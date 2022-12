Los Amigos de Iranzo agitan el olvido y abren la batalla judicial por 9 días de imprudencias

El propio instinto de supervivencia de la condición humana nos avoca al olvido, sobre todo si detrás hay dolor. Llámenlo resiliencia o superación individual, pero en cinco años, todo un lustro, es difícil mantener vivos los momentos sufridos. Sin embargo, la desmemoria no tiene espacio en la injusticia y menos si es colectiva. Y no hay tampoco nada más humano que encontrar a quienes la combaten, por la sencilla razón que condiciona a las personas a dignificar a los suyos. En este caso, estos son los Amigos de Iranzo, que cinco años después del triple crimen de Andorra han emprendido una batalla judicial por las heridas que dejó abiertas el crimen más grave perpetrado en la historia de la provincia de Teruel.

Lo explicaron a fondo el miércoles, 14 de diciembre de 2022 a las 19.00, haciéndolo coincidir con el aniversario del asesinato de José Luis Iranzo, Víctor Caballero y Víctor Romero. En el fondo de su causa reside la seguridad del medio rural y la exigencia de explicaciones por parte de las instituciones públicas, cuyo ejercicio de abandono, ocultación y silenciamiento se ha ejercido de forma cómplice durante estos años con la esperanza, improbable en este caso, de que se borre el pasado.

Los Amigos de Iranzo abarrotaron la casa de cultura de Andorra el miércoles. Hubo personas que se quedaron en la calle sin poder entrar, en una muestra de que no están solos ni en su dolor ni en sus contundentes argumentos. «Ojalá allá donde estén los José Luis, Víctor y Tote puedan estar viendo todo lo que sus familias, amigos, vecinos y mucha y mucha gente más estamos haciendo para que lo que supusieron sus pérdidas y todas las circunstancias que las rodearon no caiga en saco roto. Nadie nos va a devolver la vida de los tres, pero creemos que ese puede ser el mejor tributo que podemos hacerles», dijo Luis Manuel Alquézar. Este sentido de la amistad y la justicia para los muertos y para el medio rural les ha llevado no sólo a dedicar tiempo, discusiones y frustraciones, sino a poner de su bolsillo 15.000 euros.

Con este dinero han abierto una vía judicial, la última que les queda y cuyo fondo siempre fue la razón de su queja: las imprudencias, los errores y el escaso operativo para atrapar a Norbert Feher entre el 5 de diciembre de 2017, cuando disparó a matar en un masico de Albalate a Manuel Marcuello y Manuel y Manuel Andreu, y el día 14, cuando asesinó a José Luis Iranzo en el Saso horas después de que él ganadero hubiera denunciado en el cuartel un robo en ese mismo lugar.

Han presentado una denuncia argumentando delito de imprudencia en el juzgado de Alcañiz para evitar que los hechos prescriban. «En los juicios contra el asesino, con las causas de Albalate y Andorra separadas, poco podíamos aportar. Pero han tratado de hacer que olvidemos todo lo que sucedió esos nueve días y que desaparezcan del mapa. Nosotros no lo podemos permitir. Es de justicia para todos».

El Tribunal Supremo ratificó en mayo la condena de Norbert Feher a prisión permanente revisable más otras dos penas de 25 años de cárcel por los asesinatos. Además, de otros cinco años por robo con intimidación, y el pago de tres millones de euros a las familias en indemnizaciones. El juicio, con jurado popular, permitió esclarecer y dejar constancia escrita en sede judicial de buena parte de lo sucedido.

Tras las declaraciones de los mandos de la Guardia Civil ya nadie duda de lo que se hizo mal. La sentencia debería haber abierto paso a las explicaciones de todos aquellos cargos políticos y policiales que pidieron esperar a la condena. Esas respuestas a las casi cien preguntas elaboradas por los Amigos de Iranzo siguen sin contestar: «Hemos hablado con Guardia Civil, con subdelegación, con partidos políticos, con todo aquel que creíamos que podía, más bien debía, responder, dar explicaciones y con todo aquel que podría exigirlas. Han sido cinco años de llamar a todas las puertas, darnos contra la pared de silencio. ¿Y entonces qué pasa? ¿No merecemos como ciudadanos afectados, una explicación coherente a todo o unas disculpas? ¿Cómo pueden seguir insistiendo en que todo se hizo tan bien y con todos los medios necesarios si el asesino seguía aquí después de haber intentado asesinar a dos personas?», lamenta Alquézar.

Entre las evidencias que avalan esta causa social y judicial acerca de los nueve días previos al triple crimen destacan:

*No se valoró la peligrosidad de un delincuente que disparaba a matar ni se movilizó a las unidades especiales. Sucesos posteriores, como la detención del Rambo de Requena, han demostrado el despliegue de operativos especiales.

