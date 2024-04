Ya se puede jugar por las tardes en el patio del colegio del Juan Sobrarias de Alcañiz

El patio del CEIP Juan Sobrarias estará abierto desde este lunes durante las tardes con el fin de que «todos los niños de la ciudad puedan jugar y se convierta en un nuevo espacio de ocio y disfrute». El horario será de 16.00 a 20.00 de lunes a viernes de forma ininterrumpida. No obstante, los días festivos del colegio estará cerrado, ya que sigue el mismo horario que el centro público por lo que en verano también lo estará. «Estuvimos planteando junto con el director, Eduardo Nuez, las demandas del colegio, entre ellas, la apertura por las tardes para que todos pudieran darle uso a las recién inauguradas instalaciones del recinto. A partir de ahora será un nuevo lugar de encuentro», recalcaba Anabel Fernández, concejal de Educación del consistorio alcañizano.

Los niños que se acerquen hasta el patio podrán disfrutar de las pioneras instalaciones en las que poder practicar deporte, pero también conocer de primera mano el sector primario y la naturaleza gracias al huerto, los espacios bioclimáticos, gallinas o charca de anfibios. Además, de hacer uso de los grandes troncos o piedras que ayudan a trabajar el equilibrio, e incluso del tobogán y pista cubierta. «En el proyecto del nuevo patio ha trabajado toda la comunidad educativa y le hemos puesto mucha ilusión. Cuando lo diseñábamos teníamos claro que debía estar abierto a toda la comunidad educativa de Alcañiz y también para el resto de municipios si quieren acercarse a conocerlo y disfrutar junto a nosotros», explicaba Eduardo Nuez, director del colegio Juan Sobrarias.

Por ello, para poder mantener las instalaciones en correcto uso y cuidadas desde el Consistorio se ha añadido una partida de 10.000 euros en el presupuesto de este año para contratar a un conserje durante las tardes y por el momento hasta diciembre, aunque probablemente se alargue durante más tiempo. «Si cualquier niño lo necesita tendrá una persona que esté atenta y le preste atención, además de coordinar y darle mayor seguridad al centro», explicaba Fernández.

Por el momento, solo estará abierto para hacer uso de las propias instalaciones y no se realizarán otras actividades, no obstante, desde el Consistorio no descartan modificar los horarios y las fechas para adaptarse a las necesidades de la gente así lo prefieren. «Desde el colegio entendíamos que la construcción del nuevo patio tenía un coste muy elevado y que es dinero público, por ello de alguna manera como gestores de ese dinero tenemos la obligación de rentabilizarlo al máximo, no tiene sentido que solo lo utilicen 400 niños de 9.00 a 14.00 y 177 días al año», recalca Nuez.

Asimismo, y con el objetivo de conocer más a fondo el uso que le están dando los alcañizanos al patio y también los perfiles que lo visitan y, sobre todo, con el fin de mejorar y poder adaptarse a ellos la conserje irá anotando las primeras impresiones y sus imprescindibles. «Los padres de los niños que estudian aquí están muy contentos con el patio y los niños se lo pasan muy bien, esperamos que el resto también lo hagan», concluye Nuez.

20 aniversario del colegio

El colegio cumple 20 años desde que abrió sus puertas y por ello en el marco de las actividades organizadas este viernes de 17.00 a 20.00 hay preparada una jornada de inauguración de la apertura del patio del colegio en la que «está invitada toda la comunidad educativa». Además, durante el resto del año también hay previstas otras, como la creación de un logo del 20 aniversario, repintar el grafiti del dragón que hay en la fachada central, una exposición fotográfica, obras de teatro con las antiguas familias o una jornada de convivencia con cena de final de curso.