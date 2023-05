José Manuel Salvador: «Planteamos un mapa para ordenar las renovables. Recibimos la negativa e Industria nunca nos pidió opinión»

¿Cómo valora el debate que se ha realizado en la cadena autonómica con los candidatos a la presidencia de la DGA?

Los debates son necesarios. Es cierto que tener a 9 candidatos y con tiempo tan marcados por momentos se hizo complicado seguirlo, pero creo que en este caso José Luis Soro trasladó sobre todo claridad. A estas alturas el voto de CHA ya se sabe qué objetivo tiene. Un aragonesismo activo, construir un Aragón mejor reivindicando lo que consideramos justo hacia el Estado, intentando trabajar lo mejor posible desde el Gobierno Aragón y apostando por soluciones nuevas a problemas de siempre. He tenido la oportunidad y el honor de formar parte de su equipo en esta legislatura y he aprendido mucho. También he tenido mis sinsabores evidentemente, pero creo que en este caso Chunta se presenta en estas elecciones con un bagaje importante. Para mí sería un honor poder representar a los turolenses en las Cortes ya que en la actualidad no tenemos representación por la provincia.

¿Qué expectativas tiene?

Vamos a hacer lo posible por llegar a conseguir ese diputado, sobre todo porque el equilibrio de fuerzas en el conjunto de las Cortes, en el conjunto de las tres circunscripciones, está muy igualado y si conseguimos el diputado de Chunta por Teruel es posible que se lo quitemos a la derecha. Eso puede cambiar mucho la balanza. Vamos a intentar ser lo más claros posible para que la gente vaya convencida a votar, sabiendo lo que va a votar. El voto de CHA va a ser decisivo para conformar gobiernos progresistas y sobre todo aragonesistas.

¿Cuál es el balance en cuanto a su labor como director general de Vertebración en el Gobierno de Aragón?

Ha supuesto aprender muchas cosas, ha sido muy productivo, un periodo de mi vida que lo voy a recordar como algo que me ha permitido conocer a grandes profesionales, a intentar tener más de cintura y más bagaje político. He promovido diversas iniciativas como los Fondos de Cohesión Territorial que en esta legislatura han ejecutado más de 5 millones de euros en todo Aragón con ayudas directas al 100% financiadas y lo más importante, para municipios pequeños, sobre todo para la rehabilitación de viviendas. En ese sentido estoy muy contento. Hemos querido evitar también morir de éxito. Yo quiero unos fondos aún más ambiciosos. En general se ha hecho una buena gestión, también en otras materias como la del Instituto Geográfico de Aragón con la creación de la Ley de Información Geográfica. Tenemos un área importante de Coordinación Territorial dónde se emiten los informes en relación a proyectos de interés general y a otro tipo de proyectos que estén vinculados a la Ley de Ordenación del Territorio. Quiero destacar grandes obras como la carretera entre Maella y Mazaleón, Torrevelilla y Cañada de Verich, en territorios donde no teníamos implantación política. En ese sentido yo creo que la gente sí que se ha convencido de nuestra seriedad a la hora de gestionar.

¿Cómo valora la implementación en el territorio con las 16 candidaturas bajoaragonesas de Chunta ?

CHA está orgullosa de las listas municipales que presentado en el medio rural turolense, pero podría ser muchas más. Hasta el último momento hemos intentado hacer más listas, hemos trabajado en pueblos grandes que lamentablemente no hemos podido hacer, pero hemos querido ser consecuentes y hemos querido dignificar la política. Ante este momento de baile de fichajes creo que Chunta es un partido en donde prevalecen las convicciones frente a la lógica del interés personal. Hemos querido ser claros con los votantes. Creo que otros partidos han jugado a otras cosas. Nosotros nos presentamos a las elecciones como una fuerza seria, capaz y que vamos con la verdad por delante.

¿Qué ha supuesto para usted como director general de Vertebración el conflicto interno de las renovables entre el cuatripartito? Ha sido abiertamente muy crítico con esta política.

Siempre defendí un modelo que hiciera protagonista al territorio y a sus habitantes y no lo hiciera rehén de otros intereses externos, que lamentablemente creo que es lo que está pasando. Creo que, desde el más firme ecologista hasta el negacionista del cambio climático, entiende y valora la transición energética hacia las renovables. La clave son tres preguntas: el cómo, el dónde y el para qué. Yo no concibo romper la dinámica de un territorio como el nuestro, con un enorme potencial a nivel de turismo y espacios de biodiversidad impresionantes. He formado parte de Gobierno Aragón, pero el modelo de gestión de la tramitación de renovables competía en este caso al Departamento de Industria que lo gestionaba el Partido Aragonés y la evaluación ambiental que planteaba favorable o desfavorable los proyectos lo gestionaba INAGA, que era un departamento del Partido Socialista. Nosotros estuvimos abiertos en todo momento al Departamento de Industria a que nos trasladaran la necesidad de desarrollar una directriz de ordenación de energía renovables y un mapa de zonificación de este tipo de proyectos. Lamentablemente recibimos la negativa por respuesta. Industria nunca nos pidió opinión.

¿Qué soluciones plantea en esta materia, cree que hay marcha atrás?

Planteamos una moratoria necesaria para proyectos de más de 20 MW hasta que no esté la planificación necesaria realizada y desarrollada. Nos ha pillado este aluvión de proyectos con el pie cambiado y tenemos la capacidad de buscar un acuerdo, un pacto, con las empresas promotoras y con los partidos políticos. Vamos a darnos tiempo para definir cuál sería el modelo de instalación y las zonas que entendemos adecuadas y vamos a planificar antes de construir. Es necesario ampliar la capacidad de gestión de Ordenación del Territorio.

