Sergio Bernad termina 16º en el europeo de Spartan Race pese a su lesión de tobillo

Sergio Bernad vivió este fin de semana la cara más amarga del deporte. El albalatino, habitual en las pruebas de Spartan Race más exigentes a nivel nacional e internacional, terminó decimosexto en el Campeonato de Europa disputado en Andorra la Vella. Eso sí, lo hizo lastrado por una lesión de tobillo durante más de mitad de la prueba, lo cual terminó con todas sus opciones reales para este campeonato continental.

La prueba, en tierras andorranas, constó de 21 kilómetros de carrera con más de 35 obstáculos y un gran desnivel acumulado. A esta, Bernad llegaba «muy bien» y con altas expectativas. Es más, en el primer tramo de carrera, hasta dejar de sentirse competitivo por el dolor, el de Albalate iba en las posiciones delanteras de la carrera. «Es una pena. Los fantasmas volvieron a aparecer. Es un dolor que viene de muy atrás y que se ha ido alargando en el tiempo. Ahora me van a operar, aunque todavía no hay fecha», concreta.

Todo ello, en un fin de semana clave. Y es que además de esta cita a nivel europeo, el día siguiente se disputaba allí la segunda carrera de las cuatro de las series nacionales. Por motivos obvios, el deportista del Bajo Martín no pudo tomar la salida el domingo. «El sábado durante la carrera ya fui consciente de que mi fin de semana había terminado. Sin embargo, de las cuatri carreras de las series nacionales se puede no puntuar en una. Ahora ya he gastado mi comodín y ahora me queda Madrid y la última en Tenerife. Espero poder competir a no ser que me hayan operado antes, que daría la temporada por terminada para recuperarme», termina Sergio Bernad.