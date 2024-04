Descubre el Grado Oficial en Marketing de ESIC Aragón en su Open Day

EN COLABORACIÓN CON ESIC

ESIC Business & Marketing School, institución académica superior adscrita a la Universidad San Jorge, celebra el próximo 10 de abril su «Open Day», en el que los futuros universitarios y sus familias podrán descubrir las oportunidades que ofrece el mundo del marketing en la actualidad.

El marketing se ha asentado como un elemento esencial para las empresas actuales y se considera como un activo valioso y de gran importancia en el mercado laboral actual. En este ámbito, el Grado Oficial en Marketing de ESIC, que ofrece un plan de estudios integral, se posiciona como una opción valiosa destacando gracias a su enseñanza práctica y especializada, abordando disciplinas clave como marketing internacional o gestión de la experiencia del cliente.

Esta titulación, respaldada por décadas de experiencia educativa e impartido por un profesorado experimentado en Aragón, proporciona a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar los desafíos empresariales actuales.

Además, se enfoca en disciplinas emergentes como el ecommerce, el big data, el neuromarketing y el ecosistema digital, adaptándose a las demandas cambiantes del mercado.

Una formación académica especializada e innovadora

Alumna de primer curso estudiando en las aulas de ESIC Aragón./ ESIC

ESIC Business and Marketing School, es una Institución Educativa Superior en constante búsqueda de la excelencia formativa, que ofrece a sus alumnos una formación actualizada y altamente innovadora que les prepara para enfrentar los desafíos del mundo profesional con confianza y talento. Su compromiso con la calidad se refleja en el programa formativo del Grado Oficial en Marketing y el Título Superior en Digital Business, que busca satisfacer las demandas del mercado laboral en constante evolución. En ESIC, la formación va más allá de las aulas, brindando oportunidades prácticas y experiencias en el mundo real que preparan a los alumnos para destacar en el competitivo panorama laboral.



El programa disruptivo, enfocado en el entorno de la empresa actual, permite al alumno poner el foco de su aprendizaje en el ámbito digital y tecnológico, sin perder de vista los elementos clave del Marketing.

Profesorado que sumerge a los alumnos con casos reales

Sesión formativa en las instalaciones de Esic Aragón./ ESIC

La Institución Educativa Superior, cuenta con profesores expertos en el sector que no solo imparten conocimientos teóricos, sino que también sumergen a los alumnos en la vida laboral a través de casos reales, utilizando las últimas tecnologías y tendencias del mercado. Mediante ejemplos prácticos y situaciones reales extraídas del entorno empresarial, los estudiantes pueden aplicar lo aprendido en el aula a escenarios reales del mundo laboral.



En ESIC, se prioriza el compromiso a ofrecer a los alumnos oportunidades únicas de formación y aprendizaje que van más allá de lo convencional. Su enfoque educativo se centra en proporcionar a los alumnos una comprensión profunda y práctica de los desafíos y oportunidades que encontrarán en sus futuras carreras. Esta metodología no solo enriquece su aprendizaje, sino que también les brinda una ventaja competitiva al enfrentarse al exigente panorama laboral actual. Desde el punto de vista del marketing, la combinación de teoría, práctica y conexiones profesionales es fundamental para preparar a los alumnos para el éxito profesional.



Lo que distingue a ESIC es la estrecha relación entre profesores y alumnos, donde se fomenta un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. Esta cercanía permite a los estudiantes no solo adquirir conocimientos de vanguardia, sino también desarrollar habilidades blandas y construir redes profesionales sólidas desde el principio de sus carreras.

Empleabilidad al alcance del alumno

Reunión de empleabilidad de los alumnos de segundo curso con la responsable de la unidad de desarrollo profesional de ESIC Aragón./ ESIC

En ESIC, la excelencia académica se traduce en oportunidades reales en el mundo empresarial. Con un índice de empleabilidad superior al 90% una vez acabada su formación, los alumnos cuentan con una sólida base para triunfar en sus carreras profesionales desde el momento en que empiezan el Grado Oficial en Marketing.



Desde el segundo curso, tienen la oportunidad de sumergirse en el mundo laboral aragonés, realizando sus primeras prácticas. Estas experiencias prácticas no solo les permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, sino que también les brindan una visión invaluable del funcionamiento real de las organizaciones y les ayudan a desarrollar habilidades profesionales clave.



Además, ESIC permite a los alumnos establecer una amplia red de contactos que se traducirá en relaciones profesionales valiosas para su futuro. Con un enfoque práctico y orientado al mercado laboral se garantiza que estén preparados para enfrentar los desafíos del mundo empresarial con confianza y éxito.

Ampliando horizontes con la experiencia Erasmus

Alumno de tercero en un viaje realizado durante su Erasmus./ ESIC

Sumergirse en una experiencia Erasmus es abrir las puertas a un mundo de emociones y aprendizajes inolvidables, y Fernando Alonso, estudiante de tercer curso de ESIC Aragón, vivió momentos memorables en Polonia, donde ha estado de Erasmus durante el primer cuatrimestre.



Según nos cuenta Fernando: «Posiblemente haya vivido una de las mejores experiencias de mi vida gracias a ESIC. He aprendido mucho y he conocido personas únicas. Varsovia siempre estará presente en mi vida y recomiendo encarecidamente que todos los estudiantes vivan la experiencia del erasmus». Fernando no solo ha tenido la oportunidad de sumergirse en la rica cultura polaca, sino también de explorar cómo funciona el mundo del marketing en este país. Ha sido testigo de las estrategias innovadoras que las empresas polacas implementan para conectarse con su audiencia, aprovechando la singularidad cultural del lugar.



Desde campañas publicitarias hasta técnicas de branding, Fernando ha podido analizar de cerca cómo las empresas adaptan sus estrategias para satisfacer las necesidades y expectativas del mercado polaco. Esta experiencia no solo ha ampliado sus horizontes culturales, sino que también le ha brindado una comprensión más profunda de la intersección entre la cultura y el marketing en un contexto internacional.