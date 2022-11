El Congreso aprueba los Presupuestos de 2023 con unas ayudas al funcionamiento de las empresas de mínimos y un freno al avance de la A-68

La ampliación de las ayudas al funcionamiento para las empresas de Teruel, Cuenca y Soria era una línea roja y lo fue hasta el final. Teruel Existe votó este jueves por primera vez en contra de los Presupuestos Generales del Estado debido a que la introducción de las ayudas a los costes laborales no les convence, al igual que ocurre con la patronal, que consideran que la propuesta del Gobierno Central dista mucho de ajustarse a lo que se necesita el medio rural y a lo que la propia Unión Europea permite para que supongan un incentivo real para el mantenimiento y atracción del empleo en las áreas despoblada.

Más allá de las ayudas, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 reducen la inversión para la provincia de Teruel y dejan prácticamente al Bajo Aragón Histórico sin proyectos que se ejecutarán realmente más allá del fin de las obras la variante de Alcorisa y la restauración de la muralla de Mirambel. No establece ningún proyecto nuevo para el territorio más allá de terminar las obras en ejecución, de financiar los dos proyectos de la A-68 Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa y de volver a incluir partidas que después no se gastan en obras que llevan años en los presupuestos sin avanzar realmente como son las variantes de Calanda o La Mata de los Olmos o los tramos de la A-68 Híjar-Regallo, Azaila-Híjar y Quinto-Azaila.

El Gobierno Central va a frenar considerablemente el avance del desdoblamiento de la N-232 tal y como se constata con la asignación de partidas menores de lo que deberían para el próximo año y en las previsiones de los sucesivos. El único tramo en obras, El Burgo-Fuentes, no se abrirá al tráfico en el otoño de 2023 como estaba previsto en el contrato y se postergarán los trabajos otros dos años más, hasta 2025. También se pospone hasta el año 2025 el inicio de las obras del siguiente tramo a ejecutar, Fuentes-Quinto. Tampoco corre mejor suerte la autovía en el Bajo Aragón. No hay consignación presupuestaria suficiente para pagar los dos proyectos de obra en redacción, El Regallo-Alcañiz y Alcañiz-Ventas de Valdealgorfa; en tiempo y forma; y en las previsiones se establecen partidas muy escasas que, en caso de comenzar las obras, las harían ir a paso de tortuga.

Teruel Existe se distancia del gobierno

Con su primer voto desfavorable a las cuentas del Gobierno central Teruel Existe comienza a distanciarse de su habitual apoyo al PSOE en Madrid. Con el apoyo de los nacionalistas gracias a las fuertes inversiones en otras comunidades, en esta ocasión el apoyo de Teruel Existe no era imprescindible y se notó en las negociaciones.

La única línea roja de la formación turolense no sirvió de mucho porque no se mejoraron las ayudas a los costes laborales de las empresas. Teruel Existe sí consiguió 10 millones de euros extras para la provincia con la aprobación de 14 enmiendas que se invertirán exclusivamente en proyectos de la zona alta de la provincia de Teruel salvo los 700.000 euros que se destinarán a la necesaria rehabilitación del interior de la Iglesia de Montalbán, en Cuencas Mineras. Las localidades beneficiadas son Teruel, Caminreal, Bronchales, Rubielos de Mora, Manzanera, Lechago, Daroca, Calatayud y la citada capital histórico-cultural de las Cuencas Mineras.

Este jueves Teruel Existe insistió en que durante la negociación de las ayudas a los costes laborales ofreció varias alternativas para mejorar las ayudas siguiendo los valores económicos que dieron resultado en otros países, y por lo tanto podrían ser garantía de eficacia para revertir la despoblación manteniendo el empleo existente y generando nuevos puestos de trabajo. Destacaron que en los plenos, en las comisiones, y mediante negociaciones directas defendimos con convicción, desde hace tres años, esta medida.

Guitarte relató este jueves en la tribuna cómo han trasladado al Congreso la demanda, los planteamientos justificados en estudios rigurosos, y también la visión y el sentir de los agentes sociales y económicos de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria que día a día se enfrentan a los problemas asociados con la despoblación. Recordó que desde el Gobierno y los grupos de la cámara se han escuchado palabras de apoyo, «aparentemente, porque el resultado es que no hay movimiento sobre la posición inicial del Gobierno, que crea las ayudas al funcionamiento pero con una infradotación muy muy severa». Las ayudas serán equivalentes aproximadamente al 1% de los costes laborales cuando la Comisión Europea autoriza hasta un 20% de estos costes y «cuando la práctica y la teoría económica aconseja que se llegue al menos al 10% de los costes laborales», apuntó Guitarte, quien aseguró que estos números señalan que «o bien el Gobierno no se cree estas ayudas, o bien la despoblación no es su problema».

Guitarte recordó también que la disposición adicional 123 de los Presupuestos Generales de 2022 fijaba la obligación de que se aplicase en 2022, y que se fijase con el máximo aprovechamiento que permite la Unión Europea. «No hay intención de cumplir esa norma. Al contrario, se pospone para un año más tarde y, además, se fijan unas cantidades tan bajas que necesariamente su impacto para el objetivo de revertir la despoblación será nulo», afirmó.