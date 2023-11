El consejero Manuel Blasco convoca a los presidentes comarcales para analizar proyectos para el FITE

El consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco, ha convocado a los 10 presidentes comarcales de la provincia de Teruel el próximo día 4 de diciembre para, conjuntamente, «poner sobre la mesa proyectos tractores» que puedan ser financiados con los Fondos de Inversiones de Teruel. A preguntas del socialista, Ángel Peralta, sobre qué tipo de proyectos en inversiones estratégicas va a impulsar la Consejería para la provincia á través de la financiación del FITE, el consejero aseguró que se está trabajando para detectar los más «viables».

Blasco destacó el éxito de proyectos estratégicos que han dado sus frutos en los últimos 30 años. «Ha habido proyectos buenos. Dinópolis y la Fundación han generado 3 millones y medio de turistas que han dejado riqueza y puestos de trabajo. Motorland es otro proyecto de éxito, las estaciones de esquí, el Observatorio de Javalambre y Galáctica y el Aeropuerto Industrial de Teruel», enumeró.

En referencia a éste último, consideró que de 10 años a esta parte no ha habido ningún proyecto de este tipo que sea el motor de toda una comarca. «Lo que yo quiero es buscar estos proyectos tractores, no solo en la capital, no solo en Alcañiz», insistió durante la sesión plenaria. Con el afán de poner sobre la mesa nuevas ideas el consejero se citará con las 10 comarcas turolenses «independientemente de su color político», dijo, para analizar posibles proyectos para cada una de ellas, que sean «un motor de desarrollo que fije población». «Veremos si son viables o si no lo son». El consejero defendió además que el FITE no debería servir para sustituir los presupuestos de la Comunidad Autónoma «como se viene haciendo desde hace muchos años». «Para eso voy a estar en contra», aseveró.

El FITE 2023 se firmó la pasada semana precisamente en Alcañiz, durante los actos de celebración por el Día Mundial de Turismo, el Consejo Territorial y la entrega de Medallas y Placas al Mérito Turístico, organizados por DGA. Ahora tocará el reparto de 60 millones de euros, aportados a partes iguales por el Gobierno Central y el Ejecutivo Aragonés, aunque el Consejero ya adelantó que la petición de inversión asciende a 117 millones de euros, muy superior a la cuantía a distribuir. Próximamente la consejería de elaborará una propuesta de distribución de los fondos, la cual se dará a conocer.

El diputado socialista, Ángel Peralta, instó al consejero a ser ágil en la puesta en marcha de proyectos tractores para la provincia que serán «a largo plazo». «En la última legislatura hemos ejecutado prácticamente el 100% gracias a la plurianualidad. Gracias a ello hemos podido pactar con el Gobierno de España 50 millones que se han recuperado de las inejecuciones», destacó.