¿Cree que la crispación social se hubiese podido evitar si la gestión hubiese sido mejor?

Yo lo tengo claro. Si el Gobierno de Aragón hubiera planteado que todo lo que les estaba empezando a llegar tenía que pasar por un modelo planificado en donde hubiéramos participado todos los departamentos, ahora estaríamos hablando de una serie de proyectos que tendrían que haberse adaptado a una serie de condiciones que hubiese marcado el Gobierno de Aragón. El discurso del socio mayoritario apoyado por el PAR fue que teníamos la legislación suficiente, y se ha visto claramente que no. Estos días se están planteando preguntas muy graves sobre qué ha pasado en INAGA con el cese de personal, y creo que eso no es serio ante un tema tan relevante para el futuro del territorio. Teníamos que haber sido capaces de parar marcando un plazo.

¿Se ha planteado en algún momento salir del Gobierno de Aragón?

Yo adquirí un compromiso profesional y lo afronté con todas las consecuencias. Quiero que la gente entienda también lo que ha supuesto la estabilidad del Gobierno de Aragón para la ciudadanía, que ha dado cosas más positivas que negativas a los ciudadanos. Ahora bien, en relación a este tema en concreto, más que sentirme parte me he sentido afectado. Me he sentido afectado a nivel personal porque soy una persona que siempre ha llevado por bandera su pueblo Ejulve, que está cuatro legislaturas en el Ayuntamiento y que siempre he buscado que fuera una referencia turística. El que entienda que a mí estas propuestas no me han afectado, se equivoca mucho. Pero sinceramente salir del Gobierno Aragón, tanto yo como mi partido, lamentablemente no hubiera cambiado nada. Lamban y Aliaga se hubieran apoyado en Ciudadanos para continuar la iniciativa y aquí no hubiera pasado nada.

¿Cómo valora el trabajo de Chunta en los municipios en los que ha gobernado en coalición, como Caspe?

Rafa Lumbreras y Rafa Guardia han hecho un grandísimo trabajo. Se vuelven a presentar porque son personas muy comprometidas con su pueblo y creo que todo el mundo ha reconocido la labor que han hecho en sus áreas. También estoy muy contento con la candidatura que hemos hecho en Alcorisa que llevamos dos legislaturas sin representación del Ayuntamiento y creo que vamos a volver. Estoy muy contento con las candidaturas del Matarraña, Cretas y Vaderrobres. En Montalbán y en Escucha también apostamos por gente muy comprometida. Al final hemos presentado 31 listas en Aragón, todas reales, que pueden aportar cosas a su pueblo como se ha demostrado donde hemos estado.

¿Repetiría un pacto con el PSOE de Lambán?

Lo que Chunta tiene claro es que no va a pactar ni con PP ni con Vox. Eso no lo tienen claro otros partidos que miran a izquierda y derecha. Vamos a apostar por conformar gobiernos progresistas y aragonesistas porque creemos que la mejor manera de ayudar a los ciudadanos es mojándose en los gobiernos. En 37 años de historia de partido y 0 casos de corrupción llevamos dos legislaturas gobernando en Aragón, solo dos, y creemos que lo hemos aportado al Gobierno Aragón en positivo. Intentamos resolver problemas sempiternos con soluciones diferentes y a veces arriesgadas.

¿Qué líneas rojas tendrá Chunta?

Dadas las circunstancias, una de ellas será la claridad y no dejar ningún cable suelto, como en las renovables. Hay que conseguir un modelo en el que estemos todos de acuerdo. Además, queremos seguir apostando por nuestras políticas que han dado sus frutos.

¿Qué políticas quiere seguir impulsando y qué es lo que queda por hacer?

Hemos mejorado el mapa concesional de autobús. Municipios que en décadas no han visto pasar el autobús por ser muy chiquitines van a tener garantizado un servicio como mínimo semanal para poder acudir al centro de salud y a la cabecera de comarca o el Plan Extraordinario de carreteras para vertebrar el territorio. Si no estuviera Chunta Aragonesista no existirían los Fondos de Cohesión, no se hubiera plantado cara al Gobierno de España con los mapas concesionales de autobús de líneas interregionales, que están generando un problema enorme. En contrapartida estamos lanzando desde Aragón un mapa concesional dónde estamos haciendo justo lo contrario que el gobierno España, para intentar complementar y combinar esa idea que esperemos que cambie. Hemos hecho mucha presión y seguiremos. Los servicios ferroviarios también serán claves en nuestras políticas, clave en el medio rural.

CHA no ha conseguido tener candidatura en Andorra, pero ¿cómo valora su reindustrialización y todos los anuncios de inversiones ?

Si todos se hicieran realidad tendíamos una nueva Zaragoza en el territorio. El problema es la letra pequeña. Todo el mundo en Andorra sabe que se han instalado varias empresas pero que la mayoría se han marchado a partir de los 5 años donde se les obligaba a mantenerse. Ese no puede ser el modelo y a mí me duele que la transición justa en Andorra haya sido lenta. Nosotros planteamos la necesidad de que la central pudiera tener vigencia hasta 2025 intuyendo que iba a ser muy difícil obtener resultados en las fechas en las que se plantearon, asumiendo que Europa pedía su cierre. Merece la pena destacar proyectos que no están en el Plan de Transición como la pista minera. También era clave el análisis de la disponibilidad hídrica con la famosa elevación de aguas del Ebro. También apostamos un ramal ferroviario. Estamos hartos de que los políticos planteen anuncios de super empresas, el pelotazo, cuando tenemos en el territorio nuestras propias empresas por las que habría que apostar. Hay que dar importancia a lo pequeño.

¿Qué política puede ser más efectiva para la vivienda rural?