*No se cotejó la balística del arma corta italiana que empleó Feher en el primer tiroteo. El ministerio del Interior sabía desde septiembre que estaba en España. Hasta 17 días después no se analizaron las balas.

*No hubo coordinación entre Guardia Civil y Policía Nacional. La Udyco estaba buscando a Feher.

*No se tomaron huellas

*No se distribuyó el retrato robot

*Los vecinos sabían que estaba allí y lo denunciaron. Lo llamaban «el de la farola«. En Albalate, lo tuvieron encañonado en un mas al verle pasar. Hubo avisos constantes, con especial insistencia los días 7, 11 y el propio 14.

*No se previno a los vecinos que trabajaban en las zonas agrícolas aledañas y en el entorno en el que se denunciaron robos esos días.

*No se pidió apoyo a través de los medios de comunicación ni se les informó al respecto. De hecho, se restó importancia a la situación para «no generar alarma».

*Sabían que el delincuente armado seguía allí. Un informe hallado por una de las viudas desmontó la versión oficial de la Guardia Civil

*No se registró a fondo la vivienda donde José Luis Iranzo denunció el robo la misma mañana del día de su asesinato ni se desalojó la zona.

*Se encontró una de las guardias 50 días después del crimen, otra evidencia de que no hubo operativo de búsqueda

*El informe de más de mil páginas del ministerio del Interior para la concesión de las medallas a los mandos de la Guardia Civil que participaron en el operativo para atrapar a Feher omite las negligencias relativas a los nueve días previos al triple crimen. UAGA lo llevó a juicio.

Un vídeo de media hora elaborado por los Amigos de Iranzo resume someramente el largo calvario de cinco años en el que se ha convertido este triple asesinato, que no por tener un condenado permite pasar página de lo ocurrido. Se proyectó en la casa de cultura andorrana para recordar todo lo vivido, e insistir en las respuestas que en 2018 entregaron junto a 22.000 firmas en subdelegación del Gobierno avalando algunas de estas 87 preguntas.

En el video se repasan las evidencias reveladas en sede judicial y las investigaciones realizadas por los periodistas y por ellos mismos, recorriendo puerta a puerta, masico a masico, el mapa de los pasos de Feher y sus robos, que durante 9 días siguió con claridad la línea de la A-223 que une Albalate y Andorra.

Malestar por el partidismo «indecente»

Consideran que el disenso político y el olvido institucional sufrido es «indecente». Ésta, insisten, es también «una de las mayores desgracias soportadas» este tiempo. «Nos parece un tema tan importante que no creímos que la política también lo iba a utilizar. Pero así ha sido, y entre otras cosas, por eso no hay consenso. Cuando se pone por delante el interés partidista al interés general es imposible que haya consenso«.

En este sentido, han conseguido el respaldo de CHA para pedir la apertura de una comisión de investigación en el Senado que sin embargo no ha salido adelante. Si se sale adelante, los partidos políticos deberán manifestar su postura y argumentos sobre el escaso dispositivo policial de aquellos días.

«Nos ha tocado por cuestiones obvias estar al frente de todo esto, pero es que le podía haber pasado a cualquiera y por eso este tema todos lo vemos como propio. Es que estábamos todos en riesgo y ni siquiera nos avisaron. Es que sabían que el que intentó asesinar a dos vecinos de Albalate estaba entre nosotros. Probablemente algunos de los que estamos aquí estuvimos a metros de él. Y la gente ve que le tratan de convencer de cosas que no pasaron, y a la gente no la puedes manipular así», añade Luisma Alquézar.

Alto coste económico

El alto coste del proceso judicial les ha llevado a tener que pedir ayuda. Los más de 15.000 euros desembolsados hasta ahora son para costear gastos judiciales, contratación del abogado para estudiar el caso, plantear la denuncia, procurador, gastos de gestión, informes, etc. Posteriormente se sumarían más gastos de recursos y de los propios juicios llegado el caso.

Han abierto una cuenta bancaria para las donaciones, en la que se puede ingresar dinero directamente (ES263080 0004 1625 4439 2216) o través de Bizum 621 073 484. En estas primeras semanas de llamamiento ciudadano ya han recibido numerosos apoyos. «Realmente es un tema que nos ha sobrepasado a nivel económico, pero en ningún caso hemos dudado que íbamos a dejar de hacer. Estamos recibiendo un apoyo increíble de verdad y abrumador. Nos gustaría poder devolver a todos y cada uno de los que está aportando de una u otra manera, en la cantidad que sea, toda la ayuda y cariño que eso significa», agradecen.