún siendo independientes mantenemos un proyecto común. Por eso hay que trabajar de manera colectiva.

¿Qué actitud hay que tener a la hora de hacer políticas en la provincia?