Numerosos corzos se ahogan en el canal de la Estanca de Alcañiz ante la «ineficacia» de las medidas disuasorias

Los 21,38 kilómetros del canal de la Estanca de Alcañiz han vuelto a convertirse en la primavera de este 2023 en una trampa mortal para los corzos. Varios cazadores han encontrado, al menos, doce animales ahogados en los últimos días entre los restos vegetales expulsados por el rastrillo que separa el canal del embalse. Fuentes del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón consultadas por La COMARCA, señalan que las medidas implementadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) entre octubre y noviembre del 2021 para reducir la mortandad son «insuficientes». «Hay que hacer mucho más que un gesto», lamentan. Los cazadores, por su parte, denuncian que las cuatro láminas plásticas (o «sábanas», como las llaman ellos), colocadas sobre el canal para guiar a los animales que caen al agua hacia las escapatorias, «no sirven de nada, como ya se vio en 2022».

El hartazgo ante la «inacción» de la CHE para solucionar «de verdad» una problemática -que incluso llegó al Senado– ha llevado al presidente de la Sociedad de Cazadores de Alcañiz, Antonio Alejos, a dar un paso al lado. Ya no se acerca al canal a sacar cadáveres ni mantiene el contacto con la Confederación. «Ojos que no ven, corazón que no siente», dice. Él fue una de las personas -junto a Jesús Perdiguer, vecino implicado en la causa- que recorrió el canal con tres técnicos de la CHE en junio de 2021 para estudiar qué medidas se podrían implementar para evitar el ahogamiento de animales (también se han encontrado ejemplares de tejones, ovejas y cabras). Como resultado de ese encuentro, a finales de 2021, se colocaron cuatro lonas -ancladas en ambos márgenes del canal y dispuestas para que la cota de agua llegue hasta ellas en época de riego- junto a sendos abrevaderos. De acuerdo con la Confederación, se trata de una medida disuasoria para que el animal no continúe y nade hacia las salidas.

Sin embargo, tanto cazadores como trabajadores de Medio Ambiente, señalan que los corzos «son arrastrados por la corriente», por lo que sostienen que la única manera de que los animales consigan alcanzar las salidas es poner junto a ellas «unas barreras que los frenen». La propuesta -que ya trasladaron a la CHE hace dos años- consiste en colocar unas barreras de «tipo peine», formadas por una barra principal que cruce de un lado al otro del canal y de la que cuelguen púas que se introduzcan aproximadamente un metro en el agua, sin ser necesario que lleguen hasta el fondo. Contarían, además, con un hierro exterior que permitiese levantarlas y girarlas para expulsar la vegetación retenida en uno de los márgenes del canal.

Limpieza de abrevaderos

La Confederación también acondicionó en 2021 un paso existente en el canal -situado en el término municipal de Castelserás- para el cruce de animales. Se colocó una valla en ambos márgenes del canal y en el propio paso para que les sirva de guía. También limpió de maleza cuatro de las siete salidas existentes (entre rampas y abrevaderos) y retiró el guardarraíl que había en una de ellas para mejorar la escapatoria de los animales. Las siete rampas están construidas en hormigón y se reparten a lo largo de los 21,381 kilómetros que mide el canal. Cinco de ellas están en contra de la corriente, lo que dificulta la salida de los animales ya que el agua los arrastra, otra es perpendicular al canal y otra está a favor de la corriente.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha trasladado a La COMARCA que las medidas que han resultado más efectivas son la creación de rampas y la habilitación de los abrevaderos para que los corzos puedan salir, y al mismo tiempo sin quitar la protección para animales más pequeños que se acercan. Asimismo, ha subrayado que todas las medidas persiguen que los animales «salgan del canal o no caigan», pero teniendo también en cuenta que «no pueden alterar el correcto funcionamiento de la infraestructura».

Más muertes en primavera

La CHE ha reconocido que la presencia de animales muertos en los canales es una circunstancia relativamente frecuente, ya que «se acercan a beber y caen», más en primavera. Si bien es una «circunstancia inevitable», en algunos canales de la Cuenca del Ebro, como el de Alcañiz, la caída de animales es mayor. Por este motivo, desde la Confederación han indicado que se están adoptando medidas tendentes a que el animal pueda salir por sí mismo, «teniendo en cuenta que, una vez que ha caído, es muy complicada su salida».

Entre abril y mayo, es época de parición para las hembras y los corzos jóvenes -nacidos el año anterior- se independizan de sus madres. Se produce entonces una dispersión de estos corzos todavía vulnerables, que coincide con los meses que más ahogamientos en canales se producen tanto en Alcañiz como en el resto de España.

